[ADD CBD]

新商品の発売開始にあわせ、7月8日(土)にADD CBD大阪心斎橋店にて丸山ゴンザレスの入店イベントも開催決定!



ADD CBD株式会社(本社:徳島県徳島市、代表取締役:加納利高)が展開する「ADD CBD(アドシービーディー)」は、より多くの方にCBDの素晴らしさを知っていただき、CBDを取り入れたライフスタイルを提案するセレクトショップを、沖縄、大阪、東京をはじめ、直営店・FC店を合わせ全国12店舗にて運営しています。





この度、″クレイジージャーニー“でおなじみ、ジャーナリストとして海外の危険地帯や裏社会を数多く取材する丸山ゴンザレスとコラボした新商品を2023年7月8日(土)に発売いたします。



新商品は【Sleep in the danger zone 危険地帯でも役立つ】シリーズとしての第一弾で、リアル高濃度CBN※(カンナビノール)を80%配合したリキッドペン。フレーバーには初心者でも吸いやすいフレッシュでフルーティーな「パイナップル」と、後味もスッキリと爽快感のある「ペパーミント」の2種類のラインナップで展開。いずれも危険地帯を歩く男のリアルカンナビノイドのパワーを体感いただけます。



※CBNとは、カンナビノールの略称で、ヘンプに含まれる天然由来の健康成分。抽出できる量が極めて少なく、レアカンナビノイドと呼ばれる貴重な成分で、テルペンや他のカンナビノイドと合わせて摂取することで、個々の効果が増幅され、より高い効果/相乗効果(アントラージュ効果)が見込めます。



また、新商品の発売を記念し、2023年7月8日(土)18時より、ADD CBD大阪心斎橋店(大阪市中央区心斎橋筋)で入店イベントを開催。新商品開発におけるバックストーリーや、世界各地の危険地帯や裏社会を取材し続けてきた丸山ゴンザレス本人だからこそ語れるウラ話なども聞けるスペシャルイベントとなっています。





■新商品情報



Sleep in the danger zone / CANNABIS LIQUID MARUYAMA GONZALEZ × ADD CBD



●PINEAPPLE(パイナップル):

初心者でも吸いやすいフレッシュでフルーティーな味わい

●PEPPERMINT(ペパーミント):

後味もスッキリと爽快感のあるフレーバーが特徴的











丸山ゴンザレス プロフィール







1977年生まれ、宮城県仙台市出身。考古学者崩れのジャーナリスト。國學院大學大学院終了後、出版社勤務を経て独立。世界各地で危険地帯や裏社会、スラムなどの取材を続ける。國學院大學学術資料センター共同研究員。著書に『世界の混沌を歩く ダークツーリスト』(講談社)『世界の危険思想~悪いやつらの頭の中~』(光文社新書)など多数。人気番組「クレイジージャーニー」(TBSテレビ系)に危険地帯ジャーナリストとして出演中。

・公式YouTube https://www.youtube.com/@urasyakaijourney/

・公式Twitter https://twitter.com/marugon

・公式Instagram https://www.instagram.com/gonzales_maruyama/



イベント概要







開催日時 2023年7月8日(土) 18:00~21:00

開催店舗 ADD CBD大阪心斎橋店

大阪市中央区心斎橋筋2丁目3-2 クインズコート1階キオスク(半地下)

https://www.instagram.com/add_cbd.shinsaibashi/

丸山ゴンザレス本人が語る世界各地の危険地帯や裏社会のウラ話など聞けるスペシャルイベント

「Sleep in the danger zone」コラボプロダクトの販売etc





■ADD CBDとは?



「いいもの×いいもの=シナジー効果でよりいいものになる」をコンセプトに、より多くの方にCBDの素晴らしさを知っていただくだけでなく、CBDを取り入れたライフスタイルを提案。多くの人にCBDを日常的に使用していただきたいという思いから、他の健康成分や効果を発揮するもの(いいもの)にCBDをADD(追加)したプロダクトの展開を行っています。









