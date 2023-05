[春の食フェスティバル2023実行委員会]

ほか、参加型学習ワークショップ、フードデリバリーなど詳細発表!



春の食フェスティバル2023実行委員会は、世界に類を見ないトップレベルの“多様な美味しさ”が詰まった進化しつづける街、“東京の食“の魅力を発信するべく、『Tokyo Tokyo Delicious Museum 2023』を、有明会場で2023年5月19日(金)~21日(日)の3日間開催いたします。今年は有明会場に加えて、都内3箇所の連携会場、個店連携、フードデリバリーなど、昨年度よりも規模を拡大して実施いたします。







有明会場では、19日(金)~21日(日)にかけて毎日ステージイベントを展開してまいります。20日(土)には、TOKYO FMとフードカルチャー誌『RiCE』と連動した特別番組「RiCE RADiO~ほうたれ~」と『Tokyo Tokyo Delicious Museum 2023』がコラボレーション!『RiCE』編集長の稲田浩さんが、料理人の竹花いち子さん、声優・歌手として活躍する水樹奈々さんをゲストに迎えて、「おいしい東京」について語り合います。その他にも様々な食に関するゲストを招いてのトークセッションや、「食×音楽」のライブパフォーマンスなどをご用意しております。ステージイベントは、オンライン配信も行いますので、会場に足を運べない方も、ぜひお楽しみください。



また、「食」の合間に、ご家族や友人同士などで楽しめる「食」の参加型学習ワークショップをご用意いたしました。「わび」では粘土を使った和菓子の上生菓子(ねりきり)づくり体験、「one in the world」では本物から型どりをしたパーツを著色して本物そっくりのチャームやマグネットづくり体験、「茶の利」では厳選した茶葉での日本茶のいれ方や、飲み比べをお楽しみいただけます。その他、大道芸人なども登場し、食の祭典をより一層盛り上げます。



さらに、今年はご自宅でも“東京の食”を楽しめるフードデリバリーを展開いたします。料理人・山本千織さんが一つ一つ作る幻のお弁当と呼ばれる「chioben(チオベン)」が本イベントにて限定販売!(事前予約制となります。)また、元禄十二年創業、三百余年日本橋で鰹節を削り続ける鰹節専門店「にんべん」や、ビブグルマン4年連続掲載!毎日食べたくなるベトナム料理とワインの一軒家レストラン「ヨヨナム」のほか、様々なジャンルのフードデリバリーをお届けします。



年に一度の食の祭典、世界に誇る“東京の食”が集結するミュージアムを、この機会にぜひお楽しみください。







『Tokyo Tokyo Delicious Museum 2023』ステージイベント



5月19日(金)



18:30-19:00 ホテルニューオータニ サスティナブルカクテルショー



「白米」を使用したサスティナブルカクテルをステージ上で完成させるSDGsなパフォーマンスを披露。吉田宏樹バーテンダーの所属するバーカプリでもレギュラーでは飲むことのできないとっておきの一杯。ステージ終了後は、ニューオータニブースでカレーをご注文いただいた方に限定20杯提供します。



19:30-20:00 千葉麻里絵の「日本酒ナイト」



日本酒界のカリスマ・千葉麻里絵さんと『RiCE』編集長の稲田浩さんによる、日本酒にまつわるスペシャルトークイベント。同日、ブースも出店し特別な日本酒の販売も行います。





5月20日(土)

17:00-18:00 TOKYO FM「RiCE RADiO~ほうたれ~」スペシャルトーク



TOKYO FMとフードカルチャー誌『RiCE』が『Tokyo Tokyo Delicious Museum 2023』とコラボレーション!『RiCE』編集長の稲田浩さんが、料理人の竹花いち子さん、声優・歌手として活躍する水樹奈々さんをゲストに迎えて、「おいしい東京」について語り合います。



18:30-20:30 FPM 田中知之 DJライブ



音楽プロデューサー/選曲家として、また食通としても名高い田中知之さん。食べることが楽しくなる、食べている物が美味しくなる、そんなライブをお届けします。





5月21日(日)

15:00-15:20 「シーベジタブル」トークショー



海藻栽培に取り組む「シーベジタブル」共同代表・友廣裕一さんと海藻をテーマにした、ドキュメンタリー映画製作を行う映画監督・長谷川友美さんによるスペシャルトークステージ。同日、ブースも出店し、海藻商品の販売も行います。



17:00-18:00 EATBEAT! スペシャルフィナーレライブ



野菜を切る音、煮る音、炙る音。いろんな調理音が素材となって出来上がるのはダンスミュージック!食を五感で楽しみながら、3日間のイベントを締めくくります。EATBEAT!メンバーとして、堀田裕介さん、ヘンリーワーク/henlyworkさん、DJみそしるとMCごはんさん、中村真也さんが参加します。









