日本初アジア初、映画のオンライン前売券にデジタル証明書(NFT)付きのデジタルコレクティブル



mov株式会社(本社:東京都港区青山、代表取締役CEO:ジェイソン・ウォン、以下mov)は、香港を代表する大スター、張國榮(レスリー・チャン)の没後20年を記念して以下の3大特別企画を展開いたします。





第1弾/ ムビチケ前売券(オンライン)の購入者特典、デジタル証明書(NFT)付きデジタルコレクションカード!







香港唯一の本格的映画雑誌の表紙をデジタルコレクションカードに!



『さらば、わが愛/覇王別姫 4K』(7月28日(金)公開/配給:KADOKAWA)のムビチケ前売券(オンライン)をムビチケのウェブサイトで購入すると、映画コレクティブルマーケットプレイス「mov」にてレスリー・チャンが表紙となっている「電影双周刊」のデジタル証明書(NFT)付きデジタルコレクションカードが1決済につき、必ず1枚もらえる特典カード取得URLをランダムでプレゼント。「SUPER RARE / RARE / GOLD / SILVER / BRONZE / NORMAL」の6種類、合計22枚のレアカードです。

かつて香港唯一の本格的映画雑誌として刊行されていた「電影双周刊」(出版元:電影双周刊出版社 1979年創刊)。香港映画が隆盛を極める1990年初頭から、レスリー・チャンは数多くの同誌の表紙を飾ってきた。movは、その中から、22種類の表紙をデジタル化、ファン垂涎のデジタルコレクションカードを誕生させた。映画のオンライン前売券にデジタルコレクティブルを付与するのは、日本初とアジア初の試みである。



・キャンペーンページ(ムビチケ):https://mvtk.jp/campaign/hbk4k

・ムビチケ前売券(オンライン)販売ページ:https://mvtk.jp/Film/081662



(C) Film Biweekly Publishing House Limited





第2弾/ 109シネマズ プレミアム新宿にてカスタムフィギュアの記念展示!







『さらば、わが愛/覇王別姫 4K』の日本公開に合わせて109シネマズプレミアム新宿を限定に、香港のフィギュア・アーティスト、エコー・トーによるカスタムフィギュアの展示を映画公開初日(2023年7月28日)から同年8月17日(予定)まで開催する。



展示会場:109シネマズプレミアム新宿

開催期間:2023年7月28日(金)~同年8月17日(木)【予定】

展示フィギュア:『さらば、わが愛/覇王別姫』、『欲望の翼』、『ルージュ』、『男たちの挽歌』、『楽園の瑕』、『チャイニーズ・ゴースト・ストーリー』、『ダブルタップ』(計7体)



■ エコー・トー(ECHO TO):

香港生まれのフィギュアアーティスト。幼少期より香港映画の大ファン。『ポリス・ストーリー/香港国際警察』や『花様年華』、『インファナル・アフェア』など香港の名作映画に登場された名役のカスタムフィギュア作品を合計40体以上完成。



・公式Instagram:https://www.instagram.com/hk_movie_figure/





第3弾/「電影双周刊」香港オリジナル版4冊と日本特別編集「LESLIE」発売







「電影双周刊」香港オリジナル版4冊のデジタル版と日本特別版編集「LESLIE」を発売決定!

デジタル版には、閲覧権の所有を証明するデジタル証明書(NFT)が発行される

香港映画の魅力を余すところなく伝えてきた香港の映画雑誌「電影双周刊」。既に絶版となっている中でも、レスリー・チャンを特集した香港オリジナル版4冊をそれぞれデジタル化。さらに、movの企画と株式会社ムービーウォーカーの編集による「電影双周刊」4冊を1冊にまとめたレスリー・チャン没後20年日本特別版編集メモリアルブック「LESLIE」を通常版とデジタル版の両方を販売する。デジタル版は、『さらば、わが愛/覇王別姫 4K』の上映劇場と映画コレクティブルマーケットプレイス「mov」で限定販売される。デジタル版を購入すると、閲覧権の所有を証明するデジタル証明書(NFT)が発行される。





■ 映画『さらば、わが愛/覇王別姫 4K』について



巨匠・陳凱歌(チェン・カイコー)監督が香港を代表する大スターの張國榮(レスリー・チャン)を主演にむかえ、半世紀にも及ぶ激動の歴史を背景に、「覇王別姫」を演じる俳優たちの愛憎を壮大なスケールと映像美で描く一大叙事詩。1993年第46回カンヌ国際映画祭にて、中国語映画では史上初のパルム・ドール賞受賞という快挙を成し遂げました。今年で公開30周年/レスリー・チャン没後20年を迎えます。



『さらば、わが愛/覇王別姫 4K』(2023年7月28日公開)

原題:覇王別姫|FAREWELL TO MY CONCUBINE

1993年/中国・香港・台湾合作/172分/ビスタ/5.1ch/字幕:戸田奈津子

配給:KADOKAWA

公式HP:https://cinemakadokawa.jp/hbk4k/



(C)1993 Tomson(Hong Kong)Films Co.,Ltd.





■ mov(mov株式会社)について



「DELIVER MOVING by MOVE of MOVIE. ~映画に流動性をもたらし、世界中に感動をもたらす~」というビジョンのもと、映画・映像に新たな価値・収益機会を作る、日本発NEXT MOVIE INNOVATIONグローバルベンチャー企業。国内外で活躍する総勢20名以上のトッププレーヤー・アドバイザーで構成されている。ブロックチェーン技術を採用した世界初の映画コンテンツ・映画コレクティブルに特化したWEB3.0次世代グローバルマーケットプレイス「mov」をリリース。ブロックチェーンとAI技術を活用した映画関連の取り組みの特許をいくつも申請中。



・マーケットプレイス:https://mov.movie/

・コーポレートサイト:https://corp.mov.movie/





