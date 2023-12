[株式会社Mixed]

Movable Type ライセンスを購入するだけで用意できる「予備戦力」でプロジェクトの課題を最速で最小のコストでカバーし「安定性」と「効率化」を実現





プロジェクトチームの一員として参画し、課題を最速で最小のコストでカバーできるようにプロジェクトの進行に追従する。

Movable Type 構築プロジェクト内に「予備チーム」を用意し、プロジェクトの安定性維持に貢献するプロジェクト支援サービスです。

NDA(秘密保持契約)を締結した上で、CMS設計書や接続情報の読み込みを行い、プロジェクトの進行に追従します。これにより、予期せぬ課題に「事前対応」することができ、外部パートナーとして最も素早くかつ最小のコストで対処できるようになります。



株式会社Mixed(本社:東京都渋谷区、代表取締役:藏重 将志、以下「弊社」)は、Movable Type 構築プロジェクト内に「予備チーム」を用意するプロジェクト支援サービスを提供開始しましたことをお知らせいたします。



予算や期間内での開発が不可能な状態におちいったプロジェクトはよく「炎上」と呼ばれます。これは、クライアントとの意思疎通が十分であり、詳細にプロジェクトを計画し、プロジェクトマネージャーがしっかりと管理していても、思わぬ問題で「炎上」となってしまうことがあります。

要するに、どんなプロジェクトでも「炎上」が発生する可能性があるということです。

プロジェクトの炎上。その原因。



「炎上」の原因は、事前準備で用意するべき「予備戦力」が存在しないからです。



予備戦力とは、前線の戦力とは別に後方で待機する備えの戦力を指します。これがないと、前線で発生するさまざまな問題の対処に前線の負担が増え、パフォーマンスが低下するだけでなく「突発的な課題」にも即座に対応できなくなり、最終的には前線が崩壊してしまう可能性が高まります。



なぜ、プロジェクトには「予備戦力」が存在しないのか。

一番の問題はプロジェクト期間中の「待機コスト」を捻出するのが難しいことです。

弊社が提供するサービスはこの部分をカバーいたします。

「予備チーム」を設置するプロジェクト支援サービス「チームサポート」



Movable Type 構築プロジェクト内の「予備チーム」となるプロジェクト支援サービスを提供します。「チームサポート」は Movable Type ライセンスの購入と、NDA(機密保持契約)の締結だけで開始することができます。



チームサポートのライセンスは、Movable Type ライセンスに含まれています。

そのため、初期費用と年間費用は「無償」でご利用いたいだけます。

簡単に言うと、Movable Type ライセンスを購入するだけで、プロジェクト内に「予備チーム」の準備ができます。



こちらが「予備チーム」が提供するサポート内容です。



チーム全体がチームメンバーとしてサポート

Slackを使用してサポートを提供します。無駄な手続きなしに、エンジニアと直接コミュニケーションができます。エンジニアは特定の個人ではなく、その領域の専門家全員がチームの一員として対応します。



NDAに基づく透明なコミュニケーション

NDA(秘密保持契約)を締結した上で、問題や課題について素直にコミュニケーションできる環境をご用意します。MTタグに関する初歩的なことから作業環境を確認する具体的な技術サポートはもちろん、 サードパーティ製プラグインの Q&A などもご支援させていただきます。



予期せぬCMS課題への準備

CMSに関する技術支援をご提供いたします。未実装のものやバグの解決など、個別の問題にも対応いたします。



リソース問題に向けた準備

リソースが足りない、足りない可能性がある場合、弊社の協力パートナーからデザイナーやエンジニアをご紹介できます。リソースに不安がある場合、どうぞお気軽にご相談ください。

私たちの目指すプロジェクトの姿



プロジェクトを円滑に進めるためには、起こり得る課題に対し「事前対応」をすることが極めて重要だと思います。「チームサポート」の使命は、プロジェクトの小さな課題を最速で最小のコストでカバーすることにあります。



たとえば、進行中のプロジェクトとは別のプロジェクトで遅延が発生し、営業時間内でバグ調査対応が難しい場合に「ログインして「このページのココのバグ修正」だけお願い」という一言でエンジニアへ直接の依頼が可能になります。

それだけではなく「有給取りたいなあ...」「調べるより聞いたほうが早い?」という場合にもご活用いただけます。



プロジェクトの安定性の向上は、プロジェクトメンバーのワークライフバランスや生産性にもプラスに働きます。これはプロジェクト成功につながるだけではなく、クライアントからの信頼性を得ることや、企業競争力を高めることにまでつながってきます。



私たちは「事前対応」することで、クライアントも受注者も幸せな気持ちで次のフェーズに進めることを目指しています。



Movable Type + チームサポート

Movable Type ライセンスを購入するだけでプロジェクト内に「予備チーム」の準備。

コラム

プロジェクトの炎上は「予備戦力」が事前準備されていない「不安定」なプロジェクトから生まれる。

Movable Type とは

Movable Type は、国内5万サイト以上に導入されている CMS(コンテンツ管理システム)。高いセキュリティと、大規模なエンタープライズ向けのソリューションが用意されていることなどから、国内の多くの企業や組織でCMSプラットフォームとして利用されています。

Movable Type は Six Apart Ltd. の商標または登録商標です。



株式会社Mixed について

株式会社Mixedは、CMS(Movable Type、PowerCMS)を活用する専門家集団であり、CMS導入サイトに関連するあらゆる課題の解決、持続可能な改善を目標とした、CMS構築、メンテナンスに取り組むWeb制作会社です。

CMSに関する業務を中心に、新規構築サイトや他社構築サイトの改善、制作チームの一員としてのサポートなど、要件に基づいて柔軟なサービスを提供します。

また、シックス・アパート株式会社から公認・協力を得て、Movable Type の ユーザーコミュニティ「MT Hub」の管理・運営を行っています。



