[アンパサンド株式会社]

~8500人以上の起業志望者に向けてアイデア実現の場およびリソースを提供~



株式会社キュービック(本社:東京都新宿区、代表取締役CEO:世一英仁、以下 キュービック)を母体とするキュービックグループの新規事業を担うアンパサンド株式会社(本社:東京都新宿区、代表取締役CEO:後藤康成、以下 アンパサンド)は、起業家輩出を目的としたEIR(客員起業家)支援プログラム「Sand Hill Road チャレンジ Vol.1」を実施いたします。本プログラムでは、Creww株式会社(本社:東京都渋谷区、代表取締役:伊地知 天、以下 Creww)の新規事業立ち上げ支援プラットフォーム「STARTUP STUDIO by Creww」プラットフォームを活用し、本日10月2日より応募受付を開始いたします。







■アンパサンドのインキュベーション事業について

アンパサンドは、インキュベーションによってキュービックグループの事業ポートフォリオを創出しています。キュービックのデジタルマーケティング事業で培った経験と技術を活かし、MarTech、HRTech、HealthTech、EdTech、FinTech領域を中心に、それぞれの産業と技術を掛け合わせた新規事業の展開を図ります。



2023年6月にはビジネスプランを持つ起業家や、起業したいと考える経験豊富なビジネスパーソンを招き入れるEIR制度「Sand Hill Road」を発表しました。 起業家志望の方々に対し、アンパサンドの経営リソースを用いて事業の設立および成長を支援します。起業家はPMF(プロダクト・マーケット・フィット: サービスや商品が特定の市場において適合している状態)の達成にて、キュービックグループ内の一企業としてさらなる発展に努めます。



■「Sand Hill Road チャレンジ」開始の背景

「Sand Hill Road チャレンジ」は「Sand Hill Road」をベースにした起業家支援プログラムです。より多くの起業家人材を発掘すべく、8,500名を超えるイノベーター(起業家の卵)にリーチできるCrewwのプラットフォーム「STARTUP STUDIO by Creww」にて開催に至りました。



■今後の展開

アンパサンドはSand Hill Road チャレンジを通じて、熱意ある起業家の招聘および育成を進めてまいります。 今後は、スタートした事業の途中経過を段階的に報告する予定です。アンパサンドは「2025年末までに3つの新規事業をキュービックの子会社としてスピンオフさせる」という目標を掲げて、新たな事業ポートフォリオの創出を実現してまいります。



■Sand Hill Road チャレンジ Vol.1 募集概要

【スケジュール】

募集期間:2023年10月2日(月)~ 2023年10月31日(火)

採択発表:2023年11月30日(木)※アンパサンドWebサイトにて発表

説明会日程:2023年10月16日 19:00

※応募者向けにプログラム説明会(ウェビナー)を開催します。ご興味のある方はこちらよりお申し込みください。

プログラム説明会:https://peatix.com/event/3715532/view



【応募方法】

Sand Hill Road チャレンジ Vol.1のプログラムページより、必要事項を入力しエントリーします。(応募の際、STARTUP STUDIO by Crewwへの登録が必要になります)

応募ページ:https://studio.creww.me/tomoshibi/1130/



【募集要項】

応募は個人、チームのどちらでも可能です。応募後にアンパサンドからご連絡し事業プランをご提出いただきます。

1. フォーカス事業領域:MarTech、HRTech、HealthTech、EdTech、FinTech

2. 採択予定数:3件

3. 期待される経験:

・起業経験または新規事業開発経験を有していること

・事業領域の専門性を有していること

・新規事業を推進するための情熱と能力(ポテンシャル含む)を有していること

4. 採択後の支援プロセス:起業家にはアンパサンドのEIR社員として1年(事業成長に応じて更新)のインキュベーションプログラムを遂行していただきます。当社規定により報酬も支給されます。PMF(プロダクトマーケットフィット)達成にて子会社を設立しCEOとして経営の舵取りをお任せします。



■Creww株式会社について https://creww.in/

Creww株式会社は「大挑戦時代をつくる。」をビジョンに掲げ、スタートアップ、起業家、事業会社、個人を問わず、挑戦したいすべての人のトータルサポート企業として、それぞれのニーズにマッチした様々なサービスを提供しています。

2012年の創業以来、企業・自治体とスタートアップによるオープンイノベーションプログラムを350社以上と実施し、これまで約1,000件の協業を実現しています。現在、Crewwが運営するオープンイノベーションプラットフォームには約7,000社のスタートアップが登録しています。



■Sand Hill Roadについて

Sand Hill Roadは、アンパサンドが2023年6月に発表したEIR制度です。ビジネスプランを持つ起業家や、起業したいと考える経験豊富なビジネスパーソンを招き入れ、アンパサンドの経営リソースを用いて事業の設立および成長を支援します。起業家はPMF(プロダクト・マーケット・フィット: サービスや商品が特定の市場において適合している状態)の達成にて、キュービックグループ内の一企業としてさらなる発展に努めます。



■アンパサンドについて https://ampersand-inc.co.jp



アンパサンドは、キュービックグループの一員としてキュービックの事業ポートフォリオを拡大するためのインキュベーション事業を行っています。

・代表者 : 代表取締役 CEO 後藤 康成

・設立 : 2012年1月16日

・所在地 :〒169-0074 東京都新宿区北新宿2-21-1

新宿フロントタワー16階





■キュービックについて https://cuebic.co.jp/



2006年10月24日設立。キュービックは「インサイトに挑み、ヒトにたしかな前進を。」をミッションに掲げ、ヒト起点のマーケティング×デザインでビジネスを前進させる会社です。比較サイトを中心としたデジタルメディア事業を行っており、新しい価値を見つける比較サイト『your SELECT.』、暮らしをおいしく便利にするウォーターサーバーの比較サイト『ミズコム』、「もっといい求人」を探す人のための転職支援サイト『HOP!ナビ(ホップナビ)』などを運営しています。フィールドワークを重視し、表面的なニーズではなくインサイト(深層心理)を的確に捉え、人々をよりスムーズな課題解決体験へと導いています。



企業プレスリリース詳細へ (2023/10/06-04:40)