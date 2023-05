[v2food Pty Ltd]

v2food Pty Ltd(本社 オーストラリア シドニー、CEO:Tim York)は、2023年5月15日より、グリーンカルチャー株式会社が運営する、大豆のミートやヴィーガン、ベジタリアン冷凍食品、調味料などを取り扱うグリーンカルチャーオンラインストアにて、100%植物性原料のプラントベースミートを使用した「v2プラントベース餃子」を販売します。







v2foodは2019年にオージー・ビーフの国、オーストラリアで誕生しました。環境に配慮することはもちろん、栄養価が高くさらに肉のおいしさも味わえるとオーストラリア国民を満足させ続けており、オーストラリアで大人気のプラントベースミートブランドです。v2foodは、オーストラリア最大の国立科学機関で食品・農業の研究では100年以上の実績があるCSIRO(オーストラリア連邦科学産業研究機構)の科学者とともに、肉の成分を徹底分析し、マメ科植物から取り出したタンパク質を肉のように変える方法を研究・開発、従来のフレーバーをマスキングする方法とは異なる、構造レベルでの肉の味の再現に成功しました。表面的なフレーバーではなく、繊維の奥から広がるリアルな肉の旨味を堪能していただけます。



また、創立5年目を迎える同社では、 2023 年に日本の消費者のライフスタイルや食事ペースに合わせてv2foodを取り入れてもらえるよう 「 CHANGE ONE MEAL 」 というキャンペーンを開始します。 “月に 1 度でも“、“週に 1 度でも“ v2foodを選択して食べていただく機会を創れるよう努めて参ります。



v2foodは主に業務用として販売していますが、一部消費者向け商品も販売しています。そしてこの度、2023年5月15日より、100%植物性原料の「v2プラントベース餃子」を販売開始します。

餃子の餡に使用しているv2mince(v2ミンチ)は、100%植物性原料で、遺伝子組み替え原料は使用していません。また、保存料も一切使用していません。餃子の餡によく使用されるひき肉と比べて低脂質。さらに、“肉”では摂取できない食物繊維も摂れるため、とてもヘルシーで栄養価の高い食材です。ベジタリアンやヴィーガンの方にもおいしい餃子をお楽しみいただけます。



「v2プラントベース餃子」は、おいしい植物性食品の総合通販「グリーンカルチャー(https://www.greenculture-store.jp/)」で販売するので、全国どこからでも購入出来ます。



【CHANGE ONE MEAL】 キャンペーンについて







創立5年目を迎えるv2foodが、2023年からスタートをした日本市場向けのキャンペーンです。それぞれのライフスタイルや食事のペースに合わせて、月に1度でも、週に1度でも、1日に1回でも。決して強要するものではなく、日本の消費者がふとこのワードを思い出し、気軽にv2Foodを取り入れた食事をしてもらう機会を増やしたいと考えます。





【v2food提供店舗】

「旨唐揚げと居酒メシ」ミライザカ 全店舗(ワタミ株式会社)https://miraizaka.com/

2foods全店舗(株式会社Two)https://2foods.jp/

ミヤシタ成ル(エイジアキッチン株式会社)https://asia-kitchen.co.jp/miyashita_naru/

the pantry 丸の内店 (ネクセリアシティフード株式会社)https://homeworks-1.com/pantry/about/

MidtownBBQ 全店舗 (ベイショア株式会社)https://www.midtown-bbq.com/ja/home

友安製作所とハンバーガー (株式会社友安製作所)https://tomoyasucafe.com/hakata/

東急金沢ホテル内 マレ・ドールhttps://www.tokyuhotels.co.jp/kanazawa-h/restaurant/maraisdor/index.html

CHRONIC TACOS 新宿店(株式会社D.K International)https://chronictacos.jp/

Wattle Tokyo(株式会社ワイン・ラ・ターブル)https://winelatable.com/restaurant/wt/



【v2food日本総代理店】

オザックス株式会社 https://www.ozax.co.jp/



【v2foodについて】

企業名 v2food Pty Ltd

所在地 Level 2/122 Pitt Street Sydney, NSW2000

創業年 2019年1月

業務内容 プラントベースミートv2foodの製造・販売





<v2food商品一覧>

v2mince ビーフタイプ※



肉の風味を存分に楽しめるv2mince(v2ミンチ)ビーフタイプは、通常の牛ひき肉と同様に調理できるように開発された製品です。ミートソース、餃子、牛そぼろなど、おなじみの牛ひき肉料理の材料として幅広く使用できます。

