真のデジタル資産を発行管理するためのブロックチェーンであるCROSS Value Chainを開発するCROSSTECH DMCC(本社:ドバイ、アラブ首長国連邦、共同創設者:宇原徳郎)と、アラブ・エジプト地域における強力なコネクションを持つNPO法人イシス・コミッティ(事務局:東京都中央区、代表理事:中山幸彦)と日本学術記録株式会社(本社:東京都新宿区、代表取締役:新井章治)は、アラブ・アフリカ地域でCROSS Value Chainの普及のための業務提携に合意しました。





提携背景

NPO法人イシス・コミッティはグローバル化する世界の中で我国に異文化共生社会を構築する為に文化の発信拠点として設置されてきた我国の博物館・美術館或いはその類似施設に対して、異文化共生の道を開く、企画、展示の提言、提案、更に優良な展覧会、世界遺産の企画、誘致を行ってきました。日本学術記録株式会社は、四大文明を中心に世界の考古学に関する映像記録、制作・番組制作などを30年以上に渡って行ってきました。これらの功績によって、NPO法人イシス・コミッティと日本学術記録株式会社はエジプトアラブ共和国大統領夫妻を筆頭とするアラブ並びアフリカ諸国の首脳たちを会員とする国際組織であるアラブ・アフリカ婦人投資協会(https://www.awiu.net)の申し入れにより、アラブ・アフリカ地域とアジア日本との文化・経済交流、経済発展の懸け橋として、戦略的パートナーシップを締結するに至りました。



今回NPO法人イシス・コミッティと日本学術記録株式会社はCROSSTECHと業務提携を結ぶことで、両社の戦略的パートナーであるアラブ・アフリカ婦人投資協会を通じCROSS Value Chainのアラブ・アフリカ地域数十か国への導入を創出します。



提携内容

アラブ・アフリカ婦人投資協会によるアラブ・アフリカ地域へのCROSS Value Chain導入によって、デジタル共通通貨を発行、共同事業、投資を推進、経済発展の機会創出。



CROSS Value Chain導入、システムの構築によって難解と言われるアラブ・アフリカ諸国の見える化を推進、それぞれ他国には無い強みを明確化、特に資源の宝庫と言われる国々の協力、相互扶助の機会を創出、事業情報の発信拠点を構築。







アラブ・アフリカ地域における展開

アラブ・アフリカ地域は20億近くの人口と50以上の国、豊富な天然資源、若年人口を有していますが、未だに発展途上の国々が多く、これらの国々には経済情報インフラがありません。

CROSSTECHが開発したCROSS Value Chainは「真のデジタルアセットを発行、情報管理が可能な自律分散ネットワークインフラ」です。アラブ・アフリカ婦人投資協会がCROSS Value Chainの特性を生かしたインフラを構築すれば、アラブ・アフリカ地域内共通の経済基盤となり、情報発信が推進されます。



・アラブ・アフリカ婦人投資協会の会員、国々でのブロックチェーン活用分野における戦略的パートナーシップの締結。

・アラブ・アフリカ地域における貿易決済と一般決済に利用可能な、ステーブルコインの開発と発行。

・ステーブルコインをチャージして決済が可能なデビットカードの発行またはQRコード決済システムの構築。

・鉱物・資源のトークン化のためのシステム構築と発行。

・電力・カーボンクレジット(排出権)のトークン化のためのシステム構築と発行。



今後の展開

今回の提携によりCROSS Value Chainはアラブ・アフリカ地域で活用されることで、公平な貿易の実現や、資源やエネルギーの売買・取引・管理を効率化し、ビジネス取引の流動性を飛躍的に上げる事に寄与すると共に難解と言われるアフリカ・アラブ世界の見える化を行えると考えております。

これらを実現するためのミドルウェア・DAppsの開発を積極的に行い、今後それらのシステムを他地域や他国での展開も目指します。



アラブアフリカ婦人投資家連合(AWIU)について

AWIUはエジプトを本部としており経済発展、アラブ・アフリカへの投資、国際協力のサイクルを推進し、より明るい未来に向けて力を合わせます。これは AWIU のビジョンを簡単にまとめたものです。私たちの主な目標は、経済発展と社会発展という2つの重要な課題を解決することで、持続可能な発展を達成することです。AWIUは経済界の皆様に対し 、経済発展と持続可能性に重要な役割を果たす共同投資、双方向貿易、観光促進を通じて、 アラブ・アフリカは将来世代のより良い未来に向けて協力するよう呼びかけています。





<会社概要>



【CROSSTECH DMCC】

所在地:Unit No: RET-R5-089 Detached Retail R5 Plot No: JLT-PH2-RET-R5 Jumeirah Lakes Towers Dubai United Arab Emirates

代表者:Co-founder 宇原徳郎



【NPO法人イシス・コミッティ】

事務局:東京都中央区日本橋浜町3丁目3番1-3314号

代表理事:中山幸彦



【日本学術記録株式会社】

所在地:東京都新宿区馬場下町60番地

代表取締役:新井章治



