[YOKOSO COMPANY LIMITED]

タイ国内での内装工事、建築、OEM製品制作業務(= 材料調達から加工まで)を手掛けるYOKOSO CO., LTD.は、2023年11月11日よりOEM制作業務をスタートすることを発表。



【タイ工場での低予算・小ロットからのOEM製品制作オーダーが人気】





昨今、オンライン販売での差別化を目的とした、自社/個人のオリジナル商品制作需要が高まっている。YOKOSO CO., LTD.は、こういったニーズ拡大を目的に、B to Cをメインの低予算・小ロットOEM制作業務「ようこそOEM」を2023年11月より本格的にスタートする。WEBサイトを持たない個人事業主規模の工場が多い地場小規模メーカー350社とのコネクションを活かし、顧客からのニーズに沿ったメーカーを選定、素早く提供する。また自社工場がない場合や、数量と予算の関係から日本国内に対応できる工場がなく、これまで諦めていたようなニーズを掘り起こし、アジアの工場とも言われるタイ工場をフル活用する方式で稼働をスタートさせる。





【あなただけのオリジナル商品を制作】



今回の発表を受け、YOKOSO CO.LTD.広報では、「御社独自のブランドをタイ国内で製造・制作致します。ゼロから作るOEM製品の企画・製造。他社にできない商品も、ご相談ください。低予算・小ロットもできる限り対応致します。法人様のみならず、個人・小口での受注も大歓迎です。作りたいもの、何でもご相談下さい」とのコメント。



▼過去の制作例

► 特殊金属・非鉄貴金属・プレス製品 ► 樹脂プラスチック・成型品 ► 梱包資材・段ボール素材・紙製パレット ► ダンプラ 仕切り/ケース・フォームクッション・オフセットボックス ► 3Dプリンタ製品、フィギュア、► 等身大人形制作 ►特殊家具 ►布製エコバッグ等





【タイ国内での仕入れ代行も、お任せください】



YOKOSO CO., LTD.は、タイ国ビジネスの構築(進出・事務所設立・輸出入等)についてワンストップで柔軟な対応が可能であり、タイから日本への輸出入サポート(輸入代行・輸出代行)や商品調達・仕入れ業務にも幅広く対応した中堅商社として一定の評価がある。特にタイでのOEM製造業務では、企画書や設計書が無くても手書きの絵から製品を作成することも可能であり、試作品などで少量生産しかない場合や日本国内では予算不足の場合でも、同社では対応可能なケースが多い。



■会社概要



会社名:YOKOCO CO., LTD.

URL : https://www.yokosotrading.com/



事業内容:

1.タイ国内内装工事(リフォーム)・建築

2.OEM製品制作

3.タイから日本への輸出入サポート(輸入代行・輸出代行)

4.タイ国内での仕入れ・買付け代行

5.現地調査・マーケティング・各種コンサルティング業務



企業プレスリリース詳細へ (2023/11/06-10:16)