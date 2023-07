[株式会社インターグルーヴプロダクションズ]

7月24日(金)18:00よりチケット最速プレオーダーを受付開始





株式会社インターグルーヴプロダクションズ(本社:東京都渋谷区、代表者:大田 高彰、以下、インターグルーヴプロダクションズ)は、株式会社ウィゴーが運営するアパレルショップ“WEGO”を主催に迎え、これからの日本の音楽シーンを担う新進気鋭のアーティストにフォーカスを当てた音楽イベント「"TokyoGroove" supported by WEGO」の第2弾を9月7日(木)に渋谷Spotify O-WESTで開催いたします。



5月に開催した第1弾は「ao」、「くじら」、「tonun」が登場し、大盛況で幕を閉じました。第2弾となる今回は、今大注目の「ねぐせ。」、「Mr.ふぉるて」が出演することが決定し、本日7月24日(月)18:00よりチケット最速プレオーダーを受付開始いたします。





■"TokyoGroove" supported by WEGOとは

これからの日本の音楽シーンを担う新進気鋭アーティストとファッションとの融合をコンセプトにしたイベント。WEGOを主催に迎え、メディア展開やグッズの共同プロデュースなどのコラボレーションを予定しています。



イベント特設サイトURL:https://tokyo-groove.jp/



■"TokyoGroove" supported by WEGO開催概要

【日程】

2023年9月7日(木) 開場 18:30 開演 19:00



【会場】

渋谷 Spotify O-WEST(東京都渋谷区円山町2-3 2F)



【出演アーティスト(アルファベット順)】





ねぐせ。



https://neguse.jp/





2020年結成、名古屋発、笑顔がモットーの4Pバンド。

Vo,Gtりょたちの歌声と恋愛や日常をポジティブもネガティブも包み隠さずに描いた歌詞が寝る間も惜しんで聴きたくなるほど癖になる。オーディエンスを笑顔にさせるライブが魅力。





Mr.ふぉるて



https://mr-forte.com/





2021年12月にビクターエンタテインメントGetting Betterよりメジャーデビュー。

2023年3月New EP「A disease called love」をリリース。

4月より最大規模となる東阪Zeppを含む全21公演の全国ツアーを開催。



■チケット情報

・最速プレオーダー先行 受付期間:7/24(月) 18:00 ~ 8/3(木) 23:59

・プレオーダー先行 受付期間:8/8(火) 12:00 ~ 8/17(木) 23:59

先行申込URL:https://eplus.jp/tokyo-groove/



・一般発売

2023/8/26(土)12:00~予定

※販売先は後日発表いたします。



販売券種:スタンディング

チケット代:¥3,000(税込)



※5歳以下入場不可、6歳以上チケット必要

※申込枚数制限、1公演4枚まで

※チケットは全て電子チケットでの取扱になります。

※電子チケットの発券は各公演3日前となります。

※新型コロナウイルス感染予防対策のため、政府および各自治体、会場の規定に沿った形での運営方法となります。予めご了承のうえ、チケットをご購入ください。



【主催】

Intergroove Productions Inc. / WEGO



【お問い合わせ先】

インターグルーヴプロダクションズ

メールアドレス:info@intergroove.jp



■インターグルーヴプロダクションズ 会社概要







社名 :株式会社インターグルーヴプロダクションズ

所在地 :〒150-8570 東京都渋谷区桜丘町20-1 渋谷インフォスタワー

代表者 :大田 高彰

事業内容 :国内外におけるライブ・イベントに関わる業務 企画 / 制作 / ツアー・アテンド業務 / コンサルティング業務 etc.



