定番バーガーに加え、旬のフルーツを使用した季節限定バーガーやラテアート世界大会3位のバリスタ店長によるスペシャルなアルコールメニューも提供!いよいよ、明日6月1日(木)11時に新オープン!



株式会社パノラマ(本社:東京都渋谷区、代表取締役:樋口 聖 / 牧野 秀人)は、2023年6月1日(木)に “フルーツグルメバーガー専門店”「LITOR(リッター)」を、沖縄県那覇市久茂地(那覇 国際通り商店街より徒歩3分 那覇文化芸術劇場 なはーと前)にオープンいたします。









当店は、ありそうでなかった日本初の“フルーツにフォーカスしたグルメバーガー専門店”です。

「ふつうの日をフレッシュに」をコンセプトに、お客様が新しい味の冒険を楽しみながら、驚きを感じる斬新なフルーツグルメバーガーをご提供いたします。

自慢の絶品バーガーは、見た目も鮮やかで味わいも驚きのハーモニー。

一度食べたら忘れられない、新感覚の体験をお楽しみいただけます。



昼はハンバーガーショップ、夜は夜カフェを楽しめるカフェバーとして、様々なシーンに対応できる空間となっており、幅広い年代のお客様にお気軽にお立ち寄りいただけます。



LITORのメインメニューであるフルーツグルメバーガーは、通年ご提供するパイナップルバーガー、バナナベーコンバーガーに加え、それぞれ旬の時期に合わせたフルーツを使用する季節限定バーガーもご用意しております。そのほか、簡単につまめるサイドメニューやデザートも合わせてお楽しみください。



また、今回店長を務める柳 尚道は、2017年のラテアート世界大会で3位に入賞した実績を持つ世界屈指のバリスタであり、丁寧にいれるこだわりのコーヒーと繊細な技術が織り成す美しいラテアートもお楽しみいただけます。さらに、そんなバリスタが考えた、コーヒーを使用したアルコールも展開いたします。厳選した豆を使用し、焙煎までじっくりと心を込めた一杯で、特別な時間をお過ごしください。



飲食のみでのご利用にとどまらず、LITORを中心に人が集まるコミュニティとして、今後はイベントなども実施予定です。

そんな人が集まる場にするために、クリエイティブを軸としたWEBプロダクションである株式会社パノラマならではの空間づくりや商品開発、グッズ制作に至る細部までこだわって設計を行なっています。



フルーツを用いたハンバーガーに対して懐疑的に思われるかもしれませんが、フレンチ料理ではフルーツソースが肉や魚を美味しく引き立てる存在として広く利用されています。

はじめての挑戦はハードルが高いですが、その一歩を踏み出せば、新たなハンバーガーの世界が広がることを保証いたします。

普段は選ばない選択が新たな発見を生むかもしれませんし、日常が少しでも楽しくなるかもしれません。私たちはそんな想いを胸に、お客様の日常に良い影響を与えられるよう、新たな価値を提案し続けるお店でありたいと考えています。

LITORの使命は、常に新たな価値を提案していくお店でいることです。



メニュー紹介





フレンチシェフと共同開発したフルーツグルメバーガーは、新たな美味しさを提案するユニークな逸品です。主役は、牛100%のジューシーなパティと、季節ごとに厳選された新鮮なフルーツ達。

パイナップル、リンゴ、ブルーベリー、バナナなど、その時々のフルーツがパティと一緒にハーモニーを奏でます。



ただフルーツを挟むだけではなく、それぞれのフルーツと最高にマッチするソースやチーズ、その他の具材をとことん選び抜きました。これにより、各フルーツの特徴を最大限に引き立てることが可能になり、予想外の美味しさを体験できます。

フレンチシェフとの共同開発により生まれた、これまでのハンバーガーの概念を覆す新感覚フルーツグルメバーガーを是非ともお試しください。



<定番メニュー>

通年を通して、LITORで提供しているフルーツグルメバーガーメニューです。



▶︎YELLOW/パイナップルバーガー 1,800円(税込)

パイナップルサルサ + パイナップルソース + チェダーチーズ + スライスドレンコン





LITORイチオシのフルーツグルメバーガー!

パティの旨味とパイナップルの爽やかさが絶妙に調和した他ではない LITOR を代表するハンバーガーです。特徴は、パイナップルの鮮やかな風味を引き立てるサルサとオリジナルパイナップルソース、食感にリズムを加える蓮根のピクルス、そして飽きさせない微妙な味の変化をもたらすカレーパウダーです。これらの要素が組み合わさり、甘酸っぱいパイナップル、 食感を演出する蓮根、スパイシーなカレーパウダーが見事に調和した独特な風味と食感を持つバーガーです。





▶︎Love Me Tender/バナナベーコンバーガー 1,850円(税込)

バナナ + BBQ ソース + ベーコン + ピーナッツバター





Love Me Tender / バナナベーコンバーガーは、エルヴィス・プレスリーが愛したバナナバーガーを独自にアレンジしたものです。バーガーの中で特に目立つのはキャラメリゼしたバナナとピーナツバター、そしてベーコンの存在。この3つの要素が卓越したバランスを生み出し、一口食べるごとにその絶妙な調和を感じることができます。

