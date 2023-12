[合同会社ろけファン]

~ 年末最後の大型コスプレイベント!巨大ロケーションで1年のコスプレ納めとして、イルミネーションや交流をめいいっぱい楽しもう! ~



合同会社ろけファン(本社:東京都豊島区、代表:華井玲奈)は、2023年12月23日(土)・24日(日)にオアシス21、愛知芸術文化センターにて、コスプレイヤー・カメラマン向けのコスプレイベント「ろけコス in 愛知芸術文化センター」を開催することをお知らせします。





■ろけコスin愛知芸術文化センターについて

地域・施設の活性化を目的とした、愛知県の短期パイロット事業の一環として、

12月の23日・24日の2日間に渡り、広大なロケーションを用いた大型コスプレイベント「ろけコス in 愛知芸術文化センター」を開催します。

クリスマス時期のため、オアシス21でのイルミネーション撮影などもお楽しみいただける他、

愛知芸術文化センター内アートスペースにて「推して推される展示会」として、

全国から集まったコスプレ写真の展示と、記念撮影ができる撮影ブースなども展開予定です。



名 称 :ろけコス in 愛知芸術文化センター

日 時 :2023年12月23日(土)・24日(日) 10:30-19:00 (更衣室・クロークは~19:30まで)

場 所 :愛知芸術文化センター内、ペデストリアンデッキ(2階)&10~12階屋上部分

オアシス21内、緑の大地(2階)&水の宇宙船(屋上)

アクセス :地下鉄東山線または名城線「栄」駅 徒歩3分

名古屋鉄道瀬戸線「栄町」駅 徒歩2分

時 間 :10時30分 開始/19時00分 終了予定

参加料 :【更衣室利用あり】コスプレイヤー:3,000円

【更衣室利用なし】コスプレイヤー:2,500円

一般・カメラマン:2,000円



※12/8(金)中までにチケットを購入してX上で参加表明を出すと、

抽選で「お好きな度数・色味のカラコン」をもらえるクリスマスキャンペーンも開催中です。



チケット・イベント詳細はこちら↓

https://cosplaytimes.jp/forenterprise/locacos_2312/





■撮影スポットの紹介

◎オアシス21 緑の大地







芝生の面と、モダンな通路箇所などがあり、四方それぞれでさまざまな雰囲気で撮影をすることができます。

面積も広くゆうに300人は滞在できる広さ感ですので、交流もお楽しみいただけやすいです。

夜になるとイルミネーションがあり、幻想的な空間となります。



◎オアシス21 水の宇宙船





中央が噴水帯になっているロケーションです。

こちらも緑の大地同様、夜間はイルミネーションがあります。



◎愛知芸術文化センター 10階 回遊歩廊





巨大な吹き抜け空間の最上部の廊下です。

通路を塞がないようにしていただく必要性はありますが、こういった歩廊の空間も活用いただけます。



◎愛知芸術文化センター 11階 展望回廊



オアシス21をはじめとした愛知県の街並みを見渡せる展望回廊となります。

こちらも昼と夜でまったく雰囲気が変わりますので、ぜひどちらの時間帯にも訪れてみてください。



◎愛知芸術文化センター 12階 屋外展示場





12階屋上ではこちらも300名は収容できる巨大なロケーションで交流や撮影を楽しむことができます。

東屋のような建物や、階段もあるので、少し休憩をとりつつSNS用のインカメ撮影などもお楽しみいただきやすい環境です。



■推して推される展示会について



コスプレ写真を通じて、自分を知ってもらったり推せる人を見つけたり。

カメラマンもコスプレイヤーも新しい交流のきっかけになればという思いから、イベントの企画の1つとして「推して推される展示会」を開催します!



各地でご応募いただいたコスプレ写真を選考のうえ、会場に展示します。イベントに参加いただいた方の投票シールによって順位が決まり、上位入賞者には景品のプレゼントも。



■イベントをより楽しんでいただくために



イベントに参加したいけど、カメラマンが見つからない‥

よく一緒にイベントに行くカメラマンの予定が合わない‥



そんな方でもイベントを楽しんでいただけるよう、ろけコス運営側で「公式カメラマンによる巡回撮影サービス」を両日用意しております。

撮影は無料で行ってもらえる他、1人でもグループでもOKとなります。

撮影写真は後日Xアカウント経由でお送りとなり、撮影させていただいたお写真は、コスプレタイムズやろけコスのサイトや告知物、SNSでご紹介させていただく場合があります。





■合同会社ろけファンについて



「location × fun!」をテーマに、場所に潜在している魅力を最大化し人・企業・街がより繋がり活性化していく社会を目指すとし、店舗や施設など空間活用に関する事業を行っております。





〈会社概要〉

社名 :合同会社ろけファン

所在地: 東京都豊島区南池袋2-47-4 エミナス池袋8階

代表 : 華井 玲奈

資本金: 100万円

設立 : 2023年3月

事業内容

・店舗や土地・空間の活用提案・プロデュース

・撮影スタジオやパーティースペースなどのスペース貸し

・コスプレ情報サイト「コスプレタイムズ」の運営やコスプレイベントの実施

・プロモーション企画や集客などマーケティングに係るアウトソーシングの請負

https://location-fun.group/





