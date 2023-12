[SRA OSS LLC]

2023 年 12 月 1 日 、SRA OSS合同会社 (東京都豊島区、社長: 稲葉香理、以下 SRA OSS) は、オープンソースデータベースPostgreSQLと完全互換で、使いやすさと安心のサポートを提供する「PowerGres」のバージョン15 (PowerGres V15) の販売を開始しました。



▼PowerGres V15 の詳細情報は 下記の PowerGres ファミリサイトをご覧ください。

https://powergres.sraoss.co.jp









PowerGresは、「PostgreSQLをより使いやすく」、「PostgreSQLをより安心して使う」、「PostgreSQLに安心のサポートを」をコンセプトにした製品で、シングル構成、レプリケーション構成、HA構成が可能です。オープンソースデータベースを採用することでコストパフォーマンスに優れたデータベースとして、累積 15,000 本以上の出荷実績があります。



今回販売を開始するのはPowerGresファミリのうち、シングル構成及びレプリケーション構成が可能なPowerGres on Windows(Windows向け)、PowerGres on Linux(Linux向け)の2製品で、以前のPowerGres V13 から、PostgreSQL 15をベースにすることにより、以下を始めとする多くの改善が加わっています。



■ ロジカルレプリケーションの改善

新たに、ストリーム送信やバイナリ転送モードが導入され、ロジカルレプリケーションの性能が向上しました。また行フィルタや列フィルタ、エラー発生時の自動サブスクリプション無効化など、様々な機能が追加されています。



■ Btreeインデックスサイズの肥大化抑制

Btreeインデックスが改善され、特定のケースでインデックスサイズの肥大化が抑制されるようになりました。



■ MERGE文

MERGE文は対象テーブルの行の内容に応じて INSERT,UPDATE,DELETE が使い分けられるSQL文です。これまでも PostgreSQL 独自の構文で同様の処理が可能でしたが、今回新たにSQL標準のMERGE文がサポートされました。



PowerGres V15 価格表







製品価格



製品のみのご購入はできません。初年度のサポート契約が必要です。



サポート価格(1年契約)





PowerGres V15 販売・出荷日







製品名:PowerGres on Windows V15, PowerGres on Linux V15

販売開始日: 2023 年 12 月 1 日

出荷開始日: 2023 年 12 月 1 日



PowerGres の情報と購入







PowerGres V15 の詳細情報は 下記の PowerGres ファミリサイトをご覧ください。

https://powergres.sraoss.co.jp



PowerGres 製品は、オンラインショップからのお見積依頼、ご購入が可能です。

下記の SRA OSS Online Shop をご利用ください。

https://shop.sraoss.co.jp



PostgreSQLについて





PostgreSQLはオープンソースデータベースの代表格として知られ、日本では Web システムのバックエンドデータベースからミッションクリティカルなシステムまで、幅広く利用されています。



SRA OSS について







SRA OSSは、オープンソースソフトウェア(以下、OSS)の普及と発展を目指し、OSSの活用をする皆様のために、サポートサービス、コンサルティング、トレーニング事業の展開からOSSの開発にも取り組んでいます。2022年6月設立の企業ですが、1999年、国内独立系SIベンダーである株式会社SRAの一事業部として事業をスタートし、2005年からは米国SRA OSS, Inc.の日本支店として事業を展開し、OSSの事業に20年以上の実績があります。PostgreSQLを中心に、OSSミドルウェアを幅広く対応しています。







■ 本件に関する報道お問い合わせ先

SRA OSS合同会社 広報担当

※プレスリリースに関するお問合せは、以下のURLからお願い致します。

https://www.sraoss.co.jp/

※本プレスリリースに記載のある会社名、製品名は、各社の登録商標または商標で、それぞれの所有者が商標権を保持しています。



