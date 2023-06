[TriDriven]

Tri Driven株式会社(本社:東京都千代田区、代表:宮上昌弘)は、体験型ストア「b8ta」が大阪府阪急うめだ本店で開催する「b8ta Pop-up Osaka - Hankyu Umeda 2023」の記念ギフトキャンペーン賞品となる”b8taオリジナルタンブラー”について、自社が日本代理店となる「WYLD GEAR」のWyldCupとコラボ製品としました。











「リテールを通じて人々に”新たな発見”をもたらす(Retail Designed for Discovery)」をミッションに掲げる

体験型ストア「b8ta」は、世界中のイノベーティブな製品を発見・体験・購入できる画期的な店舗です。



この度、阪急うめだ本店(大阪府北区) 9階祝祭広場にて開催される期間限定店舗「b8ta Pop-up Osaka - Hankyu Umeda 2023」では、同時に「b8taギフトキャンペーン・b8taオリジナルタンブラープレゼント!」企画も

開催されています。



当キャンペーンの賞品であるb8taオリジナルタンブラーを、Tri Driven株式会社は、

自社が日本代理店となっている「WYLD GEAR」のWyldCupとのコラボレーションにて製作いたしました。



応募について





●応募方法:

1.ベータ・ジャパン公式Instagram(@b8tajp)をフォロー

2.b8taギフトキャンペーンの投稿に いいね! で応募完了



●応募期間:



2023年6月28日(水)~2023年7月3日(月)



●当選者数:

8名様



●当選商品:

b8taオリジナルタンブラー(黒)



※詳細はベータ・ジャパン公式Instagram(@b8tajp)をご確認ください。



b8ta( https://b8ta.jp )





b8taは2015年に体験型ストアを米サンフランシスコ近郊のパロアルトでオープン。

Retail as a Serviceのパイオニアとして新しいソリューションを先導。

ミッションとして「リテールを通じて人々に“新たな発見”をもたらす(Retail Designed for Discovery.)」を掲げています。実店舗への出品をまるでオンライン広告を掲載するのと同じくらい手軽なものにし、消費者に世界中のイノベーティブな製品を発見、体験、購入できる場を提供します。



WYLD GEAR( https://wyldgear.jp )





WYLD GEARは2017年ワイオミング州のキャスパーでスタートしました。

“To Make Your Adventure Last Longer”をコンセプトに、

世界中を探検したいという人々の欲求を満たすギアを展開しています。

私たちは、環境に配慮した持続可能なプログレード製品を作る事を約束します。



