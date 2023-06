[アンサー株式会社]

メイン会場の「本多の森ホール」と、「ライブハウス(Eight Hall/GOLD CREEK)」のチケットも一般販売開始!



「北陸を"音楽"で元気に!」北陸発信のスターを育成するプロジェクト『ほくりくアイドル部』を運営するアンサー・エンタテインメント(アンサー株式会社、代表取締役社長 有村勇志)は、2023年8月19日(土)・20日(日)の2日間にわたり「本多の森ホール」をメイン会場とし、ライブハウスを含む3会場にて開催する『UP-T presents かがやきフェス2023』の第3弾出演アーティストの発表、各日程の出演会場、及び本多の森ホール・ライブハウスチケットの一般販売を開始いたしますことをお知らせいたします。







■第3弾発表出演アーティスト

アイドルカレッジ/IM Zip/Aqueur/アルテミスの翼/Ange☆Reve/elsy/オモテカホ/cana÷biss/仮面女子/カラフルスクリーム/君に、胸キュン。/Kus Kus/Gran Ciel/KNUoNEW/Sharply♯ × Flutter♭/ジャンピン/Symdolick/SW!CH/SUPER☆GiRLS/透色ドロップ/Strawberry Girls/SAISON/CHERRY GIRLS PROJECT/昼夜逆転/月に足跡を残した6人の少女達は一体何を見たのか.../DEMO/テラス×テラス/西金沢少女団/notall/のらりくらり/蜂蜜★皇帝/花いろは/翡翠キセキ/フューチャーサイダー/Plumelt/POEM/BOY MEETS HARU/松山あおい/ミームトーキョー/metarium/ラブアグレッション/LOVE CCiNO/LYSM/LIMITLESS PINK/Lily of the valley/Onephony



■第2弾&1弾発表済みアーティスト

i-COL/IDOLATER/I MY ME MINE/iLIFE/いぎなり東北産/CANDY TUNE/CROWN POP Shibu3 project/Task have Fun/つばきファクトリー/#ドレミファソラシード/ナナランド/虹のコンキスタドール のんふぃく!/#ババババンビ/fishbowl/フィロソフィーのダンス/FES☆TIVE/FRUITS ZIPPER ほくりくアイドル部/宮本佳林/#Mooove!/#よーよーよー

※50音順



公式ホームページ

https://kagayaki-fes.jp/



■出演日程・ステージ

8月19日(土)



8月20日(日)



アーティスト一覧

https://kagayaki-fes.jp/artist/



※各アーティストの出演日・ステージの最新情報は「かがやきフェス」公式HPでご確認ください

※ライブハウス(Eight Hall/GOLD CREEN)ステージ割り調整中

※出演日程・ステージ調整中…Shibu3 project/フィロソフィーのダンス/FRUITS ZIPPER



■チケット販売情報



【一般販売開始日時】 2023年6月19日(月)18:00 ~



▶本多の森ホール



【1日券】

前方VIP席(指定席)…15,000円

S席(指定席)…10,000円

A席(指定席)…8,000円

一般席(自由席)…5,000円

【2日通し券】

前方VIP席(指定席)…25,000円

S席(指定席)…18,000円

A席(指定席)…14,000円

一般席(自由席)…9,000円



[指定席(VIP席/S席/A席)]

https://eplus.jp/kagayaki-fes/

[自由席(一般自由席)]

https://event.tiget.net/kagayaki_fes_2023



※VIP席チケットはライブハウスへの入場が可能です

※S席/A席/自由席(一般自由席)チケットはライブハウスへの入場は別途チケットが必要です





▶ライブハウス(Eight Hall/金沢GOLD CREEK)共通チケット

【1日券】…3,000円

【2日通し券】…5,000円



https://event.tiget.net/kagayaki_fes_2023

※ライブハウスチケットは各ライブハウス間の入場が可能です

※本多の森ホールは別途チケットが必要です



-------------------------



特別協賛:UP-T(丸井織物株式会社)

協賛︓株式会社ファミリーマート/KIRIN/オートバックス(和希株式会社)/NTT西日本/箔一/北陸製菓/人形の堀川/チャンピオンカレー/麺屋大河

後援︓石川県/金沢市/MRO北陸放送/石川テレビ/テレビ金沢/HAB北陸朝日放送/エフエム石川

運営協力:有限会社FOB企画

協力︓JTB/TIGET(株式会社grabss)/株式会社ミュージッククラブ/アドバンス社/ウララコミュニケーションズ

主催︓かがやきフェス実行委員会

企画・制作:アンサー・エンタテインメント(アンサー株式会社 https://www.a-answer.co.jp/ )



