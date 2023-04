[ユービーアイソフト株式会社]

「DreamHack Japan 2023 Supported by GALLERIA」 レインボーシックス シージ ブースには公式コスプレイヤー/ゲストを招き、サイン会や限定商品の販売を実施!



ユービーアイソフト株式会社は、タクティカルシューターゲーム『レインボーシックス シージ』の「R6S Dream Showdown 2023」の決勝戦を 5月13日(土)に「DreamHack Japan 2023 Supported by GALLERIA」 の会場にて開催することをお知らせいたします。ゲストに西銘 駿を迎え、国内予選を勝ち抜いたDONUTS VARRELと韓国からの招待チームDplus KIAがオフラインにて対戦します。さらに『レインボーシックス シージ』ブースでは、レジェンドプレーヤーPenguや、シスル、Yunocy、ぽぽちゃんをはじめとする豪華ゲストを迎え2日間にわたって会場を盛り上げます。













「R6S Dream Showdown 2023」 DONUTS VARRELとDplus KIAが対決!

5月13日(土)16:30より会場STAGE L -ACTIVITY AREA- にて、日本から10チームが参加した予選大会を勝ち上がったDONUTS VARRELと招待チームDplus KIAがBo3形式での直接対決に挑みます。昨年開催された「X-MOMENT JAPAN INVITATIONAL 2022」では日本チーム相手に圧倒的な実力を見せつけたDplus KIA。今シーズン世界大会「BLAST R6S Major」出場権を獲得し、国内トップリーグを牽引するDONUTS VARRELとどのような戦いを繰り広げるのか、目が離せません!



さらにスペシャルゲストとして、俳優として活躍する西銘 駿を迎え、「R6S Dream Showdown 2023」をお届けします。賞金総額約100万円と各地域をリードするチームとしての矜持、「R6S Dream Showdown 2023」 勝者の座がかかった一戦を、ぜひ会場で見届けてください。観覧チケットの購入方法については、「DreamHack Japan 2023 Supported by GALLERIA」公式サイトをご確認ください。



決勝大会の様子は『レインボーシックス シージ』公式Twitch、YouTubeにて配信します。 配信チャンネル:Twitch https://www.twitch.tv/rainbow6jpYouTube https://www.youtube.com/@rainbow6jp



シージ界のレジェンドPenguが日本にやってくる!5月13日・14日 両日ブースにて選手、キャスター陣、ゲストのサイン会も開催決定!

会場ブースでは、RJLチームの選手に加え、競技シーンでこれまでに数々の活躍を見せ2018年、2019年の「Six Invitational」では2連覇を達成したシージ界のレジェンドPenguがスペシャルゲストとして登場します。イベント会場では、サイン会の実施も予定されています。また『レインボーシックス シージ』ブースでは、会場限定商品の販売やフォトスポットなどファンの皆様必見の様々なコンテンツを2日間にわたってご用意しています。当日の詳細スケジュール等は今後「レインボーシックス」公式Twitter(https://twitter.com/Rainbow6JP)にてお知らせいたします。【サイン会】 RJLで活躍する選手やPenguをはじめとするゲスト、キャスター陣のサイン会を実施します。競技シーンを彩る面々が一堂に会するこの機会をお見逃しなく!



【グッズ販売】会場限定商品として、IANAがデザインされたFUTAROKUとのコラボレーションデスクマットを限定100点販売いたします。さらに『レインボーシックス シージ』公式グッズも会場にて販売。グッズを手にぜひ会場を盛り上げてください!



【R6Shareオペレーター背景フォトスポット (FNATIC / CAG)】 ブースにはFNATIC、CYCLOPS athlete gamingのR6Shareオペレーター背景フォトスポットを設置します。「DreamHack Japan 2023 Supported by GALLERIA」ご来場の思い出となる一枚をぜひこちらでご撮影ください!











シスル、野々宮ミカが公式コスプレイヤーとして登場!コスプレでの来場も大歓迎! 会場には、『レインボーシックス シージ』のオペレーターに扮したシスル、野々宮ミカが登場!公式コスプレイヤーとしてブースを盛り上げます。さらに野々宮ミカがプロデュースするゲーミングアパレルブランド「NONOMIKA」とアパレルブランド「GYFT」とのコラボアパレルを着用の上ご来場の方は、ご本人とのチェキ撮影が可能です!



