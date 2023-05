[株式会社ファイブミーターズ]

秋冬新作をいち早く試着・ご予約できる期間限定ショップをオープン



株式会社ファイブミーターズ(所在地:福岡県福岡市、代表取締役:稲田美紀)は、小柄男性向けファッションブランド「calm160」(ヨミ:カルムイチロクゼロ)のアイテムを試着し予約・購入いただけるポップアップストアを東京・祐天寺に期間限定でオープンいたします。既存の定番アイテム販売の他、新作の受注予約も本イベントにて承ります。







5月に開催したcalm160 POP UP STORE in福岡・天神では、福岡だけでなく、九州・山口からたくさんの方に足をお運びいただき、既存の定番アイテムや秋冬の新作アイテムをご試着・ご購入いただきました。cam160は通常インターネットでの販売のみですが、福岡でのPOP UP STOREで大変ご好評いただいたことから、この度東京でも同イベントを開催する運びとなりました。



●calm160ポップアップストアの開催概要

会場 :〒153-0052 東京都目黒区祐天寺1-15-6

※東急東横線 祐天寺駅から徒歩7分

開催期間:2023年6月24日(土)~25日(日)

営業時間:11:00~19:00

決済方法:各種クレジットカード、交通系IC、QUICPay、iD



●試着できる新作アイテムの一部

・calm Soutien collar Coat(ステンカラーコート)

160cm男性が避けがちなロングコートをあえて企画制作。小柄でもかっこよく、スタイリッシュに見えるデザインに仕上げました。ぜひ会場で試着してみてください。



・calm No collar Jacket(ノーカラージャケット)

既存製品のcalm Tapered Slacksとセットで着ていただける、カジュアルだけどきれいめな、オフィスカジュアルに使えるジャケット。



・calm Wide Pants(ワイドパンツ)

チノ素材でセンタープレスの入ったきれいめワイドパンツ。オフィスカジュアルにも、普段使いにも着用いただけます。裾直ししなくても良いように、裾丈は身長160cm前後の男性のサイズに合わせています。



・calm Sweat Top(スウェットトップ)

高級ブランドでも使われるような「吊り編み機」で作られた生地を使用。1時間に1メートルほどしか生産できない非効率さの分、空気を含みリラックスした状態で編まれた生地は特別な肌触りを実感いただけます。



上記はほんの一部であり、その他にも多数新作アイテムの試着およびご予約が可能です。



●ご来場について

calm160は身長160cm前後の男性向けのお洋服を展開しておりますが、本イベントはどなた様でも自由にご来場いただけます。事前にご予約のうえご来場いただくと、ゆっくりと丁寧にご案内およびご試着が可能です。また、事前ご予約いただいた方にはその場ですぐに使える500円クーポンをプレゼントいたします。ぜひ以下のURLからご予約くださいませ。

※お1組様60分のお時間と予約枠とさせていただきます。

▼ご予約フォーム▼

https://reserva.be/calmtryon



●来場特典

1)事前ご予約で当日から使える500円オフクーポンをプレゼント

2)ご来場のうえ、calm160インスタグラムと公式LINEに登録いただいた方限定で、オリジナルグッズをプレゼント!

3)本イベントに参加いただいた方限定で、ワイドパンツの裾上げを無料で実施!

※基本的に160cm前後の身長に合わせたサイズでお作りしていますが、それでもシルエットが不安な方限定のサービスとなります。



●「calm160」について



calm160(ヨミ:カルムイチロクゼロ)は、身長160cm前後の男性を対象としたファッションブランドです。ブランドディレクターであり、代表稲田美紀の「小柄な夫の洋服の悩みを解決したい」という思いから立ち上げられました。身長158cm~164cmを適正範囲とし、彼らの体型に合うサイズ、スタイルアップして見える工夫が随所に施されたアイテムのみを展開しています。大人の男性がオンオフ問わず着用できる、シンプルだけどこだわりが詰め込まれています。





そしてcalm160はお洋服だけを提供するブランドではありません。お洋服を選ぶとき、着るとき、手放すとき…いつの瞬間も安心して、自信が持てる。そんな体験をcalmはお届けできるよう日々努めています。





【calm160について】



HP:https://calm160.com/

instagram:https://www.instagram.com/calm_mensfashion.official/

Facebook:https://www.facebook.com/calm160



企業プレスリリース詳細へ (2023/05/30-19:46)