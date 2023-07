[株式会社東京レコード]



6月30日(金)、男闘呼組の全国ツアー「男闘呼組 2023 THE LAST LIVE」香川公演が開催され、Rockon Social Clubの新曲がサプライズで披露された。



同ライブは4月28日(金)の大阪フェスティバルホール公演を⽪切りに開催されている全国ツアー。約1時間半にわたって、ヒット曲「TIME ZONE」「DAYBREAK」「秋」など、全14曲を熱唱、熱演した。



アンコールのMCで高橋和也は「2023年6月30日は男闘呼組が30年前に活動を休止した特別な日です。そこで今日は特別に新曲をお届けするぞ!」とシャウトし、Rockon Social Clubの新曲「ザ・ファイター」をサプライズ披露し、会場は大盛り上がりのうちに幕を閉じた。



全国ツアーもいよいよ後半戦に入り、次回は7月2日(日)に鹿児島で行われ、8月の東京・日本武道館での「男闘呼組LAST FOREVER」まで約15万人を動員予定。



Rockon Social Clubの新曲「ザ・ファイター」は7月21日(金)に配信されることも決定した。









【セットリスト】

01. ジャニーズ A GO GO

02. ルート17

03. CROSS TO YOU

04. Party

05. Burn it

06. 翼なき疾走

07. STAND OUT

08. TIME ZONE

09. 秋

10. DAYBREAK

11. Foxy Lady

12. Rolling Thunder Baby

13. ヨッテタカッテ

14. ザ・ファイター



◎公演概要

タイトル:男闘呼組 2023 THE LAST LIVE

日時:6月30日(金)

場所:香川・レクザムホール

時間:15:00開演



【ライブスケジュール】

男闘呼組 2023 THE LAST LIVE

2023年7月2日(日)

⿅児島・宝山ホール



2023年7月4日(⽕)

長崎・ブリックホール



2023年7月10日(月)

大阪・オリックス劇場



2023年7月11日(⽕)

大阪・オリックス劇場



2023年7月13日(木)

京都・ロームシアター京都メインホール



2023年7月14日(金)

兵庫・神戸国際会館こくさいホール



2023年7月17日(祝・月)

新潟・新潟県民会館



2023年7月22日(土)

金沢・本多の森ホール



2023年7月25日(⽕)

北海道・札幌文化芸術劇場hitaru



2023年7月30日(日)

静岡・静岡市民文化会館大ホール



男闘呼組 LAST FOREVER

2023年8月16日(水)

東京・日本武道館



2023年8月17日(木)

東京・日本武道館



2023年8月24日(木)

東京・日本武道館



2023年8月25日(金)

東京・日本武道館



【特設サイト】

https://otokogumi.tokyo/



【ライブに関してのお問い合わせ】

mail:otokogumi@liveforward.co.jp



