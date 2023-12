[ブライツパートナーズ株式会社]

企業文化の状態を測る「カルチャ―スコア」、独自の「企業文化フレームワーク」によるアセスメントをはじめ、国内・東南アジアなど海外における企業文化の評価・可視化、強化・変革を通じた組織マネジメントを支援



ブライツ パートナーズ株式会社は戦略・組織・人事およびデジタル技術を強みとする東京・シンガポールに拠点を構えるグローバルファームです。



環境変化への適応、組織・事業の再編、グローバル展開など様々な背景のもと、国内・海外の多くの企業において企業文化の強化・変革が重要な経営課題に位置付けられつつあります。



これまで、国内および東南アジア等の海外の多くの企業における企業文化の改善・強化で培った知見を活かし、その実現をご支援します。





【企業文化フレームワーク】



1.基本的なステップ

企業文化の強化・変革の実現までの道のりは以下の3ステップで構成されます。



2.企業文化アセスメント



(可視化と言語化)

企業文化は個社の個別性・独自性が強く現れます。

たとえ同じグループ内であっても、国・地域や担う機能等に応じて大きな差異が存在するため、これら差異の把握が重要です。



【企業文化の比較(イメージ)】

(例. 日本消費財メーカーの日本HQと東南アジア現地法人のケース)





アセスメントを通じて、様々な視点から「現状の姿(As-Is)」、および「将来あるべき姿(To-Be)」を可視化・言語化します。

通例として、アセスメントはアンケートとインタビューを組み合わせて設計・実施しています。

なお、アンケートのみ の実施もご提供しております。





(企業文化アセスメント レポート)



企業文化アセスメントの成果物として、企業文化アセスメント レポートをご提供します。



【カルチャースコア】

アセスメントを通じて、企業文化の水準を示す指標として、『カルチャースコア』を用いています。

各カルチャースコアの高低や全体のスコアバランスは企業文化の状態を示します。



【レポートの目次(例)】

1.アセスメント結果概要 / Results Summary

2.主な発見事項/ Key Findings

3.評価項目ごとの結果 / Result Details

・主要ファクター / Principal Factors

・個別ファクター / Individual Factors

4.国・地域別の分析 / Breakout by Geographic

5.法人ごとの分析 / Breakout by Entities

6.プロファイル・属性別の分析 / Breakout by Profiles & Attributes

7.アセスメント手法 / Methodology

8.実施概要 / Assessment Overview

9.回答者の概要 / Answerers Overview



【言語】

レポートは日本語と英語のいずれかになります。



【イメージ】









3.”打ち手”の設計

アセスメント結果のもと、明確化されたギャップを解消するための”打ち手”を設計します。



企業文化はただでさえ抽象的であり、かつ改善・改革を感じるまでには時間を要することから、成果指標(KPI)とマイルストーンを明確にした計画が重要になります。



【3つのキーファクター】

これまでの企業文化の改善・変革への支援実績から、改善・変革の成否を大きく左右するキーファクターが3つ存在することを特定しています。”打ち手”を講じるにあたって、これらのキーファクターに光を当てて織込んでいくことが効果的です







このほか、詳細は以下の弊社サイトより、ご高覧ください。



〔企業文化の強化・変革〕

〔お問い合わせ〕

https://brightz.group/ask/



社 名:ブライツ パートナーズ株式会社(Brightz Partners Inc.)

事 業:戦略・組織・人材・人事に関するコンサルティング、AI等のデジタル技術を用いたソリューション開発

所在地:〒107-0062 東京都 港区 南青山3-1-36-6F

代表者:代表取締役 河合 巧

設 立:2023年5月

URL : https://brightz.group/



