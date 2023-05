[KYO株式会社]



【ビューティーワールド ジャパン 東京出展の概要 】

セルフケアブランドのKNOW YOUR ORIGIN(以下、KYO)は、2023年5月16日(火)に東京ビッグサイトで開催される「ビューティーワールド ジャパン 東京」(https://beautyworld-japan.jp.messefrankfurt.com/tokyo/ja/planning-preparation/exhibitors.html) (以下、bwJT)にて漢方薬剤師、国際中医師であり、薬膳料理研究家の大久保愛さんの講演ブースに出展し、天然の「竹」を使用した衛生用品ブランド「limerime」とタイアップいたします。商品をお買い上げいただいたお客様へlimerimeの吸水パッド2枚とパンティーライナー2枚組をお配りいたします。



KYO公式サイト https://knowyour.jp/

limerime公式サイト https://limerime.com/shop



【漢方薬剤師 大久保愛さんとKYOとのセルフメディケーションの取組】



大久保愛さんとKYOは、「漢方医学はセルフメディケーションの味方」とし、東洋医学の考え方と再生医療の考え方は「予防医療」という観点で非常に親和性が高いと考えており、このような取組が実現しました。

不調の要因のおよそ半分は生活習慣に原因があるといわれています。中でも毎日必ずおこなう「食事」の内容の見直しは、未来の心と体を元気で若々しい状態に保つために必要不可欠です。

体にとって何か良いことをしたいときには、まずは漢方医学を柱とした食薬理論を活用して食事の見直しを図り、食薬習慣を取り入れることをおすすめします。

KYO 公式サイト内「JOURNAL」にて、大久保愛さんの皆さんのお悩みに対応した、漢方医学の考え方に基づくセルフメディケーション術についてご紹介しております。



KYO 公式サイト内「JOURNAL」(https://knowyour.jp/blogs/journal/entry3)



今回、bwJTへ初出展するKYO株式会社は、2023年4月17日(水)に予約販売を開始したインナービューティーブースター「Beauty Charge -Femcare-」を、先行販売いたします。

「膣美容液が気になっていた」「まずは試してみたい」という方でも実際に効果がお試しできるよう、この機会にご活用ください。



【商品詳細】



Beauty Charge -Femcare-

〈販売価格〉

3本入り:5,800円(税抜)

5本入り:9,400円(税抜)

10本入り:17,500円(税抜)

〈容量〉

1ml/本



Beauty Charge -Femcare-は、肌の42倍の吸収力※1があるといわれる膣に成分をしっかり届けて、バランスを整え、内側から健やかで美しい心と体づくりをサポートするインナービューティーブースター。自然由来の成分を97.8%配合し、安全性はもちろん、体に優しい処方を意識しました。



デリケートゾーンのトラブルや不快感、不妊などの女性のトラブルや悩みに寄り添い、わたしたちの原点に備わるチカラを呼び起こして心と体を整え、ありのままの自分に自信が持てるよう、セルフケアプロダクトとして誕生しました。



※1 腕の内側を基準とした場合の経皮吸収率。経皮吸収に関するデータは男性被験者によるもののため、実際のデータには「陰嚢」と記載があるが、女性にとっての陰嚢部は部分は陰部にあたるため、「陰部」の経皮吸収率のデータを参照。



【天然の「竹」を使用した衛生用品ブランド limerimeとのタイアップ】



今回の出展では、天然の「竹」素材を使用した、衛生用品ブランド「limerime (ライムライム)」とタイアップいたします。

new + be [新しいあり方]をコンセプトに衛生用品ブランド limerimeの天然の竹素材を使用した、体にも環境にも優しいパンティライナーと吸水パッドのセットをKYOの商品を購入してくださった方150名へプレゼントいたします。(参考画像*ノベルティとは異なります)

また、ECサイトから定期購入してくださったお客様100名へ同商品をプレゼントするキャンペーンを実施します。

私たちの生活に必要不可欠であり、なおかつ、デリケートな部分に密着するものなのに、なぜ私たちはファッションやコスメのようにこだわらないのでしょうか。日本では使い捨ての衛生用品はまだまだ選択肢が少ない状況の中で、なるべく無理のない範囲で良いものを使いたい、現状を切り開きたいという思いから、天然の竹素材からできたlimerimeが生まれました。



デリケートゾーンに直接触れるトップシートには竹の繊維、吸収体には木製パルプを使い、抗菌性・通気性に優れ、サラッとした肌触りを実現。かゆみ、かぶれ、ムレ、ニオイを軽減します。

また、もれを防ぐライナーのボトムフィルムやライナーを包むラッピングフィルムには100%生分解性のBioフィルム、外装はリサイクル可能な紙箱を採用、製品全体を通して環境に配慮し、97-99%(*製品により異なる)土にかえる生分解性の素材を用いました。



インナービューティーブースター「Beauty Charge -Femcare-」塗布後はlimerimeの商品を使用することで、サラッとした肌触りで快適な1日を過ごすことが出来ます。実感と快適な使用感を叶え、心地よい毎日へと導くためにエビデンスのとれた体に優しい原料を用いて開発したセルフケア商品を提案します。



【LINEお友だち登録で10%OFFクーポン配布中】



現在、KYOでは、ブランドローンチ記念として、LINE公式アカウントでは、お友だち登録をしてくださった方に、期間限定で公式サイトにてご利用いただける10%OFFクーポンをプレゼントしています。有効期限は2023年5月末日となっております。

今後、公式LINEでは、お得な情報や季節のセルフケア方法など、お役立ち情報をお届けしていきます。

この機会に、ぜひご利用ください!

KYO公式LINE https://page.line.me/957xzpqi



KYO公式サイト https://knowyour.jp/



KYO公式Instagram https://www.instagram.com/knowyourorigin_official/



limerime公式サイト https://limerime.com/shop



limerime公式Instagram https://www.instagram.com/limerime_official/



