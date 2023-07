[株式会社Kudasai]

国内外の著名なWeb3プロジェクト、企業が一堂に会する大型国際カンファレンスのオフィシャルサイドイベントを開催



国内最大級の暗号資産コミュニティ KudasaiJPを有する株式会社Kudasaiは、WebXのオフィシャルサイドイベントを7/24に行う事を決定いたしました。







事前申し込みリンク: https://lu.ma/CRYPTOFRIENDSTOKYO



イベント概要





2023/7/24 18時-21時 (展示閲覧は18時以前より可能、チケット代は含まれています)



会場: スモールワールズ ミニチュア博物館



共催者: bloXroute, Slowmist, Mantle, Kontos



スポンサー: Unemeta, NEXST, Mudai, Yuliverse, Phaver, Cyberconnect, MASK Network, Onekey, CryptoBeerPunks, Aki Network, CounterFire





会場であるスモールワールズは300人収容可能、フリードリンク・フリーフードを楽しみながら、共催者のセッション、およびその後のネットワーキングパーティをお楽しみください。



ハードウェアウォレットブランドOnekeyの提供により、合計15万円前後の賞品があたる抽選会も開催予定となっています。またCryptoBeerPunksからはクラフトビールが数量限定で提供されます。



またニコンクリエイツが技術提供するNEXSTおよびそのインフラストラクチャーとなるメタバースプロジェクトMudaiによるソニー空間再現ディスプレイを用いた展示もご覧いただけます。



タイムスケジュール(最新のスケジュールは上記事前申し込みリンクよりご覧ください。)





-18:00 : ご自由に博物館内の展示をご覧ください。推奨所要時間1-1.5時間

18:00- : メイン会場(2Fレストラン)開場

18:15-18:20: オープニングスピーチ、抽選会の説明(Onekey + Phaver)



18:20-18:40: アルゴトレーディングとMEVにおけるウルトラ低レイテンシDeFi (bloXroute)

Curtis Plot MAK: Chief Business Officer - bloXroute Labs

英語スピーチ、日本語スライドを予定



18:45-19:05: Web3 におけるセキュリティ

Slowmist、Unemeta、Kontosによるセキュリティセッション

Jeff, Partner and General Manager of the SlowMist U.S. Operations

Ann Yu: Unemeta Founder

Sher: Kontos co-founder



19:05-19:25: Mantle レクチャー (日本語)

Nori: JP Social and Community Specialist



19:30-21:15 : ネットワーキング



・共催者・スポンサー紹介





bloXroute

bloXrouteの独自のブロックチェーン配信ネットワーク(BDN)は、Ethereum、BNB Chain、Polygon、Solanaでのハイパーコネクティビティを備え、DeFiとMEVエコシステムの参加者に対して速度とパフォーマンスに優れた超低レイテンシーのDeFiを可能にします。



Slowmist

SlowMistは、2018年1月に設立されたブロックチェーンセキュリティ企業です。SlowMistは、セキュリティ監査、脅威情報、防御展開、セキュリティコンサルタントなどのサービスを提供しています。また、AML(マネーロンダリング防止)ソフトウェア、Vulpush(脆弱性モニタリング)、SlowMist Hacked(暗号通貨ハックのアーカイブ)、FireWall.x(スマートコントラクトファイアウォール)、セーフステーキングなどのSaaS製品も提供しています。当社は現在、Huobi、OKX、Binance、imToken、Crypto.com、Amber Group、Klaytn、EOS、1inch、PancakeSwap、TUSD、Alpaca Finance、MultiChain、Cheers UPなど、さまざまな有名プロジェクトに取り組んでいる国際的に知られたブロックチェーンセキュリティ企業です。



Mantle Network

Mantleは分散化されたトークンガバナンス技術の大規模な普及を目指しています。Mantle Network、Mantle Treasury、トークン保有者によるガバナンス製品のイニシアチブを提供しています。



Unemeta

Unemetaは品質の高いコンテンツのためのIP文化を基盤としたキュレーションされたソーシャルおよびNFTマーケットスペースです。UneMetaは、日本のトップ声優とのHanazawa NFT、クラシックなMushi ProductionアートIP NFT Belladonna of Sadness、そして近日公開のくまモンNFTを成功裏に展開しています。UneMetaは、独自のロイヤリティポイントシステムを取り入れ、高品質のNFTユーザーを惹きつけ、維持することを目指しています。



Kontos

Kontosは、革新的なゼロ知識ベースのLayer-2アカウントプロトコルです。その優れたアーキテクチャにより、ユーザーはガス不要のトランザクション、資産不要の操作、より高いセキュリティを備えた鍵不要の機能など、多数の特徴を楽しむことができます。複数のブロックチェーンに対して単一のアカウントを提供することで、Kontosはブロックチェーンベースのアプリケーションの使いやすさを向上させ、Web3の世界への簡単な参入点を提供します。これらのユニークな機能により、Kontosは従来のブロックチェーンエコシステムを革新し、分散化された未来への道を切り拓いています。



