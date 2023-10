[WAYP MUSIC ]







夏木マリ デビュー50周年を記念して、「WAYPMUISC(ウェイプミュージック))よりヘビーウェイトなスウェットがリリース

この夏Teeとして発売し完売となった夏木マリ等身大の魅力を全面に描いたヴィンテージライクなデザインMARI NATSUKI 2023 SWEATSHIRT by WAYP MUSIC、同じく2019年にTeeとしてリリースし人気を博したデザインMARI NATSUKI 2019 SWEATSHIRT by WAYP MUSICの2種類でオリジナル肉厚ボディに裏毛生地を使いヴィンテージ加工を施したヘビーウェイトなスウェット。また今回も、リメイクブランド「RESURRECTION(リザレクション)」とのコラボレーションも発売デザイナーが一点ずつ手作業でリメイクしたスペシャルなスウェットとなっている。発売は10月12日(木)から19日(木)までそれぞれのブランドサイトにて受注発売となりますこの冬しか手に入れることのできない特別なスウェットこの機会にぜひお楽しみください。

















MARI NATSUKI 2019 SWEATSHIRT by WAYP MUSIC 価格16,500yen(tax in)

MARI NATSUKI 2023 SWEATSHIRT by WAYP MUSIC 価格16,500yen(tax in)

RESURRECTION ×MARI NATSUKI 2019 SWEATSHIRT by WAYP MUSIC価格:22,000円(tax in)

RESURRECTION ×MARI NATSUKI 2023 SWEATSHIRT by WAYP MUSIC価格:22,000円(tax in)

サイズ:M/L/XL/XXL

予約販売期間:2023 年10月12日(木)~10月19日(木)

WAYP MUSIC オンラインショップ

URL:https://www.waypmusic.tokyo

お届け予定 2023年12月下旬

RESURRECTION オンラインショップ

URL: https://www.resurrection-allhandmade.com

お届け予定 2024年1月下旬



(アーティストプロフィール)



MARI NATSUKI

1973年歌手デビュー。1980年代から演劇にも活動の場を広げ、芸術選奨文部大臣新人賞などを受賞。 93年からコンセプチュアルアートシアター「印象派」でエディンバラ、アヴィニヨンなどの演劇祭に参加。09年パフォーマンス集団MNT(マリナツキテロワール)を立上げ主宰。ワークショップを通じて後進の指導にも力を入れ、その功績に対しモンブラン国際文化賞を受章。 14年からは毎年秋に京都の世界文化遺産 清水寺にてパフォーマンス『PLAY×PRAY』を文化奉納。17年春には「印象派」の新作「印象派NEO vol.3 不思議の国の白雪姫」を公演。東京・京都・パリ(ルーヴル美術館)にて成功を収めた。俳優としては、多数の舞台・映画・ドラマに参加し 紀伊國屋演劇賞個人賞。日本アカデミー賞優秀助演女優賞、松尾芸能賞演劇優秀賞、ゴールデンアロー賞演劇賞など数々の賞を受賞。2018年には、東日本大震災を経験した家族を描いた主演映画「生きる街」がある。また、宮崎駿監督の「千と千尋の神隠し」では湯婆婆役で声優として参加し、世界中のジブリ映画ファンの注目を集めた。ディズニーアニメーション 「モアナと伝説の海」(2017)ウェス・アンダーソン監督のストップモーションアニメーション映画「犬ケ島」(2018)など、ヴォイスキャストとしても活躍している。音楽活動では、「FUJI ROCK FESTIVAL」や「RISING SUN ROCK FESTIVAL in EZO」など夏フェスにも精力的に出演し、圧巻のロックなパフォーマンスでオーディエンスの度肝を抜いた。また、ロックとはまったく異なった表情を持つ、Jazzyでスタイリッシュなステージを「MARI de MODE」と題し、Blue Note TOKYOで開催し好評を博している。ミュージックシーンでは、感じる音楽を体現している圧巻のステージで貴重なシンガーである。その他、途上国への支援活動「One of Loveプロジェクト」の代表をつとめるなど、多岐にわたる活動を精力的に続けている。またYoutubeチャンネル「GIFTiD」を開設。朗読を配信中。2020年よりBS TBS「むかしばなしのおへや」の朗読。 2021年、毎週金曜日FMヨコハマ 「夏木マリのLife Goes On~スワサントンBLUS~」のDJも務めている。 2022年には舞台「千と千尋の神隠し」。2023年は映画、鈴木雅之監督作品「湯道」。紀里谷和明監督作品「世界の終わりから」、イ・ジェハン監督「See Hear Love」がある。 今年デビュー50周年を迎える、その記念として気鋭の作曲家、坂東裕太プロデュース, アレンジで「TOKYO JUNK BOOGIE」をBETTER DAYSからリリース。 6月より自身がライフワークとして手掛けるコンセプチュアルアートシアター”印象派 NEO vol.4 「The Miracle of Pinocchio 「ピノキオの偉烈」 “が記念すべき30周年の最新作品として国内12公演、海外ではルーマニアのシビウ国際演劇祭にて公演最終日を飾る。8月は名古屋の御園座で劇場版「千と千尋の神隠し」で湯婆婆/銭婆役を演じる。9月16日には夏木マリデビュー50周年とオ日比谷野外音楽堂オープン100年をとともに周年を祝う記念ライブ<祝・日比谷野音100周年 MARI NATSUKI 50 Jubilee LIVE>を開催。



オフィシャルHP http://www.natsukirock.com









WAYP MUSIC(ウェイプ ミュージック)

2019年よりスタートした新進気鋭のレーベル。「音楽 アートのある日常に美をプロダクトにこめる」をコンセプトに、アーティスト、アスリート公認のプロダクツを発信している。

https://www.waypmusic.tokyo





RESURRECTION’(リザレクション

all handmade in JAPAN SINCE 2015。ダメージやステッチ、染めなどを加え、経年変化のその先を表現。全工程をひとりのデザイナーによってオールハンドで手掛ける、リメイクアパレルブランド。ブランドの写真・映像も全てデザイナーが撮影している。



https://resurrection-official.com



≪本件に関するお問い合わせ先≫

株式会社ジョイント

Tel/03-6671-2344 担当/東出 ご連絡先/higashide@joint-inc.com