バナナとベーコンの意外な組み合わせが生む一度食べると忘れられないバーガーです。



<季節限定メニュー>

定番メニュー以外は、フルーツの旬に合わせ、ご提供メニューを変化させています。

時期により、アップル、ブルーベリー、洋梨、キウイ、メロン、いちじく、マンゴーなどのフルーツバーガーを展開予定。また、沖縄県特有のスターフルーツや島バナナ等のフルーツを使用したメニューの開発にも挑戦していきます。

ぜひ季節ごとに、お好みのフルーツバーガーを見つけてお楽しみください。



▶︎MASHUP/アップルテリヤキバーガー 1,850円(税込)

リンゴ + てりやきソース + リンゴジャム + クリームチーズ + チェダーチーズ





MASHUP / アップルテリヤキバーガーは、和風テイストのアップルバーガーです。リンゴをテリヤキ風に調理することで、その甘酸っぱさが和風の風味と見事に調和。

他にはないアップルバーガーを目指し、試行錯誤を繰り返した末に見つけ出した絶妙な組み合わせです。リンゴとテリヤキのハーモニーが予想外の美味しさを引き立てていることから、商品名はマッシュアップと名付けられました。



▶︎BLUEBERRY NIGHT/ブルーベリーバーガー 1,800円(税込)

ブルーベリー + クリームチーズ + スライスドレンコン





BLUEBERRY NIGHT / ブルーベリーバーガーは、酸味と甘みが特徴的なブルーベリーとクリームチーズを組み合わせたバーガーです。ブルーベリーはコンフィチュールにすることで甘さを一層引きたて、クリームチーズの滑らかな風味が、ブルーベリーの甘酸っぱさをさらに深めています。また、食感を引き立てるために蓮根のピクルスを加えたことで、その歯ごたえと微妙な酸味がバーガー全体の風味を一層引き立てています。



※バーガーの提供は、20時ごろまでを想定しています。状況により多少前後あり。



<カフェ・バーメニュー>

今回店長を務める柳 尚道は、2017年のラテアート世界大会で3位に入賞した実績を持つ世界屈指のバリスタです。繊細なラテアートに加え、徹底したこだわりの元、豆の剪定から焙煎まで行っています。

また、そんなバリスタが腕に寄りをかけ、コーヒーのアルコールメニューも提供いたします。



▶︎LITOR ラテ ( ホットのみ ) 700円(税込)





店内専用、HOT Only のエクストリームサイズのマグでご提供する LITORオリジナルのカフェラテです。

一杯ずつ丁寧に作るバリスタのラテアートをお楽しみください。













▶︎ブラックラテ ( アイス / ホット ) 680円(税込)





デトックスなどの美容効果もある竹炭を使ったカフェラテ。

見た目も味も楽しめるラテとなってます。













▶︎コールドブリュー ( アイス / ホット ) 500円(税込)





スッキリ飲める水出しアイスコーヒー。

深煎り、中煎り、浅煎りの 3 種類からお選びいただけます。















▶︎黒糖ラテ ( アイス / ホット ) 680円(税込)





黒糖の自然な甘さがコーヒーのコクと相まって奥深さを楽しむことができる一杯です。













▶︎エスプレッソマティーニ 900円(税込)





深みのあるエスプレッソと、泡盛のアルコール感が相まって、

濃厚でコクのある味わいが特徴。

甘さは控えめで、なめらかな口当たりが特徴です。













▶︎アイリッシュコーヒーハイボール 1,200円(税込)





コーヒー豆を漬け込んだウィスキーをアイリッシュコーヒー風に仕上げたハイボール。

クリーミーなホイップの奥にスッキリとした香り豊かなコーヒを感じる一杯です。











▶︎コールドブリューハイボール 1,000円(税込)





コールドブリューコーヒーの香りとコクが爽やかでスッキリとしたハイボールとバランスがとれた一杯です。コールドブリューはお好みに合わせて浅煎り、中煎り、深入りから選べます。











▶︎コーヒー泡盛 900円(税込)





コーヒー豆を漬け込んだ泡盛。

コーヒーの風味と泡盛のコクや香りが絶妙にマッチした、深みのある味わいが特徴です。













▶︎ホットエスプレッソミルクウイスキー 1,250円(税込)





エスプレッソの苦味とウィスキーの芳醇な風味を生クリームのまろやかさがまとめあげるホットカクテル。

豊かで薫り高い味わいが特徴です。













【店舗概要】

店名 :LITOR(リッター)

所在地 :〒900-0015 沖縄市那覇市久茂地3-25-20

営業時間 :11:00~23:00(ハンバーガーの提供は、20:00頃まで)

定休日 :なし

Instagram :https://www.instagram.com/litor_okinawa/



・パノラマについて

クリエイティブを軸としたウェブサイトの制作やオンラインストアの企画設計など、総合的なウェブソリューションをご提供致します。



【会社概要】

会社名 :株式会社パノラマ

代表者 :代表取締役 樋口 聖 / 牧野 秀人

本社 :〒150-0034 東京都渋谷区代官山町9-10 Sodacco 3F

支社 :〒900-0004 沖縄県那覇市銘苅2-5-14 コンフォート石山2nd 302

設立 :2010年11月

URL :https://pnrm.co.jp/

事業内容:WEBサイト制作事業 / 飲食事業





