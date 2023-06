[香港国際空港]

6月24日(土)~6月25日(日)開催の六本木ヒルズでのポップアップも大盛況



香港国際空港(代表:香港空港管理局 空港運営部副部長 チャップマン・フォン、所在地: 香港特別行政地区)は、「香港国際空港 World of Winners 50万枚航空券プレゼントキャンペーン」の開催を記念して、6月24日(土)から6月25日 (日) に六本木ヒルズ大屋根プラザにてポップアップイベントを実施しています。キャンペーンの開催セレモニーが6月24日(土)に行われ、ゲストには芸人のカズレーザーさんが登場しました。トークセッションの他、カズレーザーさんからイベント参加者にクイズを出題し、会場は盛り上がりを見せました。ポップアップイベントでは、計500枚の香港への往復航空券が当たる「特大のガチャガチャ」や「Kahootゲーム」を来場者が楽しみました。その他にも、香港国際空港の紹介ブースや、現地の食やアクティビティが体験できる「香港屋台」や「香港占い」などのブースも大盛況となりました。











【記念セレモニーレポート】

■「World of Winners」キャンペーンについての説明

イベントは、香港空港管理局 空港運営部副部長のチャップマン・フォンの登壇からスタート。「香港は入国制限が緩和し、東京をはじめ、世界中のあらゆる場所から観光客を迎えています。もちろん、最初に立ち寄る香港国際空港でも、私たちのホスピタリティでお客様に感動していただけることを願っています。キャンペーン開始までの今日と明日は、ゲームや屋台ブースを楽しんでいただければと思います。また、クイズやゲームを通じて航空チケットを500枚プレゼントしていますので、このチャンスをお見逃しなく。当選された方も、そうではない方も、ぜひ香港の魅力に触れてみてください。きっと気に入っていただけると思います。」と述べました。





■パートナー企業とのキャンペーンキックオフ

本キャンペーンのパートナー企業より、香港特別行政区政府 駐東京経済貿易代表部 首席代表 ウィンサム オー、キャセイパシフィック航空 北東アジア地区総支配人 ネルソン チン、香港エクスプレス カスタマー&ブランド担当 ディレクター エリック テイン、香港航空 グローバルマーケティング本部ゼネラルマネージャー パープル・ヤオ、香港政府観光局 日本局長 堀和典 をゲストで迎え、キャンペーンの開催を記念するキックオフを行いました。ステージ上には、巨大なボタンが登場し、MCの「3、2、1 プレス!」という掛け声と同時に登壇したチャップマン・フォンらがボタンを押しました。





■カズレーザーさんが「香港はずっとあこがれの場所。今すぐにでも行きたい」と語る

ゲストとして登場したカズレーザーさんがステージに登場。香港について「香港には行った経験はないですが、ずっと憧れの場所ではあります。少年時代から、様々な映画を見ていました。でも、今もめちゃくちゃ綺麗になってるんですよね!」と語りました。また、香港に対してのイメージを聞かれると、「やっぱり100万ドルの夜景ですよね!よく色々なところで見ます!花火も見てみたいです。」と答えました。また、「昔から色々な世界の文化が集まっていて、それが長い期間で洗練されているから他ではあまり見れない風景とかがいっぱいありますよね。」と香港についての魅力も語りました。





イベントについては、「(イベントでも提供されている)フードを試食させていただきましたが、特にニラ饅頭は素朴な味だけど日本人が好きそう。エッグワッフルは、女性が好きでしょうね~。」と感想を述べました。香港で行ってみたい場所を聞かれると、「子供の頃に見ていた映画のロケ地に行ってみたい。あとは、レドナセラテラス(Rednaxela Terrace)ですね。」と回答し、香港で気になっているスポットを紹介しました。





その後、ゲストのカズレーザーさんが一般参加者に香港に関するクイズを出題し、会場をさらに盛り上げました。クイズに正解した参加者3名には、香港行き往復航空券をプレゼントしました。





■カズレーザーさんへのQ&A

Q. 香港でやりたいことは?

A.「サングラスをかけて、ジャケットを羽織って映画のワンシーンのように香港の夜景を見ながら散歩したいです。

Q. もし、香港行き航空券が当たったら誰と一緒に行きたいですか?

A.「外国語が堪能な友達や、一緒に暮らしている先輩・後輩芸人たちと一緒に行きたいです。とくに、後輩芸人には今すぐにでも来てもらって、ぜひ航空券を当ててもらいたいです。」

