VRアーティスト せきぐちあいみ、ドバイカリグラフィービエン…
［株式会社MUSOU］
2023年10月21日、ドバイ文化庁が主催する「Dubai Calligraphy Biennale」にて、VRアーティストのせきぐちあいみによるライブペインティングが披露されます。
2023年10月21日、ドバイ文化庁が主催する「Dubai Calligraphy Biennale」にて、VRアーティストのせきぐちあいみによるライブペインティングが披露されます。
この注目のイベントは、先日ギネス世界記録に認定された世界最大のインタラクティブな没入型ドーム、Al Wasl Plazaで開催されます。カリグラフィーの伝統と格式を重んじるイベントにて、革新的なテクノロジーとのコラボレーションアートが実現します。
会場内には360度に配置されたスピーカーシステムが設けられ、臨場感あふれる空間音響が楽しめます。
さらに、日本式パン屋「Yamanote」とのコラボレーションにより、視覚、聴覚、味覚から楽しむことができる素晴らしい夜が訪れます。
せきぐちあいみのライブペインティングをぜひご覧いただき、感動の瞬間を共有しましょう。
このイベントをお楽しみに！
日時: 2023年10月21日 19:15 / 20:15 / 21:15
会場: Al Wasl Plaza, ドバイ
観覧無料
EXPO CITY DUBAI
https://www.expocitydubai.com/en/things-to-do/events-and-workshops/dubai-calligraphy-biennale-aimi-sekiguchi/
Aimi Sekiguchi
https://aimimusou.com
-English-
VR artist Aimi Sekiguchi to present live painting at Dubai Calligraphy Biennale
On October 21, 2023, VR artist Aimi Sekiguchi will deliver an impressive live painting performance organized by Dubai Expo City and Dubai Calligraphy Biennale, an event by the Dubai Culture Authority.
This highly anticipated event will be held at Al Wasl Plaza in Expo City, recently certified by Guinness World Records as the world's largest interactive immersive dome
Inside the venue, a 360-degree speaker system has been installed, providing an immersive spatial soundscape for an enhanced experience. Additionally, a collaboration with the Japanese bakery "Yamanote" will offer a delightful evening where you can enjoy the senses of sight, sound, and taste.
We invite you to witness Aimi Sekiguchi's live painting and share in moments of inspiration. Stay tuned for this exciting event!
Date: October 21, 2023
Time: 19:15 / 20:15 / 21:15
Venue: Al Wasl Plaza, Dubai
EXPO CITY DUBAI
https://www.expocitydubai.com/en/things-to-do/events-and-workshops/dubai-calligraphy-biennale-aimi-sekiguchi/
Aimi Sekiguchi
https://aimimusou.com
企業プレスリリース詳細へ （2023/10/21-10:46）
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