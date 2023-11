[株式会社ナカノ]

あなたの数字。わたしの記号。01234・・・数字や記号に重なるストーリーがあります。記憶に残るひとつを見つけて下さい。真鍮無垢6ミリ厚のモチーフは時間を惜しまずに仕上げました。



パーソナルで高品質な製品を企画している中で、厚みのある真鍮素材をずばりカットしてみようと思いました。

モチーフを際立たせる正確でシャープな断面は、型を用いた製品とは異なりフォルムの美しさが際立ちます。







株式会社ナカノ(東京都世田谷区玉川台、代表取締役 中埜貞昭)は、自社ブランドの「MUSIC FOR LIVING」より真鍮無垢6ミリ厚の板材を、時間を惜しまずカットした「ソリッドブラスキーホルダー」を発売します。

無垢の真鍮がヴィンテージ感のあふれる "大人のキーホルダー" として11月8日(水)より全国の百貨店・楽器店・文具・雑貨店、ナカノ直営オンラインショップ(ミュージック・フォ・リビング)にて展開します。



デザインは、記号「ト音記号、ヘ音記号、ハ音記号」「Σ」、数字の「0~9」と鉄道「カットレール」の15種類。

数字や記号には、重なるストーリーがあります。あなたの記憶に残るひとつを見つけて下さい。



真鍮の人気の理由の1つに、エイジングよる色の変化があります。

厚さ6ミリの真鍮板から時間をかけてカットしてるため重量感もあり、無垢の真鍮はヴィンテージ感あふれる大人のキーホルダーとしてお使いいただけます。丸カン部分まで一体切り出しも自慢の部分です。

手にしてから経年変化を楽しめるキーホルダーは、プレゼントにもおすすめです。(ギフトボックス入り)



ソリッドブラスキーホルダー 15種

価格:各7,920円(税込)※7,200円(本体価格)



ソリッドブラスキーホルダート音記号 品番:MD-720KGC JAN:4534203135635



ソリッドブラスキーホルダーヘ音記号 品番:MD-720KBC JAN:4534203135642



ソリッドブラスキーホルダーハ音記号 品番:MD-720KHCC JAN:4534203135659



ソリッドブラスキーホルダーカットレール 品番:MD-720KHCR JAN:4534203135666



ソリッドブラスキーホルダー0 品番:MD-720KH0 JAN:4534203135710



ソリッドブラスキーホルダー1 品番:MD-720KH1 JAN:4534203135727



ソリッドブラスキーホルダー2 品番:MD-720KH2 JAN: 4534203135734



ソリッドブラスキーホルダー3 品番:MD-720KH3 JAN:4534203135741



ソリッドブラスキーホルダー4 品番:MD-720KH4 JAN:4534203135758



ソリッドブラスキーホルダー5 品番:MD-720KH5 JAN:4534203135765



ソリッドブラスキーホルダー6 品番:MD-720KH6 JAN:4534203135772



ソリッドブラスキーホルダー7 品番:MD-720KH7 JAN:4534203135789



ソリッドブラスキーホルダー8 品番:MD-720KH8 JAN:4534203135796



ソリッドブラスキーホルダー9 品番:MD-720KH9 JAN:4534203135802



ソリッドブラスキーホルダーシグマ 品番:MD-720KHSI JAN:4534203135819







生産国:日本

○モチーフサイズ 全長約52mm、幅約33mm、厚さ6mm、質量46g(数字0)

○キーリング 直径:29mm

○材質 モチーフ:ソリッドブラス、 キーリング:スチール

○包装:専用ギフトボックス

































【株式会社ナカノ】

創業:1967年

代表者:代表取締役 中埜 貞昭

所在地:〒158-0096 東京都世田谷区玉川台 2-13-3 2F

TEL:03-6826-1400(代表)FAX:03-6826-1444

HP https://nakano-music.co.jp/

1967年設立の株式会社ナカノは、「MUSIC FOR LIVING・音楽と過ごすやさしい時間」を理念として、オリジナル製品を企画・販売しています。主な製品は、ギターピック、指揮棒、知育楽器、音楽雑貨など多種にわたります。

事業内容

MUSIC FOR LIVING 「音楽と過ごすやさしい時間」をキーワードに広い範囲で営業活動を展開いたしております。

オリジナル製品の企画製造メーカーです。

1. 音楽をテーマにしたギフト、雑貨、ステイショナリーの企画製造、輸入販売

2. 自然素材の知育楽器企画製造販売

3. ギターアクセサリー、指揮棒の企画製造販売

4. OEM 製品の企画製造





<オフィシャルオンラインショップ MUSIC FOR LIVINGに関して>

株式会社ナカノが運営するオフィシャルオンラインショップのミュージック・フォ・リビングは「音楽と過ごすやさしい時間。」 をコンセプトに生活していく中にあるいろいろな音楽と寄り添う商品(知育楽器、音楽モチーフの文具、インテリア、ファッション、キッチン雑貨、PICKBOY、指揮棒)を提供しています。



ミュージック・フォ・リビング:https://shop.nakano-music.co.jp/