Q. このキャンペーンのように、カズレーザーさんが最近大盤振る舞いしたことは?

A.「一緒に住んでいる先輩芸人がショーレースで残ったので、みんなでシャンパンを飲みましたね!」





【ポップアップイベントレポート】

■「香港屋台」や「香港占い」で現地の食やアクティビティを堪能

ポップアップイベントでは、香港を体感できる食やアクティビティが充実。参加者は、SNS映えするフォトブースで記念撮影を行いました。

香港占いは、黄大仙(ウォンタイシン)の「筮竹(ぜいちく)占い」を体感できるエリアで、占い結果に記載されている20箇所の香港の有名スポットを紹介しました。参加者は棒を引き、当たった番号の占い結果のカードを受け取り、占いを楽しみました。

香港屋台では、参加者がニラ饅頭とエッグワッフルソフトクリームを堪能し、東京にいながら香港現地のグルメを楽しみました。





■特大ガチャガチャやKahootゲームで往復航空券を抽選でプレゼント

特大ガチャガチャを回して香港行き航空券を当てるアクティビティでは、一等:香港行き往復航空券、二等:香港屋台エリアで好きなフード一点、三等:香港国際空港オリジナルMyTAGをご用意しています。たくさんの方が巨大ガチャガチャに挑戦し、楽しみました。

巨大ガチャガチャだけではなく、ステージ上で開催されるKahootゲームでも香港行きの往復航空券が当たるチャンスをご用意しています。 Kahootゲームににも多くの方が参加し、クイズに答えて点数が高かった参加者が香港行き航空券を獲得しました。





【イベント概要】

イベント名 :香港国際空港 World of Winners 50万枚航空券プレゼントキャンペーンイベント

期間 :2023年6月24日(土)~2023年6月25日(日)

時間 :6月24日(土)12:30~18:00 ポップアップ体験

6月25日(日)10:00~18:00 ポップアップ体験

会場 :六本木ヒルズ 大屋根プラザ(東京都港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ内)イベントスペース

アクセス :日比谷線 六本木駅 1C出口 徒歩0分(コンコースにて直結)/大江戸線 六本木駅 3出口 徒歩4分

参加料 :無料(予約などは必要無いためそのまま会場にお越しください。)

Kahootゲーム開始時間:6月24日(土)13:30・15:00・16:15 ゲーム開始

6月25日(日)13:00・14:30 ゲーム開始

参加方法 :※ガチャガチャのカプセルや屋台の飲食物には限りがございますので、予めご了承ください。



尚、本日のポップアップイベントに想定より多くの方にお越しいただいた関係で、6月25日(日)は午前10時に整理券をお配りいたします。ガチャガチャのカプセルが無くなり次第、予定時刻よりも早く終了する場合がございますのでご了承くださいませ。イベントにご参加いただけなかった方も、6月26日(月)12時から開始するキャンペーンにウェブサイトからご応募いただけますので、そちらからご参加くださいませ。





【イベント登壇者プロフィール】

■チャップマン・フォン 香港空港管理局 空港運営部副部長



空港業界で30年以上の経験を持ち、貨物ターミナル、旅客ターミナル、バゲージシステム、飛行場計画などの分野で経験を積んできました。近年は、香港空港局のさまざまな管理職を歴任しています。現在は、香港空港管理局 空港運営部副部長を務めています。





■カズレーザーさん

【生年月日】1984年7月4日



【血液型】O型

【出身地】埼玉県

2001年8月、安藤なつと共にお笑いコンビ・メイプル超合金を結成。Yahoo!検索大賞 2016 お笑い芸人部門賞を受賞。インテリ芸人として多数番組に出演。





【香港国際空港 World of Winners 50万枚航空券プレゼントキャンペーンについて】

「香港国際空港World of Winners 50 万枚航空券プレゼントキャンペーン」 は、 香港空港管理局が主催する、主要市場の旅行者に対して航空券 をプレゼントするキャンペーンです。 本キャンペーンのミッション は、 香港政府の「 Hello Hong Kong 」キャンペーンをサポートし、香港に再び訪れる

旅行者を歓迎することです 。

*航空券の諸税と燃油サーチャージは別途必要 となります。

本キャンペーンは、キャセイパシフィック航空、香港エクスプレス、香港航空との提携によるもので、 2023 年 3 月 1 日から東南アジアでスタートし、中国本土、北東アジア、東アジアで展開されています。

公式 HP:https://wow.hongkongairport.com/lang/jp/tickets



企業プレスリリース詳細へ (2023/06/25-10:16)