『Tokyo Tokyo Delicious Museum 2023』参加型学習ワークショップ





「わび」



粘土を使って和菓子の上生菓子(ねりきり)をつくってみましょう。和菓子職人でもあるオーナーが直接指導します。見本の様に作るもよし、オリジナリティ溢れる作品にするもよし。もちろん作った粘土はお持ち帰りいただけます。ワークショップ終了後、スイーツミュージアム内で取り扱っている「わび」のお菓子の引換券をお渡しします。ぜひ味わってみて下さい。

日程:5月19日(金)、20日(土)

時間:11:00から17:30までの1時間ごと(1回約30分)

費用:1500円



「one in the world」



「大人も子供も思わず夢中に、本物そっくり食品サンプル体験!」本物から型どりをしたパーツを著色して、本物そっくりのチャームやマグネットをつくりましょう。

日程:5月19日(金)、20日(土)、21日(日)

時間:11:00~

費用:

パフェ1000円

いくら丼、サーモンいくら丼、卵かけご飯1200円~2200円

ピザキーホルダー1200円

オムライストレイ2200円

トースト時計1500円



「茶の利」





厳選した茶葉での日本茶のいれ方・飲み比べ体験をお楽しみいただけます。

日程:5月21日(日)

時間:11:00~

費用:基本のおいしい煎茶のいれ方(15分) 500円

鹿児島県 新茶2種飲み比べ(30分) 1,000円

玉露のいれ方・味わい方(30分) 1,500円







『Tokyo Tokyo Delicious Museum 2023』フードデリバリー



今年はご自宅でも“東京の食”を楽しめるフードデリバリーを展開いたします。普段デリバリーで頼めないお店が『Tokyo Tokyo Delicious Museum 2023』限定としてデリバリー企画に参加!また、『Tokyo Tokyo Delicious Museum 2023』を東京中で盛り上げるため、本イベントの主旨に賛同する都内人気店にも多数応援参加いただき、国内最大規模のクラウドキッチン「Kitchen BASE」とも連携いたします。フードデリバリーは、5月19日(金)~31日(水)の期間でご注文いただけます。一部店舗は販売期間が異なりますので、公式WEBサイトをご確認ください。



本イベント限定!人気店のフードデリバリー

chioben(チオベン)







奇跡のお弁当、幻のお弁当と呼ばれる「チオベン」が本イベントにて限定販売!ロケ弁、イベントなどでしか出会えない「チオベン」が数量限定でイベントに登場。

※事前予約制となります。公式WEBサイトをご覧ください。





日本橋だし場 はなれ







元禄十二年創業、三百余年日本橋で鰹節を削り続ける鰹節専門店「にんべん」。「日本橋だし場 はなれ」の店舗のみで限定販売するお弁当「だし炊き込みご飯弁当」を、期間限定でご自宅でもお楽しみいただけます。ふわっと香るおだしの香りと優しい味わいが人気の「だし炊込みご飯」と、かつお節だしのきいた四季折々のおかずをお楽しみください。





ヨヨナム





ビブグルマン4年連続掲載!毎日食べたくなるベトナム料理とワインの一軒家レストラン。ヨヨナムの定番、「たっぷり野菜のカリカリ和え麺」はもちろんヨヨナム定番のメニューをお楽しみ頂けるディナーセットも特別に販売いたします。





『Tokyo Tokyo Delicious Museum 2023』を盛り上げる、応援参加店のフードデリバリー

Righteous Burger(ライチャスバーガー)





肉・魚・出汁すらも一切使用しない、植物性食材のみで作られた100%プラントベースバーガー店。通常メニューだけでなく、イベント限定で特別にミールキットをデリバリー!お店の味をぜひご家庭でお楽しみください。





Saxe Bleu Diner(サックスブルーダイナー)





100年以上の歴史を持つ肉の名店がプロデュースした奥渋谷の人気店。US牛最高ランクの等級プライムを使用し低温で焼き上げる厚切りのローストビーフが人気。





富谷商店





コッペパンと御弁当が人気。無農薬の野菜やジャム、代々木上原のカタネベーカリーのパンを使用。店頭販売だけでなく、ケータリング・ロケ弁でも人気を集め、多くの撮影現場からも支持されている。





椎數莊(シースーソー)





ヨヨナムの姉妹店!目にも楽しく、心と体に優しい無化調のアジア料理と自然派ワインのお店。看板メニューのカオクルックカピをはじめお店でお馴染みのメニューがズラリ。ディナーセットの注文も可能。ぜひご自宅でアジアンな食卓時間を。





