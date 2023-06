[有限会社グローンインザサン]

「オーロラシューズ」日本上陸30周年。 初のリブランディング&待望の新作発売を記念して



一色紗英さん、モトーラ世理奈さん、花井祐介さんなど、

葉山の老舗セレクトショップ「SUNSHINE+CLOUD」ゆかりのメンバーが集結。













「オーロラシューズ」が日本にやってきて30年。

ブランドの新しいイメージ提案として、高橋ヨーコ撮影によるビジュアルブック『旅するオーロラシューズ / AS MAGAZINE』を制作しました。

ブランド創業の地であるアメリカのニューヨーク州オーロラ村から、ロサンゼルス~モントレー~サンタクルーズ~サンフランシスコ、そして日本の葉山へとつながる、ロードトリップのような一冊となっています。

プロデュースしたのは葉山の老舗セレクトショップ「SUNSHINE+CLOUD」。モデルとして参加した一色紗英さん、モトーラ世理奈さん、スタイリングを担当した jonnlynxデザイナーの林真理子さんをはじめ、モデル/制作スタッフ 共に「SUNSHINE+CLOUD 」ゆかりのメンバーが集結して作った意欲作です。





































■AS MAGAZINE – ビジュアルブック 詳細

ビジュアルブック 『旅するオーロラシューズ AS MAGAZINE』

店頭販売価格 ¥1,100 (¥1,000+tax)



● MODEL

一色紗英 / モトーラ世理奈 / 甲田益也子 / 原田維秀 / Seko masaki



● PHOTGRAPHER

YOKO TAKAHASHI / 高橋ヨーコ

世界の生活文化をフィールドワークするように 撮影旅行 を続けている。

旧ソ連を中心とした東ヨーロッパでの撮影を精力的に行う。

その静謐な写真表現と独自の色彩感覚によるカラー写真により、国内外で高く評価を受けている。

2010年サンフランシスコより帰国。サンフランシスコの10年をまとめた『SAN FRANCISCO DREAM』など、著作は多数。





















■ 新作 “ナチュラル・ラフアウト”

オーロラシューズの新作として “ナチュラル・ラフアウト”の販売(限定生産)が始まります。

葉山 SUNSHINE+CLOUD / 代官山 G.O.D. / 奄美 PARADISE STORE にて

“ナチュラル・ラフアウト”の 販売・予約がスタートします。

ぜひ、これまでとこれからを繋げるオーロラシューズの軌跡をお楽しみください。



● 新型ラインナップ / LIMITED EDITION ナチュラル・ラフアウト



MIDDLE ENGLISH : ¥39,600 (tax in)













NORTH PACIFIC : ¥46,200 (tax in)







● 新作商品発売日 2023年6月9日(金)~ (直営店舗各店にて)

葉山 SUNSHINE+CLOUD

代官山 G.O.D.

奄美大島 PARADISE STORE

AURORA SHOES WEB SITE(オンラインストア) https://aurorashoe.jp





* 特典 : 6/9(金)から7/2(日)までにオーロラシューズをお買い上げ・ご予約いただいた方に、ビジュアルブック『旅するオーロラシューズ AS MAGAZINE』をプレゼントいたします。





* * ローンチイベントとして、6/11(日)にSUNSHINE+CLOUDにて、逗子のナチュラルワインバーの名店こと、ohanayaさんによるフードイベント《 LUNCH そして、夜はWINE & BEER GARDEN 》を予定しております。

詳細は、店舗ホームページのニュース、Instagram @sunshine_cloud_hayama にてご案内いたします。

ohanaya Instagram @ohanaya

https://www.instagram.com/ohanaya/



● 直営店舗情報

SUNSHINE+CLOUD

神奈川県三浦郡葉山町一色 2151-1

TEL : 046-876-0746

OPEN : 11:00~18:00 / 月曜休

@sunshine_cloud_hayama

https://www.instagram.com/sunshine_cloud_hayama/





G.O.D.

東京都渋谷区代官山町 20-6

TEL : 03-3477-2620

OPEN : 12:00~18:00 / 月火休

@god_daikanyama

https://www.instagram.com/god_daikanyama_/





PARADISE STORE

鹿児島県奄美市笠利町用安 1257-12

TEL:0997-63-2773

OPEN:10:00~17:00 / 火休

@paradise_store_amami

https://www.instagram.com/paradise_store_amami/



■ 「オーロラシューズ」とは?

ニューヨーク州北西部、人口500人のオーロラ村で、ハンドメイドで作られているオーロラシューズ。

職人により手作業で、一つずつ丁寧に作られています。

履きこむと、とても足に馴染んで、愛着の湧く一足になります。

USA公式サイト : https://www.aurorashoeco.com

日本公式サイト : https://aurorashoe.jp/

Instagram : @aurorashoeco_sunshine_cloud

https://www.instagram.com/aurorashoeco_sunshine_cloud/

























■ 「SUNSHINE+CLOUD」とは?

サンシャインプラスクラウドは、1995年、神奈川県の海辺の街、葉山町にひっそりとスタートしました。

素材や色にこだわったオリジナル商品の物作り、他にはないインポート商品のセレクト、モノクロの写真と、日常を切り取った文章のカタログなどで、独特な世界観を持ったSHOPとして、地域の人やそれ以外の人達にも支持を得てきました。2013年には保養所をリノベーションし、飲食・お花の販売・写真展の開催など、物販だけに限らず、地域のコミュニティーストアーとして葉山に根付いています。









SUNSHINE+CLOUD

神奈川県三浦郡葉山町一色 2151-1

046-876-0746

OPEN : 11:00~18:00

定休日 : 月曜日





【 本リリースに関するお問い合わせ先 】

主催 : GROWN IN THE SUN

問い合わせ先 : SUNSHINE+CLOUD

TEL : 046-876-0746 / MAIL : hilo@sunshine-cloud.com

公式サイト : https://sunshine-cloud.com

Instagram : @sunshine_cloud_hayama

https://www.instagram.com/sunshine_cloud_hayama/



