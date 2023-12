[NPO法人 TOKYOウエディングフォーラム]

東京タワーでイベント開催!!カップルを大募集します!!





【結婚&恋愛フェスタ2024~Tokyo Valentine in Minato~】



今回で2回目の開催となる当イベントは、港区とTOKYOウエディングフォーラムが主催する“結婚式をするなら港区”をテーマに、結婚や恋愛を応援するフェスタです。

第1回の2022年は、港区立産業振興センター(札の辻スクエア)にて、式場紹介やセミナーを中心としたイベントを行いました。第2回となる2024年は、更にパワーアップして東京タワーメインデッキや東京タワーホール内を使用したイベントを企画しております。

目玉企画の一つは、全日本ブライダル協会が提唱する「シビルウェディング」のカップルを募集し、当イベント内において挙式を執り行います。



【今回のシビルウェディング】

今回の全日本ブライダル協会が提唱するシビルウェディングは、港区長が特別に司式者(ウェディングミニスター)として挙式を執り行います。

*シビルウェディングとは…

civil(シビル)とは「民間の」「市民の」という意味。

宗教によらず、参列者が結婚を承認する形で行われる人前式のこと。





(写真左:2022年イベント写真)





【シビルウェディング カップル大募集します!】

今回、全日本ブライダル協会が提唱する「シビルウェディング」をイベント内で執り行うにあたり、挙式をしていただけるカップルを大募集いたします。



日時:2024年2月12日(祝・月)13:30-14:30

開催場所:東京タワーメインデッキ Club333(展望台)

*展望台への入場料は別途かかります



*詳細と募集要項は、こちらをご覧ください。

イベント公式Instagram:https://www.instagram.com/minatocity_wedding/

応募期間:2023年12月26日(火)迄







【2023年パリコレに出展した注目のドレスショー開催!】

目玉企画の二つ目は、「TOKYOウエディングコレクション2024」として、日本のウエディングドレスのブランド力向上と日本文化の海外発信を目指し、当会の「青山ウエディングクイーン」が最新のドレスを身に纏いドレスショーを行います。



TOKYOウエディングコレクションは、東京を代表するウエディングドレスブランドの国際的な発信力を高めるとともに、日本文化とウエディングドレスの融合を通じて海外に向けた日本文化の魅力を発信することを目的としたファッションショースタイルのイベントです。

今回は、各ブランドから選ばれた最新のウエディングドレスが披露されるファッションショーを開催します。



*ドレスショー詳細

タイトル:TOKYOウエディングコレクション2024~Eternal Ring Stage in Tokyo Tower~

日時:2024年2月12日(祝・月) 15:30~

開催場所:東京タワーメインデッキ Club333(展望台)

*展望台への入場料は別途かかります



*出店ドレスブランド:(写真左からTAKAMI BRIDAL / nae. ATELIER / Nuance)





▼イベント詳細

~当イベントは、お子様からお年寄りの方も含めどなたでもご参加いただけるイベントです~



【結婚&恋愛フェスタ2024~Tokyo Valentine in Minato~】

●開催日時:2024年2月12日(祝・月)10:00~17:00

●会 場 :東京タワー メインデッキ club333 、フットタウンB1 東京

●料 金 :入場料無料

※メインデッキclub333、東京タワーメインデッキ(展望台)は別途、入場料が必要です。



■主催: 港区子ども家庭支援部子ども若者支援課、 結婚&恋愛フェスタ2024実行委員会

■運営協力: 特定非営利活動法人TOKYOウエディングフォーラム、 港区ブライダル地域連携協議会

■特別協賛: TAKAMI BRIDAL nae.ATELIER Nuance YUMI KATSURA

■運営協力

株式会社マイナビ 株式会社KUREHA 株式会社レック 株式会社RONILO&. 株式会社Narticle

Dream planning wedding The DOORS株式会社 戸板女子短期大学 株式会社ブライダル産業新聞社

株式会社AnalySys. 一般社団法人レダクラフト 有限会社プチレダ株式会社 マイプリント株式会社

株式会社ネスパDD

_____



■NPO法人TOKYOウエディングフォーラムとは

2023年春、NPO法人青山ウエディングタウンフォーラムと港区ブライダル地域連携協議会が一緒になり「NPO法人TOKYOウエディングフォーラム」を設立しました。

その目指すところは、東京から結婚や結婚式の素晴らしさを全国に発信し、ブライダル業界の発展と社会貢献を促進することです。活動には青山ウエディングタウンフォーラムと港区ブライダル地域連携協議会の経験を活かし、2023年の主な活動にはウエディングクイーンコンテストや新国立競技場にてのハーフマラソンがあります。

現在約40社の企業が入会しており、毎月の定例運営委員会には15名ほどが参加し、情報交換や活発な議論、イベントの企画などを行っております。



■お問合せ先

・シビルウエディング(挙式プレゼント)、ドレスショーについてのお問合せ

TOKYOウエディングフォーラムの公式ホームページ内【contact】よりお願いいたします。

https://tokyo-weddingforum.com/



・イベント全体へのご質問

港区子ども家庭支援部子ども若者支援課 お電話: 03-3578-2426



港区地域連携協議会Instagram:https://www.instagram.com/minatocity_wedding/

TOKYOウエディングフォーラムInstagram:https://www.instagram.com/tokyo_weddingforum/