ピポンペン





ヨヨナムの姉妹店!本格的なアジア各国の料理が楽しめるアジア屋台食堂&カフェ。人気メニューのガパオライスはもちろんピポンペン特製の魯肉飯も注文可能。干海老やネギをじっくり炒め、五香粉が効いている台湾名物を是非ご賞味ください。お野菜惣菜3種と煮卵付き。





「KitchenBASE」とは





新たな飲食ビジネスへの挑戦のサポートをする、デリバリー特化のキッチンサービス。より良い食文化の地域の基盤になるべく、事業を展開中。飲食店の独立開業の一歩目、事業展開のきっかけとなることで飲食業界の課題解決やシェフの新しい働き方の確立に挑む。











『Tokyo Tokyo Delicious Museum 2023』有明会場 出店店舗一覧



有明会場では、東京の食シーンを牽引する店舗や、新たな世界を切り開く若手料理人など、東京の食の未来を担う以下の方々に出店いただきます。ジャンルは、和食、中華、イタリアン、だけでなくラーメン、肉料理、郷土料理やヴィーガンまで、多様な東京の食が楽しめます。



AL MINA

Bar Portillo バル ポルティージョ

Bottega del piatto suzuki

HAL YAMASHITA東京本店

HANEDA SKY BREWING

La Brianza

NAIZO CURRY

No Code

Non-Alchemist

TACO RiCO

tsumugi

Ri.carica

Righteous BURGER

味坊

飛鳥くら田/長谷川稔

エネコ東京

勝どき そば よし田

米麹・甘酒専門店 MURO神楽坂

食堂とだか

東京製菓学校

東京山手調理師専門学校

東京ワイナリー With Chinese Tapas hachi

にょろ助

88 Asia

ふぐ倶楽部 miyawaki

文春マルシェ With Maison de Tsuyuki

喜記(へいげい)

ベジベース TOKYO

ホテルニューオータニ東京

水炊き 鼓次郎

山田の鰻

よろにく



追加店舗:

EUREKA!

one in the world

Sweets Museum(※以下4店舗の商品を扱います)

ー canelé de CHIANTI @ Kitchen SHIBUYA

ー Edition Koji Shimomura

ー LA CASA DI Tetsuo Ota

ー わび

RiCE SPBS

サントリー

シーベジタブル

小楽園

茶の利

武玄



SusHi Tech Tokyo

TOKYO JAPAN 米粉パンを食べよう!

一般社団法人 日本ジビエ振興協会

一般社団法人港区観光協会

江戸東京きらりプロジェクト

おいしい山形プラザ

産業労働局 産業・エネルギー政策部

東京都観光案内所 Tokyo Tourist Information

豊洲市場

新潟県 米粉スイーツ

福島県日本橋福島館MIDETTE



※2023年5月12日時点。

※アルファベット順、50音順。

※出店店舗の紹介文、シェフプロフィールなど詳細については、公式WEBサイトからご確認ください。







『Tokyo Tokyo Delicious Museum 2023』開催概要







■イベント名:『Tokyo Tokyo Delicious Museum 2023』

■ステートメント:“食べよう、見つけよう。つくろう、世界一おいしい東京を。”

■2023年イベントテーマ:“Fun to EAT”

■有明会場コンセプト:“Chef’s LIVE FES!”



■プロデューサー:

本田直之(レバレッジコンサルティング株式会社 代表取締役CEO)

村上千砂(フードプランナー/料理人)

柏原光太郎(「日本ガストロノミー協会」会長)

北村美香(フードライター&エディター)

高橋綾子(フードパブリシスト)



■公式WEBサイト:https://tokyotokyo-delicious-museum.jp/

■公式SNS:

Twitter:https://twitter.com/tt_d_museum ※当日の混雑状況はこちらでご確認いただけます。

Instagram:https://www.instagram.com/tokyotokyo.delicious.museum/

Facebook:https://www.facebook.com/tokyotokyo.delicious.museum



■有明会場 開催日程:

5月19日(金)11:00~21:30

5月20日(土)11:00~21:30

5月21日(日)11:00~18:30



■有明会場 開催場所:東京都江東区有明 シンボルプロムナード公園内(石と光の広場)



■有明会場 アクセス:

新宿駅→JR埼京線>>りんかい線→国際展示場駅(約27分)

東京駅→上野東京ライン・JR山手線・JR横須賀線→新橋駅→ゆりかもめ→有明駅(約28分)

池袋駅→JR埼京線>>りんかい線→国際展示場駅(約31分)



※連携会場・個店連携の最新詳細情報は公式WEBサイトをご確認くださいませ。





