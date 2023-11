[BTV Group Pte. Ltd.]





シンガポールから世界へ発信するデザインスタジオ ”Beyond The Vines / ビヨンド ザ バインズ”。シンプルでスタイリッシュ、機能的、そして手に取りやすい価格帯で、カラフルで軽くて機能的なバッグを中心としたアクセサリー、ウェア、小物などを、ウィメンズ、メンズ、キッズまで幅広くラインナップしています。



2015年、シンガポールにてダニエル・チューとレベッカ・ティン夫妻よってスタートした”Beyond The Vines”は、優れたデザインは誰にとっても手に入れやすいものであるべきだという信念に基づいてスタートしたコンテンポラリーブランド。「大胆に創造し、シンプルにデザインする」という二面性の哲学に基づき、洗練されたアプローチで、ミニマルなデザインの実用的なアイテムを展開します。2022年本格的な日本上陸を果たし、現在はECを中心に展開しています。



この冬、Beyond The Vinesはグローバル展開の重要な一歩として、東京でポップアップを開催するはこびとなりました。

第一弾は、11月3日(金)~ 14日(火) の期間限定で、渋谷PARCO 1F にて、”BTV Express” と題した小物を中心に展開するショップを展開。Beyond The Vines のブランド アイデンティティのひとつに、オリジナリティあふれるストアデザインがありますが、2,000個以上の木箱で構成された遊び心あふれるデザインの期間限定ショップが、渋谷PARCOに登場します。



第二弾は、11月 16日(木)から、代官山 T-SITEにて、クリスマスマーケットをテーマにしたポップアップを開催する予定です。



これらのオープンを記念して、デザイナー兼 ファウンダー夫妻の来日を予定しております。インタビューのスケジュールも確保しておりますので、ご興味おありの方はなるべく早めにご連絡くださいませ。ブランド資料を以下に添付しますので、ご確認の上ぜひご検討のほどよろしくお願いいたします。



11月 15日(水)には、オープニングレセプションパーティを予定しておりますので、こちらについては改めてご案内差し上げます。



ブランド情報はこちらからご覧ください。

https://onl.la/eqWGA8z



Beyond The Vines POP UP in SHIBUYA PARCO









Date :2023年11月3日(金)~14日(火)

Time :11:00~21:00

Place:渋谷PARCO -パルコ- 1F

〒150-0042 東京都渋谷区宇田川町15-1









ご不明な点などございましたら、ご連絡ください。 ご確認のほど、どうぞよろしくお願い申し上げます。



Official IG :https://www.instagram.com/beyondthevines/

JP Official IG :https://www.instagram.com/beyondthevinesjapan/

Official site :https://www.beyondthevines.jp/

TikTok :https://www.tiktok.com/@beyondthevines



