消費者向けXRデバイスを開発するVITURE Inc.(本社:アメリカカリフォルニア、代表取締役:DAVID JIANG)は、ファッション性と機能性が両立したXRグラス『VITURE One(ヴィチュアーワン)』の一般販売を、11月22日(水)21:00よりVITURE公式サイトにて開始します。





公式サイトURL:https://store.viture.jp

商品ページ:https://www.vitureone.jp/

11月22日(水)21:00より販売スタート









VITURE Oneは、応援購入サービスMakuakeにて、AR/VR/MR分野における歴代No.1の売上金額(1億8,600万円)を更新しました。

*2023年11月現在、自社調べ





・VITURE One (ヴィチュアー・ワン)とは



ゲームや映像を大画面・高画質・高音質でどこでも楽しめるXR型スマートグラスです。スマートフォンやタブレット端末の閲覧、Nintendo Switchなどの携帯ゲーム機がどこでも大画面で遊べる「VITURE One モバイルドック」、外出先でのPlayStation 5やPCゲームのリモートプレイを可能にする「VITURE One ネックバンド」など、シーンに応じて臨場感あふれるゲーム&シアター体験を味わえます。







・『VITURE One』の製品特徴



■フルHD/120インチ対応、映像に迫力と繊細さを



VITURE Oneは有機ELレンズを採用し、「人間の視覚的解像度に近い」と評価される角度あたりの画素密度「PPD 55」を実現。まるで目の前に本当にあるかのような」鮮やかな仮想画面が空間に投影され、映画、アニメ、YouTube動画などの多彩な映像(2D/3D)をお楽しみいただけます。







■スマートフォンに繋ぐだけで、簡単に映画もゲームも



場所を選ばないスタイリッシュな軽量グラスが、いつでも、どこでも、あなたを映画やゲームの世界へ没入させます。iPhoneやAndroidのほか、Type-C直接接続やアプリ経由など、様々な方法でのご利用が可能です。



※iPhone14以前の機種を用いた直接接続の場合、HDMI-XR アダプターとApple社製Lightning - Digital AVアダプターをご使用下さい









■HARMANとの共同開発、「音」の感動的な没入感も追及



世界最大級のオーディオブランド「HARMAN(ハーマン)」との共同開発で、⽿元に空間オーディオシステムを搭載。音漏れを最小限に抑えながら、耳穴を塞ぐことなく臨場感あふれる音の空間を再現しました。







■携帯ゲーム機を拡張するドック、ワンランク上のプレイ体験を実現



大容量バッテリー内蔵のモバイルドックとの組み合わせで、Nintendo Switchなどの携帯ゲーム機が、外出先でも120インチ相当の大画面・高画質・長時間駆動でお楽しみいただけます。Nintendo Switchなら、2人での協力・対戦プレイも可能になります。









■外出先でもコンソールゲームがプレイ可能



Androidベースの独自OSを搭載したネックバンドとの組み合わせで、PlayStation 5やPCゲームのリモートプレイに対応。ゲームパッドやキーボードのBluetooth接続に対応しているので、どこでもベストな環境でお楽しみいただけます。

※ご利用には自宅と利用先のネット環境が必要です。







■LAYER社との共同設計、機能性とデザイン性の掛け合わせ



デザインにも妥協なし。世界で最も権威のあるデザイン会社の1つ、GoogleやNikeの製品デザインを手掛ける世界的デザイン会社「LAYER(レイヤー)」との共同設計を実行。より多くの方に、より大きな感動的なプレイ体験をお届けしたいという想いから、革新的な技術性とファッション主導のデザイン性、その双方の実現に至りました。









・製品スペック



<VITURE One XRグラス>







<VITURE One モバイルドック>





<VITURE One ネックバンド>







<HDMI-XR アダプター(iPhoneアダプター)>







■VITURE(ヴィチュアー)について







VITUREは「モバイルエンターテイメント業界に“真の変革”をもたらすオーディオ&ビジュアル製品の創造を目指す」というビジョンのもと、2021年にアメリカ・カリフォルニアで誕生したXRグラスのブランドです。開発チームを牽引するのは、世界的な著名ブランドで知見を積み重ねたプロフェッショナルたち、真の技術革新とファッショナブルなデザイン性を体現した、「いつでも、どこでも、最上級の映像体験を行えるアイテム」に焦点を当て、日々開発の歩みを進めております。







