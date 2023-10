[株式会社mairu tech]

自宅・施設から「モビリティリゾートもてぎ」までの移動および会場内の移動をmairuで実現



予約したい福祉タクシー・民間救急がすぐに見つかるシステム「mairu(マイル)」の開発を行う、株式会社mairu tech(本社:東京都渋谷区、代表取締役:大村慧、以下「当社」)は、一般財団法人トヨタ・モビリティ基金(以下「TMF」)が実施する、誰もが自由に移動し、自分らしくいられる世界を目指すアイデアコンテスト「Mobility for ALL~ 移動の可能性を全ての人に」部門の枠組みで実証実験を実施し、延べ106名にmairuを体験いただきました。





本コンテストはアイデアやソリューションの社会実装を目指すアイデアコンテスト「Make a Move PROJECT」の一部門であり、「障がいのある方が、心からレースを楽しむためには?」という課題が掲げられています。

当日は参加者の自宅や施設から会場までの移動をmairuで事前予約する実証(以下「実証1.」)、そしてサーキット内での一部区間における移動手段をmairuによって即時に手配する実証(以下「実証2.」)の2種類の実証を実施しました。



参加者の方にはレース観戦やサーキット内にある様々な展示を楽しみながら、2日間の実証イベントをご体験いただきました。



Make a Move PROJECT https://mobility-contest.jp



Mobility for ALL 2023 https://mobility-contest.jp/department1-2023/







実証実験概要

■ 実施日:2023年9月2日(土)・9月3日(日)

■ 延べ参加者数:106名

■ 会場:モビリティリゾートもてぎ

■ 主催:トヨタ・モビリティ基金



当日の様子

■ 実証1.について



▲ 東京都内から栃木県のモビリティリゾートもてぎに到着された参加者の皆様





▲ 参加者・協力事業者の皆様および当社スタッフ



■ 実証2.について



▲ mairuの使い方を説明中の当社スタッフ



mairuとLINEとの連携による簡単な予約をタブレットや参加者ご本人のスマートフォンで体験いただきました。



▲ 会場内を移動された参加者の皆様



参加者の声





松井さん

アプリを使うだけで介護タクシーを呼ぶ事が出来たら行動範囲が広がると思います。mairuが当たり前に使える未来に向けて長生きしたいと思いました。一日でも早い実現に期待しています!



佐保田さん

Webシステムで予約、という介護タクシーの常識からかけ離れた考え方に感動しました。今すぐ出かけることは私たちにとってなかなか難しいのが現状です。これからの社会、mairuの皆様に期待しています!



参加事業者の声





T-Care Bridge(ティーケアブリッジ) 大野さん

この業界は利用者様の状態に幅があり、対応車両・医療的支援、全てが予約内容次第で、需要と供給がマッチする体制の構築がなかなか難しいと言われています。しかし、彼らなら新しいシステムを構築してくれるだろうという思いで、今回は是非サポート役にと参加させて頂きました。イベント当日は、東京からの移動距離もそこそこあり、灼熱の中でのレース観戦でしたので、参加者の方の体調をとても心配しておりましたが、色々な刺激もあり良い表情が拝見出来、こちらとしても嬉しかったです。将来的に、mairu techさんが移動支援マッチングシステムを構築してくれると切実に望んでおります。



当社コメント





代表取締役 大村

今回の実証実験は、私たちにとって初めて実際の移動へ直接関わらせていただく貴重な機会になりました。参加者の方からはシステムの開発自体に限らず、私たちの取り組みや思いに対しても応援の声を多くいただき、大変嬉しく思います。私たちは皆様からのお声を元に、あらゆる人が安心して移動し、その先の体験を楽しめる社会に向けて、これからも進み続けますので、引き続き見守っていただけますと幸いに存じます。最後に今回ご協力いただいた参加者及び事業者の皆様、そしてトヨタ・モビリティ基金をはじめとした運営事務局の方々に心より感謝申し上げます。ありがとうございました!



【株式会社mairu tech 会社概要】

社名:株式会社mairu tech



設立:2023年5月22日



住所:東京都渋谷区道玄坂1-16-6二葉ビル8B



代表者:代表取締役 大村慧



ホームページ:https://mairutech.com/



【mairuとは】

「mairu」は福祉タクシーと利用者のマッチングを行うWebシステムです。乗降支援を含んだ移動サービスの「福祉タクシー」や医療行為の伴う「民間救急」は、身体的な障がいを抱える人にとっての主な移動手段になっています。しかし、福祉タクシー業界には民間の個人事業者が多く、情報源が統一されていないため、事業者を探し、予約を取るには大変な手間がかかっています。mairuは、場所や時間、支援内容を条件とした検索で、福祉タクシー・民間救急のスムーズな予約を実現します。



