夏、最後の想い出にアニソンライブ!!

9月30日開催されるアニソンライブイベント「超アニソンパラダイス2023」の出展情報が解禁となりました。

「アニメイトカフェ」「Sound Desert」「各種アーティストの物販」が出展します。

ライブ情報及び出展に関する詳細は以下をご参照ください。







【イベント情報】

■名称 ZERO Animation 超アニソンパラダイス 2023

■開催日時 2023年9月30日(土) (開場)16:15 (開演)17:00

■物販エリアの開場 13:00~

■会場 代官山UNIT / B1 FLAT 東京都渋谷区恵比寿西1-34-17

■チケット一般販売中 https://eplus.jp/sf/detail/3916460001-P0030001





【出演アーティスト】

■FLOW

5人組ミクスチャーロックバンド。

アニメ『NARUTO-ナルト-』オープニングテーマ「GO!!!」や、『コードギアス反逆のルルーシュ』オープニングテーマ「COLORS」など、数多くのアニメ作品のテーマ曲も手がけている。



■MAGIC OF LiFE

アニメ「弱虫ペダル」や「ジョーカー・ゲーム」などテレビアニメのテーマ曲を担当し、幅広い年齢層の支持を得ている。海外のファンも多く、国内外問わず各所で注目を集めている。



■DOES

テレビ東京系アニメ「銀魂」のエンディングテーマや劇場版の主題歌を担当。そのほかにも、アニメ「宇宙兄弟」、「NARUTO-ナルト- 疾風伝」など数々の作品とタイアップを行っている。





【出展ブース紹介】

■アニメイトカフェ

ライブにぴったりのフードメニューとドリンクをご用意しました。

さらに、1会計につき1枚ライブ当日限定のステッカーを配布!

(メニュー提供は13時~16時予定です)





■Sound Desert

「Sound Desert」は、NTTドコモグループの新規事業創出プログラム「docomo STARTUP」において企画・事業検証を進めている事業です。ドコモグループは新規事業創出の取組を通じて新たな価値を提供し続け、社会を変える事業創出をめざして取り組んでいきます。

「Sound Desert」では、株式会社ゐきかた とともに、NFTを活用した新たな仕組みを提供することでアーティストのマネタイズ解決を目指しています。

今回、「Sound Desert」ではイベント開催を記念した限定マフラータオルの販売を行います。この場でしか手に入らないオリジナルグッズとセットで、購入者にはNFTによって唯一無二が証明された楽曲が2曲プレゼントされます。



【ZERO Animationについて】

ZERO Animationは、約4000名が参加するコミュニティ型アニメスタジオです。

アニメ産業の新しい形を創ることを標ぼうし、世界に誇る日本のアニメ産業をさらに発展させていきたいという想いで立ち上げた新しいスタジオになります。

新しい挑戦としてコミュニティによるファンダム形成、Tiktokやyoutubeを中心に展開するショートアニメ群で、世界にリーチしていくことを目指します。



【チケットの購入はこちら】

https://eplus.jp/sf/detail/3916460001-P0030001







