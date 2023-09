[有限会社 新井湯]

2015年ラグビー日本代表の歴史的勝利を支えた立役者の1人、フラン・ボッシュ氏の理論を地域の方に届ける有限会社新井湯



フランボッシュ氏公認のセミナー「STC:Strength Training and Coordination」を有限会社新井湯 フィットネス事業部 P2M Groupが主催。過去に2度、2023年5月・8月に開催し、3度目となる講習会を来月10月14日(土)・15日(日)に P2M Performanceで開催します。





現在イタリアで開催され、盛り上がりを見せるラグビーW杯。世界最先端を追求するコンディショニングセンター「P2M Performance」 では、2015年にラグビー日本代表の歴史的勝利を支えたオランダ人コーチ フラン・ボッシュ氏の理論を体系的にまとめた教育事業「STC:Strength Training and Coordination」を日本ホストとして運営しています。3ヶ月に1度、オランダ・韓国から講師を招いて講習会を定期的に開催し、全国各地からトレーナー、運動指導者、治療家が品川区旗の台に集い、コース参加者の募集開始直後 5分で2日間48名の定員が埋まってしまうほど、国内でかなり大きな反響を呼んでいます。







STC は全部で5つのコースで構成され、「Basic」「Advance」「Rehabilitation」「Professional」という4つの基本コースを受講し資格取得をすることで、「Master Course」という集大成のコースへの参加、資格取得が可能となるシステムです。



本年5月から始まった STC コースでは、これまで「Basic」「Professional」「Rehabilitation」を開催しており、来月10月には、初となる「Advance Course」の開催となります。

来年(2024年)の末には、これらすべてのコース取得者を対象とした「Master Course」の日本初開催も予定しています。



講習会では、最先端のトレーニング・リハビリテーションに対する考え方を学ぶ座学に加え、実際の指導現場で指導者が正しいデモンストレーションを示すことが求められることを鑑み、実技の時間が多いことがSTCの特徴です。どのコースでも、参加者の熱心な取り組みにより、会場は熱気に包まれています。





講習会は銭湯から始まった地域貢献企業が運営



講習会を運営している有限会社新井湯の創業は1935年。地域に根ざす銭湯「新生湯」が始まりです。

地域の公衆衛生の場として、皆様に愛されてきましたが、時代を経るにつれ介護が社会的な問題として取り上げられるようになり、ご自身ではなかなかお風呂に入ることが難しいご高齢の方々に対して、大きな湯船に浸かってお風呂を楽しむ機会を提供したいという現代表の想いをきっかけに、銭湯の脱衣所を活用したデイサービスという形を始めました。



このことが、有限会社新井湯での介護事業部開設の契機となりました。



2018年7月より、介護が必要となる前の「介護予防」の重要性を感じたことから、フィットネス事業に参入。

40歳以上のためのフィットネス・ラボ P2M、30歳以上の方のコンディショニングジム P2M joiru、若い世代の女性に向けたパーソナルジム P2M Runway、小中学生のためのパフォーマンスセンター P2M JUNIOR を地域の半径1km以内に展開。







最先端のトレーニング科学、スポーツ医科学を、アスリートのみならず、目の前を歩いている一般の方、地域の方、子どもたち、高齢者の皆様にお届けしたい、その思いで施設を展開、運営してきました。



2022年、これまで行ってきたサービスを見つめ直した際に、一つ一つのサービスが独立して機能しているわけではなく、「年齢」という括りで繋がりがあること。この地域に関わる「すべての世代」に対してのサポート体制が実現できることを実感しました。



「すべての世代を、点ではなく、線で支える。」





その想いの象徴として、全店舗の中心的存在となる拠点、コンディショニングセンター「P2M Performance」を2023年4月、半径 1km圏内を範囲とする地域内の4店舗として品川区旗の台にオープンいたしました。









P2M Performance とは?



世界最先端のコンディショニングを通じて、"すべての世代" が今の自分を一歩先へアップデートするための場所があっても良いのではないか。そんな想いから始まったコンディショニングセンターです。



パフォーマンスコーチ、アスレティックトレーナー、理学療法士、柔道整復師など各専門領域、強みを持ったスタッフが知識・技術を共有し、痛みの改善、日常動作改善、体質改善、体力の向上、スポーツのパフォーマンス向上までありとあらゆる目的・目標に対して包括的にアプローチし、理想の姿までサポートしています。



1対1によるきめ細かなコーチングが受けられるパーソナルトレーニングや、少人数(2-3名)で同じ目的を持って行うセミパーソナルトレーニング、6-8名のグループでヨガやピラティスを行うレッスンを基本サービスとして展開。平日は13時から22時まで、休日は9時から19時まで営業しています。









また、平日の午前中は P2M Performance のもう一つの姿に。



有限会社 新井湯としてこれまで銭湯から始まり、介護事業を多く展開してきたことを背景に、

施設の半面、人工芝エリアを使用して「P2M Care ALK.」という機能訓練特化型デイサービスを週5日間運営しています。

「いつまでも自分の足で歩きたい」その想いを体現するために3時間の機能訓練に多くの利用者様が取り組んでいます。一概に筋肉を鍛えるだけの機能訓練ではなく、日常生活動作を作り上げている脳の状態、感覚器、神経系などに対してもアプローチする形の機能訓練には、最高齢97歳の方も参加しています。

また、隣のラバーマットエリアでは 週に4日間(火~金曜)、品川区から委託されている65歳以上の方を対象とした介護予防事業「カラダ見える化トレーニング」を運営しています。

*カラダ見える化トレーニングは、 2018年より、P2M Group が各施設で品川区より委託されている事業となります。







P2M Performanceには、小学生校低学年から中高生、大学生、主婦、ビジネスパーソン、アスリート、高齢者までが集い、全ての世代の方が今の自分を一歩先へアップデートするためのコンディショニングに取り組んでいます。

トップレベルのアスリートが享受している、世界最先端のスポーツ医科学に基づいた運動を、地域の方へ届けたい。

"Think Globally, Act Locally." という、社内でもよく使われている言葉がまさに当てはまる場所となっております。





銭湯運営で地域の公衆衛生を守る。

介護事業を通してご高齢の方やご家族が安心できる環境づくりを推進。

フィットネス事業では、運動と社会的なつながりを通じて心身両面から健康をサポートする。





これからもP2M Groupは、

最先端のスポーツ理論を学ぶ機会を全国の皆様へ提供すると同時に、

地域の皆様には、世代や習熟度、カラダの状態に合わせてアレンジした最新のプログラムを提供し続けて参ります。





■店舗情報

店舗名:P2M Performance

TEL:03-6426-8462

担当:新井 颯太

HP:https://p2m-performance.fun/

アクセス:東急大井町線 池上線 旗の台駅から徒歩1分



■P2M Group 公式note

https://note.com/p2m_group/