またシージオペレーターコスプレでのご来場も大歓迎です。会場ブースでは、R6S コスプレイヤーオフィシャルフォトグラファーが参加者の皆様をお待ちしております。記念の1枚を写真に収めてください!

当日撮影した写真は、公式ハッシュタグ #シージレイヤー大集合inDH をつけてSNSにてぜひシェアしてください!コスプレチケットについては、「DreamHack Japan 2023 Supported by GALLERIA」 公式サイト(https://www.dreamhackjapan.com/)をご確認ください。<R6S コスプレイヤーオフィシャルフォトグラファー:おわる>Twitter:https://twitter.com/trade_end





豪華ゲストを迎えてのコンテンツも盛りだくさん!公式パートナー各社のキャンペーンも実施 ブースにはYunocy、ぽぽちゃん等スペシャルゲストが登場し、サイン会も実施決定です。また「R6S Dream Showdown 2023」の公式チェアパートナー「Steelcase」によるチェア「Gesture」と新モデル「Karman」体験コーナーや限定キャンペーンも実施いたします。ご来場の際はぜひ『レインボーシックス シージ』ブースにお立ち寄りください。



【Lenovo Legion プレミアムプレゼント キャンペーン】 「R6S Dream Showdown 2023」 公式ゲーミングPCパートナーを記念して、Lenovo Legion Pro 5i Gen 8を1名様に、Legionワイヤレス ゲーミングヘッドセットを3名様に抽選でプレゼント!応募締切は5月13日(土)キャンペーンサイト:https://bit.ly/ubisoft2023







【Steelcase 全品ストア 15%OFF クーポン:「R6SDREAM」】 「R6S Dream Showdown 2023」公式チェアパートナーを記念してストアで全品15% OFF!メルマガ登録で Series 2 チェアを抽選プレゼントするキャンペーンも実施中。さらに、5月13日(土)から14日(日)まで開催される「DreamHack Japan 2023 Supported by GALLERIA」会場にSteelcaseもチェア体験コーナーのブースを出展。キャンペーンサイト:https://jp.steelcase.com/pages/r6sdream







【EPOS 20%OFF クーポン:「EPOSJP20」】 期間限定で「B20ストリーミング配信用マイク」と「H6PRO Closed密閉型ゲーミングヘッドセット」が EPOS オンラインストアで20%OFF になるクーポンを配布中!クーポンコード:「EPOSJP20」(有効期限:5/31)キャンペーンサイト:https://www.eposaudio.com/ja/jp/gaming/products







「R6S Dream Showdown 2023」の詳細や配信情報については、『レインボーシックス シージ』 公式Twitter(https://twitter.com/Rainbow6JP)にて随時お知らせいたします。決勝大会の観覧チケットの購入方法やイベントの詳細については、「DreamHack Japan 2023 Supported by GALLERIA」公式サイトをご確認ください。<「DreamHack Japan 2023 Supported by GALLERIA」 公式サイト>URL:https://www.dreamhackjapan.com/







■「R6S Dream Showdown 2023」 イベント概要・大会名称:R6S Dream Showdown 2023・開催日程:予選大会 4月15日(土)、決勝大会 5月13日(土)・開催場所: 予選大会: オンライン配信のみ 決勝大会:DreamHack Japan 2023 Supported by GALLERIA (幕張メッセ)■決勝大会について・日時:5月13日(土)16:30 ~ 20:30・会場:DreamHack Japan 2023 Supported by GALLERIA (幕張メッセ)※オフライン観戦あり・出場チーム:日本代表チーム(DONUTS VARREL)、アジア地域招待チーム(Dplus KIA)・試合形式:BO3対戦形式・配信チャンネル: Twitch https://www.twitch.tv/rainbow6jp YouTube https://www.youtube.com/@rainbow6jp■ 「R6S Dream Showdown 2023」 大会協賛Legion(公式ゲーミングPCパートナー ):https://www.lenovo.com/jp/ja/legion/Steelcase(公式チェアパートナー ):https://jp.steelcase.com/EPOS(公式オーディオパートナー ):https://www.eposaudio.com/ja/jp/gamingFUTAROKU(公式グッズパートナー ):https://futaroku.gg/

















