定番のパンだからこそ、新しさを忘れずに。ザクザク食感に生まれ変わったハード系クロワッサンの魅力をお届けします。



株式会社NON-STYLE(本社:愛知県日進市、代表者:山川渉)がプロデュースするベーカリー「THE SANROKUGO STAND」では、クロワッサン、デニッシュ各種を材料から製法まで刷新し、リニューアルしたことをお知らせいたします。試作・改良を重ね、さらにおいしくなった自慢のパンをぜひご賞味ください。









「365日、毎日通いたいパン屋。」







「THE SANROKUGO STAND(ザ・サンロクゴ スタンド)」は、2018年に愛知県日進市・竹の山エリアにオープンしたカフェ併設のベーカリーです。建築デザイン事業を行う株式会社NON-STYLEがコンセプトメイクから内装デザイン、メニュー開発、運営まですべて手掛けています。

焼き立てパン、ケーキや焼き菓子などのスイーツ、見た目もかわいいドリンクなど、「なんでもない日も、ちょっと特別な日にも、毎日通いたいパン屋」をテーマに豊富なメニューをご用意しています。



建築デザイン×飲食店経営のノウハウでこだわりの店づくり







建築デザイン事業と飲食店舗の運営、2つの事業での経験とノウハウを活かし、お店に来たお客様が楽しめるような店舗設計とお店づくりを行っています。

店舗デザインはシンプル&モダンを基調にしており、丁寧に時間を過ごしたくなるような居心地の良いお店づくりを意識しています。1Fの販売スペースで購入したパンやスイーツは、2Fのカフェ席でイートイン可能です。カフェ席では電源・Wi-Fiをお使いいただけるので、ちょっとした作業スペースとしても気軽にお立ち寄りください。





見えないところまでこだわるから、おいしいパンができる。







THE SANROKUGO STAND では、小麦やバターから水まで、ひとつひとつの材料をパンの種類に合わせて厳選しています。特に、シンプルな素材で作られる食パンやハード系のパンは、噛めば噛むほど小麦の豊かな味わいをしっかりと感じられる看板商品です。例えばフランス生まれのバゲットやバタールは、フランス産の小麦と現地に近い硬度の水を使用することで、本場の味を丁寧に作り込んでいます。

ひとつひとつのパンの良さを引き出す方法を日々研究し、常にベストな商品をお出ししています。





THE SANROKUGO STAND からのお知らせ





THE SANROKUGO STANDでは、365日いつもお楽しみいただけるよう、メニューやお店づくりのアップデートを続けています。今回は、一部パンのリニューアルについてお知らせいたします。



好評のクロワッサン、デニッシュが大幅リニューアル!





材料からクリームまですべてを見直し、クロワッサンとデニッシュ各種が大幅リニューアルいたしました。生地の製法も刷新し、これまでのサクサク・ふんわりとした軽めの食感から、細かな層を重ねて焼き上げるザクザク食感が楽しい生地に生まれ変わりました。新しい魅力の詰まったクロワッサンとデニッシュをぜひお試しください!



おすすめメニューのご紹介





THE SANROKUGO STANDでは、常時40~50種類の焼きたてパン、ケーキやクレープなどの自家製スイーツ、コーヒーやスムージーなど、テイクアウトでもカフェ利用でも楽しめる豊富なメニューをご用意しています。その中から、おすすめメニューをピックアップしてご紹介いたします。



まずは絶対コレがおすすめ「高加水食パン」



国産小麦を使用し、しっとり&もっちり食感に焼き上げた自慢の水分たっぷり食パンです。お買い上げいただいたその日は、焼かずにお召し上がりいただくのがおすすめです。ぜひ小麦本来の味わいをご堪能ください。



小麦の風味をしっかり味わえるバゲット、バタール



硬水、フランス産小麦を使用し、シンプルに焼き上げています。硬めのザクッとした食感にこだわり、豊かな小麦の味わいを生かしていることで、まるでフランス現地のような味わいをお楽しみいただけます。



人気No.1のクロックムッシュ



カンパーニュ生地の上に自家製ベシャメルソースとベーコンを乗せて焼き上げたクロックムッシュは、THE SANROKUGO STANDの人気No.1商品です。



新しいクロワッサン生地を使用した各種パン



クロワッサン、デニッシュ、パンオショコラなどリニューアルした生地を使用しているパンもおすすめの一品です。しっかりと固めに焼き上げ、食べ応えのあるバリッとした食感を生み出しています。



カフェタイムにぴったりの豊富なスイーツメニュー



パティシエがつくる自家製ケーキ、クレープ、焼き菓子、季節限定のドリンクメニューなど、パティスリーのようなこだわりラインナップをご提供しております。



店舗インフォメーション





THE SANROKUGO STAND

□ 所在地:〒470-0136 愛知県日進市竹の山1-2009

□ 営業時間:9:00~20:00

□ 定休日:不定休

□ Instagram:https://www.instagram.com/thesanrokugostand/

□ 電話番号:0561-73-5665

□ 駐車場:30台完備(店舗前5台・第2駐車場5台・店舗裏|系列店アンドカフェ駐車場20台)

□ アクセス:リニモ「長久手古戦場」駅より車3分、「杁ケ池公園」駅より車5分



株式会社NON-STYLEについて





株式会社ディーステップのグループ企業である株式会社NON-STYLE(https://nonstyle5.com)は、愛知県の日進・長久手エリアで人気の「Farmer's Kitchen THEgram」「THREE LITTLE PIGS」など、飲食店舗の運営・プロデュースを手がけています。「THE SANROKUGO STAND」における店舗設計・ブランディング・運営・プロモーションを全面的に手がけております。