■原材料名:

大豆たんぱく、植物油脂、酵母エキス、食塩/増粘剤(メチルセルロース、加工デンプン、カラギナン)、香料、調味料(アミノ酸)、着色料(カラメル、ビートレッド)、酸化防止剤(V.E、V.C)、ナイアシン、ピロリン酸鉄、V.B6、V.B12

■栄養成分表示 (100gあたり)





v2mince ジューシータイプ※



v2mince(v2ミンチ)ジューシータイプは、お好みのひき肉料理のレシピがそのまま楽しめるプラントベースミートです。ビーフ味より少し柔らかめの食感で、軽くてコクがあります。通常のひき肉と同様の調理法で、餃子、シチュー、炒め物等、お好みの料理に幅広く使用できます。

■原材料名:

大豆たんぱく、植物油脂、酵母エキス、食塩/増粘剤(メチルセルロース、加工デンプン)、香料、着色料(カラメル、ビートレッド)、調味料(アミノ酸)、酸化防止剤(V.E、V.C)

■栄養成分表示 (100gあたり)





v2burger※



v2burger(v2バーガー)は、100%植物性原料のバーガーパテです。一般的なビーフパテと同様に焼いていただくだけで、外はカリッと香ばしく、中は柔らかくジューシーな肉の旨味たっぷりのバーガーパテに仕上がります。

■原材料名:

大豆たんぱく、植物油脂、酵母エキス、食塩/増粘剤(メチルセルロース、カラギナン)、香料、調味料(アミノ酸)、着色料(カラメル、ビートレッド)、酸化防止剤(V.E、V.C)、ナイアシン、ピロリン酸鉄、V.B6、V.B12

■栄養成分表示 (100gあたり)





v2プラントベース肉まん

餡の肉には、美味しくてヘルシーなv2mince(ビーフタイプ)を使用しています。ひき肉と比べてカロリーや脂質が少なく、コレステロールとトランス脂肪酸がゼロなので、とてもヘルシー。噛みしめるたびに広がる奥行きのあるリアルな肉のうまみを再現した逸品です。



■原材料名:

皮〔小麦粉(国内製造)、砂糖、水あめ、イースト、植物油脂、食塩〕、具〔大豆たん白加工品(大豆たん白、植物油脂、酵母エキス、食塩)、キャベツ(国産)、クワイ、筍水煮、昆布だし、砂糖、醤油、みりん、小麦粉加工品、調合ごま油、清酒、干ししいたけ、おろし生姜、甜麺醤、食塩、寒天、おろしニンニク、酵母エキス調味料、香辛料〕/増粘剤(加工でん粉、増粘多糖類)、ベーキングパウダー、調味料(アミノ酸)、着色料(カラメル、ビートレッド)、(一部に小麦、ごま、大豆を含む)

■内容量:80g×3個

■栄養成分表示 (1個あたり/推定値)





v2プラントベース餃子

餃子の餡はv2mince(ジューシータイプ)を使用しています。キャベツは2種類のカットで食感を出し、ニンニクの風味をプラス。v2minceを使用しているので肉よりも食物繊維が多く、カロリーも控え目、低脂質です。ヘルシーなのに、ジューシーな肉の旨味を存分に味わえます。



■原材料名:

野菜(キャベツ(国産)、長ねぎ、にら、にんにく、しょうが)、大豆たん白加工品(大豆たん白、植物油脂、酵母エキス、食塩)、粒状植物性たん白、植物油脂、パン粉、しょうゆ、小麦粉加工品、砂糖、ごま油、たん白加水分解物、食塩、香辛料、皮(小麦粉、植物油脂、麦芽糖、食塩、大豆粉)/加工でん粉、調味料(アミノ酸)、増粘剤(メチルセルロース)、酒精、ph調整剤、塩化Ca、着色料(カラメル、ビートレッド)、唐辛子抽出物、(一部に小麦・ごま・大豆を含む)

■内容量:18g×12個

■栄養成分表示 (1個18gあたり/推定値)





■オンラインストアにて販売中

グリーンカルチャー https://www.greenculture-store.jp/view/search?search_keyword=v2food

※v2mince ビーフタイプ、v2minceジューシータイプ、v2burgerは、BtoB販売のみで一般販売しておりません。



