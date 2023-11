[Other World Computing, Inc.]

~Capture, Create, Collaborateのフルラインアップを展示~



Other World Computing, Inc(OWC:米国イリノイ州ウッドストック)は、2023 年11月15日(水)~17日(金)に幕張メッセで開催される音と映像と通信のプロフェッショナル展「Inter BEE 2023」に出展します。

ブースではOWCの「Capture/キャプチャー, Create/クリエイト, Collaborate/コラボレート」のワークフローをご覧いただけます。また、写真が映像撮影のワークフローにおける最先端のパフォーマンスを実演します。ブースは映像制作/放送関連機材部門、ホール6小間番号6218になります。







Inter BEE 2023 OWCの新製品情報

プロフェッショナルカメラギア: Atlas CFexpress 4.0メモリーカード

OWCは新しいAtlas ProおよびAtlas Ultra CFexpressカードによりAtlasエコシステムを拡張させます。これらのカードは、PCIe Gen 4テクノロジーを採用しており、前モデルより97%高速化され、最大読取速度3650MB/s、最大書込速度3000MB/sという驚異的なパフォーマンスを実現



ビデオ編集とポストプロダクションのシェアードストレージ:OWC Jellyfish Nomad&Studio

Jellyfishワークフローサーバーは、ワークフローの効率化、ビデオ編集の同時作業、アウトプットの最大化を目指す編集者やポストプロダクションチーム向けに特別に設計され、高度に専門化されたNAS(Network Attached Storage)の製品ファミリーです。



Nomad は、DIT、独立系3Dスタジオ、移動中に作業する編集者向けに設計された小型の最強ツールであり、共同プロジェクトで不可欠な共有メディアのコンテンツの保存場所を担います。6000MB/sの高速帯域、最大64TBの交換可能なNVMeドライブ、直接接続用の6つの10GbEポート、なんと128GBのRAMを備えたJellyfish Nomadは、RAWファイル、マルチカメラセットアップ、画像シーケンス、VRプロジェクトを簡単に処理します。これは、地球上で最も速く、最も持ち運びやすく、ユーザーフレンドリーなシェアードストレージソリューションであり、編集チームにとってはゲームチェンジャーであり、チームワークのあり方を再定義します。



Studioは非常に人気のあるJellyfish Mobileの後継機種で、速度、ストレージ、接続性が大幅に向上しました。3500MB/sの驚異的な持続読取/書込速度、SSDで最大180TBのストレージ機能、合計14ポート(10GbE x6,1GbE x8)により、ユーザーはさまざまな解像度とアスペクト比の環境下でも、4Kコンテンツ、ドキュメンタリー、長編映画、エピソードプロジェクト、または膨大なソーシャルメディアコンテンツを簡単に共有できます。これらのタスクを効率的に実現しようとしたときに、Jellyfish Studioほど小規模なチームにとって優れたソリューションはありません。



OWCの創設者兼CEOのLarry O `Connorは次のように述べています。「当社の製品ラインナップはかつてないほど強力です。私たちは、ビジョンをユーザーと繋げることを目的として、最先端のソリューションを作りました」「メモリカードやカードリーダー、ドック、複数のストレージオプションなど、クリエイティブなプロセスのあらゆる段階に対応するソリューションをご用意しています」



ご来場の際は弊社ブース(ホール6 小間番号6218)に是非お立ち寄りいただき、AtlasとJellyfishとともに、「Capture, Create, Collaborate」からなるOWCのCapture to Completion(TM)ストーリーのデモをご覧ください。



Capture/キャプチャ:OWCのAtlasエコシステムで、最初のフレームから最終編集までのシームレスなワークフローの体験。Atlasメモリカードおよびカードリーダー、Copy Thatソフトウェアを使い、アイデアを簡単にキャプチャして転送します。

Create/クリエイト:すべてのビデオプロフェッショナル向けに開発されたOWCの幅広いストレージソリューションの発見。信頼性の高いThunderBay RAIDエンクロージャーから、革新的なFlexソリューション、Envoy FXやEnvoy Elektronなどのポータブルストレージまで、OWCはあらゆるストレージニーズに対応します。

Collaborate/コラボレート: 共同作業はかつてないほど重要であり、OWCのJellyfishソリューションと汎用性の高いドックラインナップにより、専任のITスタッフを必要とせずにプロジェクトやアイデアを簡単に共有できます。

Completion/コンプリート: OWCの一連のアーカイブソリューションで、完成したプロジェクトを効率的に安全に保存します。ディスクからテープおよびNASまで、より高速で、より優れた、より経済的なバックアッププロセス、データの安全性、アクセス性、および必要なときにいつでもそこにある状態をOWCが実現します。



注目の製品

Atlas Pro CFexpress4.0

Atlas Ultra CFexpress4.0

Jellyfish Nomad

Jellyfish Studio

Inter BEE 2023概要

会期:2023年11月15日(水)~11月17日(金)10:00~17:30(最終日:17:00)

会場:幕張メッセ https://www.inter-bee.com/ja/

オンライン https://www.inter-bee.com/ja/online/exhibition/

OWCブース:映像制作/放送関連機材部門、ホール6小間番号6218

https://www.inter-bee.com/ja/forvisitors/exhibitor_info/detail/detail.html?id=132



Other World Computing (OWC) について

1988 年に設立された Other World Computing (OWC) は、MacおよびPCユーザーにコンシューマー用とプロ用の両方で、ハードウェア、アクセサリおよびソフトウェアで信頼性の高い製品・ソリューションを提供しています。使い捨ての考えとは対照的に、OWCの製品は、取り込み(Capture)から完成(Completion)まで、個人および/またはプロのデジタルライフの寿命を延ばす基盤として機能し、ユーザーが購入するデジタル製品を最大限活用できるようにすることを目的としています。当社はクリエイティブなプロ向けの高品質で長期的なソリューションを、企業やスモールビジネス、教育機関に提供しています。OWCの受賞経験を持つ技術者、エンジニア、クリエイティブ、プロフェッショナルからなるOWCのチームは、テクノロジーの向上に情熱を持ち、持続可能な最高のソリューションの提供にこだわり、すべてのユーザーの利益のために従事し続けます。



Other World Computing英語ページ(日本語対応を進めています)

Other World Computing日本語ページ(グローバルサイト日本語対応まで)