NEXST

NEXSTは、世界をリードする建築家によって設計されたメタバーススペースです。NEXSTは、ニコンの最新の360°カメラ技術を利用した3Dプロダクションであり、NFTによる所有権システムを備えています。"無制限"の劇場コンテンツは、新たな体験価値として提供されています。



MudAi

MudAiの目的は、効率的に人間の自由な時間の消費を減らし、その時間をより意義ある使い方の機会を提供することです。これを実現するため、MudAiは人工知能を通じて疑似的な個人性を形成するための技術を開発しており、個々のユーザーがリアルタイムで情報を交換できるようにしています。



Yuliverse

Yuliverseは、BNB Chain上に構築されたオンチェーンMMORPGおよびソーシャルメタバースです。ユーザーは新しい友人とつなることができ、報酬を獲得し、さまざまな楽しい活動を楽しむことができるユニークなゲーム体験を提供しています。Yuliverseは、ゲームプレイのメカニクスを使用して会話を促進し、意義のある友情を育むことでストレスフリーな社交環境を作り出すことを目指しています。



Phaver

Phaverは、LensとCyberconnectのプロフィールと連携し、積極的な利用とNFTコレクションに対して報酬を提供するWeb3ソーシャルアプリです。特典を受けるために、イベント前にPhaverをダウンロードしましょう。



MASK Network

Mask Networkは、分散型アプリケーションエコシステムを従来のソーシャルネットワークに結びつけることで、既存のWeb2空間と有望なWeb3の世界をつなぐことを目指しています。Mask Networkはまた、ECMA/TC39(ブロックチェーンコミュニティからの3つのメンバーのうちの1つ)のメンバーに選ばれ、JavaScriptの標準を設定し、Apple/Googleのような巨大企業やMetaMaskのような連携団体と共に新しいWebの限界を押し広げることで高い評価を受けています。



Onekey

OneKeyはアジア最大級なハードウェアウォレット会社で、2019年から起業して、米国のCoinbase、DragonflyやRabbit、Bixin Venturesなどの投資を受けました。OneKeyは現在OneKey Mini、OneKey Classic、OneKey Touchと言う三つのハードウェアウォレット機種が有り、そして、OneKey LiteとOneKey KeyTagと言うリカバリーシードフレーズ保管ツールも有しています。さらに、全プラットフォーム対応のAppも提供していますので、ハードウェアウォレットが持ってなくても無料でご利用頂けます。ソフトウェアからハードウェアウォレットのファームウェアまで完全にオープンソースコードの利用は、他社との一番大きな違いになります。加えて優れた品質とコスパの良さによって、世界中に百万人以上のユーザに信頼されています。



CryptoBeerPunks

人と人とがつながる「乾杯」を世界にもっと増やすため、これまでにない 新たな概念を持つビール《Crypto Beer》を創り出す次世代ビールコミュニティ 「乾杯、その最高の瞬間をもっと!」



Aki Network

Aki Networkは、インフルエンサーの影響力に着目し、Web3においてユーザー間の情報格差を解消することを目的とした情報ネットワークです。約30万人のユーザーとインフルエンサーがプロジェクトのタスクを完成し、チェーン上の貢献記録に基づいたリワードを獲得しています。 Aki Networkでは、キャンペーンに参加し、より多くのユーザーにプロジェクトを紹介することで、誰もがインフルエンサーになることができます。



Cyberconnect

CyberConnectは、web3の最初で最大の分散型ソーシャルネットワークであり、開発者が社会的なアプリケーションを作成し、ユーザーがデジタルアイデンティティ、コンテンツ、コネクション、収益化チャネルを所有することができるようにします。



CounterFire

「Counter Fire」は、Arbitrumチェーンに展開するアニメスタイルのバトルロイヤルゲームです。Counter Fireは、革新的なトークンシステム、内置ウォレットと完璧なNFTシステムがあります。Houbi、Kucoin、GSR、Kernel、Hashkey、A&T、SNZ、IGG、Pepper VentureなどのVCから500万ドル以上の資金調達済。チーム全員は有名なゲーム会社出身であり、FounderはNYSEに上場した経験あります。ゲームファンとNFTファンとも楽しませるWEB3ゲームを作り、WEB3の世界を盛り上げていきます!



WebXとは

詳細:アジア最大級のWeb3カンファレンス「WebX」、東京国際フォーラムで開催

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000069.000033850.html



会社概要





名称: 株式会社Kudasai

所在地: 東京都新宿区西新宿3-3-13 2F

代表者: 柏木崇志

創業日: 2022/9/26

事業内容: Web3.0プロジェクトの包括的支援

会社URL: https://kudasai.co.jp

Twitter: https://twitter.com/kudasai_japan

Telegram: https://t.me/KudasaiJP

Discord: https://discord.gg/kudasaijp

Line: https://line.kudasai.co.jp



お問い合わせ先

会社名: 株式会社Kudasai

E-mail : contact@kudasai.co.jp



