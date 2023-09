[アニチャイナ株式会社]

IPコンテストは、キャラクター業界におけるユーザー体験をさらに加速させます。



アニチャイナ株式会社(本社:東京都渋谷区)が共催する日本と中国の合作キャラクターデザインコンテスト「ASIA IP CONTEST in TOKYO 2023(IPコンテスト)」において、新たに「AIパシねことおしゃべりできるチャットサービス」を提供いたします。パシねことは、IPコンテストのPRキャラクターのことです。



さらに、コンテスト参加者全員にプロデザイナーがライセンスビジネスの視点でレクチャーするデジタル冊子「プロが教えるキャラクターの作り方」をプレゼントすることが決定しました!



以下で順番にわかりやすく解説していきます。





ASIA IP CONTEST(IPコンテスト)とは







「ASIA IP CONTEST(IPコンテスト)」とは、プロを目指すアジアのクリエイターのビジネス機会を創出するためのキャラクターデザインコンテスト・展示会です。本コンテストは日本と中国の合作プロジェクトであり、アジアのクリエイターたちが国際的な実績を積むことができる、ここだけの特別な機会を提供します。



※画像はASIA IP CONTEST PRキャラクター「パシねこ」



■中国向け宣伝動画





■応募作品例





AIパシねことおしゃべりできるサービスの提供を開始!





「ASIA IP CONTEST in TOKYO 2023」では、メタバース企業FantasiaX社の協力と技術提供を受けて、「パシねこ」と会話ができる体験型3D AIチャットサービスを提供開始しました。







このサービスでは、ユーザーがコンテストPRキャラクターであるパシねこに対して、イベントに関する問合せをはじめ、何気ない会話ができるチャットサービスになっており、キャラクターに触れ合える環境を創り出しました。音声読み上げ機能も付いており、音声出力中は口の動きもあります。



また、ユーザーはパシねこの3Dアバターを指で拡大したり、360度回転させることが可能です。待機時は、パシねこが自ら手などを動かし、まるで生きているかのような仕様になってます。もう味気ないAIチャットの時代は終わりました。







そして、本コンテストは目的の1つに「次世代テクノロジーの活用によるIP業界への挑戦」を掲げており、第一回目にも関わらず、中国の様々な業界から注目が集まっています。



言語は現在、日本語と中国語(簡体字)に対応。今後は会話パターンの追加やアバター自ら話し始めるなどの機能のアップデートが計画されています。



本サービスは、IPコンテスト公式サイトのトップページのNEWSからアクセスできます。

→https://www.ipcon-acg.com/

※モバイルからのアクセス推奨。端末によっては動作が重い場合がございますのでご了承ください。



IPコンテスト参加者全員に限定デジタル冊子をプレゼント!





さらに!IPコンテストでは参加者全員へデジタル冊子「プロが教えるキャラクターの作り方」をプレゼントします!



参加者に対してはすでに多くの特典を付けていますが、IPコンテストの機会の提供はまだ終わりません。



■配布目的

私たちは、本冊子を配布することを通じて、アジアのクリエイターがキャラクターへの権利意識を高め、結果として本プロジェクトの目的の1つである「アジアクリエイターのビジネス機会の創出」を実現することを目指しています。



■内容

このデジタル冊子では、ライセンスビジネスを目指すクリエイターが「キャラクターデザインの段階でどのような要素が必要か」について、わかりやすく図解した資料です。





配布資料の言語:日本語、中国語(簡体字)



【レポート】「東京ゲームショウ2023」と「チャイナフェスティバル」にIPコンテストが参戦!





2023年9月21日(木)~24日(日)に幕張メッセで開催された「東京ゲームショウ2023」の捷成華視網聚 JETSEN(中国) × 4U Tech(中国) × FantasiaXブースにて、パシねこを使用した3Dモーションキャプチャー技術を披露しました。



■「東京ゲームショウ2023」会場の様子





また、4年ぶりに開催された「チャイナフェスティバル2023」でも多くの来場がある中で、IPコンテストは「多元文化会館ブース」「公益社団法人 日中友好協会ブース」「一般財団法人 JACCCOブース」の3ブースで大きく宣伝されました。



■「チャイナフェスティバル2023」の会場の様子







コンテスト概要









▼コンテスト・展示会スケジュール





10月カレンダーの配布











■ASIA IP CONTEST公式サイト: https://www.ipcon-acg.com/

※最新情報は、主に公式サイトで一早く公開されます。

※中国の参加者(華人含む)は応募後にWeChatグループへご案内します。



【主催:一般社団法人日中動漫遊戯産業連合会について】



一般社団法人日中動漫遊戯産業連合会は、動画、アニメ、ゲーム等を中心に日中関連の企業、メディア、クリエイターなどの資源を有効に組み合わせ、業界で新たな商品を生み出し新企業を設立し、全く新しい商業スタイルを構想し、新たな投資機会の創出を促進しています。日中の文化交流を促進するために力を尽くしています。

ホームページ:https://jcdoman.com/



【共催:アニチャイナ株式会社について】



アニチャイナ株式会社は、グローバルなマーケティング課題を解決する総合プロデュース企業です。私たちは「中国文化の輸出」を軸に、アニメーションの企画・配給に取り組む一方で、SEO、MEO、SNS、データサイエンス、イベント、金融等を活用した幅広いプロデュースを行っています。延べ2,000社を超える企業分析経験から、市場問わず幅広く対応できることが強み。

コーポレートサイト:https://www.anichina.net/



【共催:株式会社アジア太平洋観光社について】



株式会社アジア太平洋観光社は、日中両国の相互理解の促進を目指して、日中両国の観光、文化に関する出版物の発行から写真展、書画展、コンサート、文化公演に至る様々な文化活動の企画と運営を行っています。

コーポレートサイト:https://visitasia.co.jp/



【共催:有限会社ポテトハウスクリエイティブ】



有限会社ポテトハウスクリエイティブは、株式会社サンリオ出身の横山豊が立ち上げた、IP開発から商品プロデュースまで手がける約40年の実績を持つ制作会社です。現在は中国市場に向けた多くのIP開発にも携わっています。

コーポレートサイト:https://www.potato1990.co.jp/



【協力:FantasiaXについて】



企業のバーチャルヒューマン制作から、キャラクターの3DCG化、AI導入など最新技術を駆使したメタバース企業。グローバルなライブコマース実積もある。

コーポレートサイト:https://fantasiax.co.jp/





■ 本件に関する個人・法人の方からのお問い合わせ先について

ASIA IP CONTEST実行委員会

Email:post@ipcon-acg.com



■ 本件に関する取材のお申し込み先について

ASIA IP CONTEST実行委員会 プロデューサー遠藤

Email:t.endo@ipcon-acg.com



企業プレスリリース詳細へ (2023/09/28-10:16)