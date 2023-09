[ベクター・ジャパン株式会社]

ベクター・ジャパン株式会社(本社:東京都港区 代表取締役社長:立花徹)は、2023年10月3日(火)、東京にて「Vector SDV/Vehicle OS Symposium 2023」を開催します。本イベントは、自動車業界で今、注目のトピックとなっているSDV(Software-Defined Vehicle)とVehicle OSに特化したもので、ベクター・ジャパン初のSDV関連イベントとなります。

このたびは、本田技研工業株式会社様、トヨタ自動車株式会社様にも講演者としてご登壇いただき、ベクターのドイツ本社からもSDVとVehicle OSのエキスパートを招聘してSDVの実現に向けた課題などについて講演します。そのほか、実際のユースケース、導入事例、製品デモの展示などSDV/Vehicle OS関連のさまざまなベクターソリューションをご紹介します。

ベクターは、すでにSDV/Vehicle OSに向けた組み込みソフト、開発ツール、評価ツール、コンサルテーションなどのサービスの提供を開始しており、欧米やアジアの自動車メーカー様でのベクターソリューションの採用も広がっています。





▶開催概要

イベント名: Vector SDV/Vehicle OS Symposium 2023

日時: 2023年10月3日(火) 13:00~17:25 (受付開始12:30)

※17:35より懇親会あり

会場: JPタワー ホール&カンファレンス

JR東京駅 丸の内南口より徒歩1分

定員: 200名(先着順)

参加方法: 事前申込制、参加費無料





▶参加方法

本イベントは事前申込制です。参加をご希望の方は、9月26日(火)16:00までにベクターWebサイトの下記イベントページよりお申し込みください。

www.vector.com/jp/ja/events/vj-vector-japan/2023/vsvs23



▶講演プログラム

・Hondaの考えるSoftware Defined Vehicleと実現への課題

本田技研工業株式会社

電動事業開発本部BEV開発センター ソフトウェアデファインドモビリティ開発統括部 電子プラットフォーム開発部 電子プラットフォーム開発課 エキスパートエンジニア

橋本 寛様





・Towards the Software-Defined Vehicle(同時通訳あり)

Vector Informatik GmbH

Dr. Markus Oertel





・Transformation of the Software Integration Process

- From Classic Software Integration to Co-Integration(同時通訳あり)

ITK Engineering GmbH

ITKG - Realtime Architectures Senior Expert Realtime Architectures

Mr. Christopher Schwager





・Collaboration as key enabler to master the Vehicle Operating System(同時通訳あり)

Vector Informatik GmbH

Thomas Ebert





・ソフトウェア開発の迅速化を可能にするベクターソリューションを活用した効率化への取り組み

株式会社アテック

AUTOSAR事業部 サテライトマネージャー

三宅 佑治様





・SDV時代に必要な動的ネットワーク変更を可能にする車載SDNへの取組み

トヨタ自動車株式会社

制御電子プラットフォーム開発部 車載ネットワーク・アーキ開発室 グループ長

後藤 英樹様





※ 各講演プログラムの詳細はベクターのWebページをご覧ください。

※ イベント当日までにプログラム内容が変更となる可能性がございます。予めご了承ください。





▶製品デモ展示およびブース出展社様

会場内ホワイエでは、ベクター製品のデモ展示および下記出展社様の展示ブースをご用意しております。

・ITKエンジニアリングジャパン株式会社様

・株式会社アテック様

・株式会社日立産業制御ソリューションズ様





▶懇親会

プログラム終了後の17:35頃より、会場内ホワイエにて懇親会を開催します。別途の事前申込は不要ですので、お気軽にご参加ください。





▶最新情報は、ベクターWebページをご確認ください。

www.vector.com/jp/ja/events/vj-vector-japan/2023/vsvs23





【ベクターについて】

ベクターは、電子システムの開発、CAN、車載Ethernetなどのさまざまなネットワークを構築するためのソフトウェアツール、組み込みコンポーネントを提供するリーディングカンパニーです。1988年の設立以来、自動車メーカーおよびサプライヤーとその関連業界のパートナーとして実績を重ね、ベクターのツールとサービスは、難易度の高い複雑な開発領域をできるだけシンプルにするための最適なソリューションとして世界中で使われています。

ベクターでは、自動車業界向けの電子システム革新に取り組んできた実績を基に、自動車、商用車以外にも、航空宇宙、輸送機関、制御工学など、世界中のお客様に、未来のモビリティ技術開発のためのサービスを提供しています。本社はドイツ(シュツットガルト)に在り、拠点はアメリカ、イギリス、フランス、スペイン、イタリア、オーストリア、ルーマニア、スウェーデン、日本、中国、韓国、インド、ブラジルに広がり、世界に4,000名以上の社員を擁しています。





ベクター・ジャパン株式会社 Webサイト

www.vector.com/jp/ja/





■本件に関するお問い合わせ先

ベクター・ジャパン株式会社 イベント事務局

TEL: 03-4586-1806 E-mail: event@jp.vector.com



企業プレスリリース詳細へ (2023/09/24-02:40)