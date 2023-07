[MARK IS 福岡ももち]

最新映画のクレヨンしんちゃんと、全力であそぼう!ふれあおう!



MARK IS 福岡ももち(福岡市中央区)は、7月21日(金)から8月31日(木)まで夏休みのスペシャルイベントを開催します。

8月4日(金)公開の新作映画『しん次元!クレヨンしんちゃんTHE MOVIE 超能力大決戦 ~とべとべ手巻き寿司~』 とコラボしたファミリー向けの大型企画を開催します。また、20店舗から集めた期間限定を含むおすすめグルメを紹介した「夏のごちそうPARADISE」も開催します。ご家族やご友人と、夏休みはももちにおでかけください。





しん次元!夏のBIGフェスティバル in MARK IS 福岡ももち

期間:2023年7月21日(金)~8月31日(木)

クレヨンしんちゃんシネマパレードツアー(POP UP SHOP)



特製ステッカープレゼント!謎解きクイズラリー&フォトスポット



しんちゃんがやってくる!グリーディング



しん次元!ワークショップ



??????のBIGバルーンがやってくる!







常設企画





クレヨンしんちゃんシネマパレードツアー(POP UP SHOP)

期間:2023年7月19日(水)~8月31日(木)

※POP UP SHOPのみ、19日(水)先行オープン

1Fおおかいだん前に、オリジナルグッズ満載のPOPUPSHOPが登場。今年の映画グッズなどレアなグッズがてんこ盛り!です。



特製ステッカープレゼント!謎解きクイズラリー&フォトスポット

期間:2023年7月21日(金)~8月31日(木)

館内では、最新映画にちなんだクイズラリー企画も開催。館内5か所に設置されたクイズ全問を答えてゴールした人に、オリジナルステッカーをプレゼントします。各スポットには、映画の元になった原作漫画のエピソードを読むことができる“しん次元!”なフォトスポットも登場します。





期間限定





しん次元!ワークショップ

期間:2023年7月29日(土)~8月13日(日)※土日祝のみ

2Fももちステージにて、期間中の土日祝日限定でみんな大好きクレヨンしんちゃんのオリジナルワークショップを開催します(各回60分)。家族と、友達やカップルと、おひとり様もどなたでも楽しめます。

◎クレヨンしんちゃん オリジナルエコバッグを作ろう! 7月29日(土)8月6日(日)13日(日)

◎クレヨンしんちゃん オリジナル缶バッジを作ろう! 7月30日(日)8月11日(金・祝)

◎クレヨンしんちゃん ぬり絵であそぼう! 8月5日(土)12日(土)

時間:1.11:00~ 2.13:00~ 3.15:00~

定員:各日各回50組







しんちゃんがやってくる!グリーディング

期間:2023年8月5日(土)~13日(日)

最新映画に登場する特別な衣装で、しんちゃんが館内をグリーディングします。

場所や時間は当日のお楽しみ。しん次元!なしんちゃんに会いに、ぜひお越しください。



??????のBIGバルーンがやってくる!

期間:2023年8月中旬から予定

詳細は後日。公式発表までお楽しみに。







MARK IS 福岡ももち

https://www.mec-markis.jp/fukuoka-momochi/

所在地:〒810-8639 福岡県福岡市中央区地行浜2-2-1

お問合せ先:092-407-1345(10:00~20:00)



企業プレスリリース詳細へ (2023/07/13-20:46)