[Yooreka Studio]





Paradox InteractiveとColossal Orderは、本日2:00時より配信された「Xbox Games Showcase2023」にて、共同制作による都市開発シミュレーションゲーム『Cities: Skylines II(シティーズ:スカイライン II)』の発売日を2023年10月24日(火)に決定したことを発表しました。あわせて予告トレーラーを初公開しました。



本作『Cities: Skylines II』は、前作『Cities: Skylines』の続編として、壮大なスケールと緻密な描写を融合させた、新たな都市開発シミュレーションゲームです。本作では、奥深い戦略性を持ちつつも、かつてないほどのリアリティにこだわったシティビルダー体験を提供します。プレイヤーは自分だけの都市を創造し、その過程を満足いくまで楽しむことができます。



また、10月24日(火)の発売に先立ち、日本を含むワールドワイドでSteamでの予約販売を開始しました。



さらに、新設された日本語公式 Twitter アカウント(@CitiesJp190270)で最新情報やイベント情報を順次発信してまいりますので、この機会にぜひフォローをお願いいたします。



『Cities: Skylines II』の最新トレーラーは下記URLよりご覧いただけます。



『Cities: Skylines II』最新トレーラー







『Cities: Skylines II』公式Twitter

https://twitter.com/CitiesJp190270



■『Cities: Skylines II』10月24日に発売決定!Steamでの予約販売がスタート!









新作都市開発シミュレーションゲーム『Cities: Skylines II』の予約販売を、Steamで開始しました。通常版の価格は5,390円(税込)、さらに豪華なコンテンツが含まれるDeluxe Editionは9,690円(税込)となっております。



Deluxe Editionでは、通常版に加えて追加DLCコンテンツが同梱します。それには「サンフランシスコセット」、「アセットパック」、そして「2種類のコンテンツクリエイターパック」、さらに「3つの無線ラジオ」が含まれます。また、ゲームプレイを進めることで開放する拡張コンテンツも楽しみいただけます。



<予約購入方法>

【Steamから予約購入する】

https://store.steampowered.com/app/949230/Cities_Skylines_II/



■『Cities: Skylines II』とは





本作では、壮麗なスケールと緻密なディテールを兼ね備えた都市を構築することが可能です。



複雑で精緻な経済システムはプレイヤーの全ての決定が都市へと影響を及ぼし、多様なバイオームに基づくダイナミックなマップは、プレイヤーに都市建設者としてのチャレンジしがいのある魅力的なゲーム体験を提供します。



見慣れた街並みから大都市を象徴するスカイラインまで、リアルなグラフィックによりかつてないレベルの都市風景を描き出します。さらに、個々の市民の職業や家族構成、人間関係までが描かれ、活気あふれる街並みを実現しています。



ゲームプレイはリアルタイムで進行します。プレイヤーの都市設計の結果が、市民の生活にどのような影響を及ぼすことになるのか常にゲーム上で反映されていきます。



収録する都市マップごとに、さまざまな課題や気候が用意されています。市民の要望に耳を傾け、区画整備や交通インフラ整備をしてマイシティの発展に励みましょう。



Colossal OrderのCEO、Mariina Hallikainen氏は、新作『Cities: Skylines II』について次のように述べています。



「『Cities: Skylines II』は、おそらく今までで最も魅力的で、視覚的に豊かで、かつ複雑さを楽しむことができる都市づくりゲームとなります。それを可能にするのが、自由度の高いプレイ体験です。人口や都市管理においてプレイヤーが行うすべての選択が、市民に大きな影響を与えます。本作では、自分たちが夢みるユートピア都市を最大限に実現することができます。都市計画のキーとなるあらゆる側面を管理するツールを駆使しながら、リアルな大都市がブロックごとに発展していく様子を見ることができます。」



■ 『Cities: Skylines II』の特徴

・ ディープなシミュレーション





プレイヤーの決断は波紋のように都市全体に徐々に影響を及ぼします。複雑なAIと経済システムが実装されており、あらゆる課題の解決や、変化、挑戦、機会への戦略を立てながらそれらすべてに対応する必要があります。



・ 人々の心が宿った都市









恋愛や離別、豊かさと安定な暮らし求める市民ひとりひとりの人生を追体験します。プレイヤーの決断が、この都市の市民の人生を左右します。



・ ダイナミックワールド









特定のマップを選択し、都市の気候とバイオームを設定します。これらの自然要素は、都市の発展に影響を与えます。環境汚染の広がり、気まぐれな天候、季節の変化などに柔軟に対応することが重要となります。



■Cities: Skylines II』概要

タイトル:Cities: Skylines II(シティーズ:スカイライン II)

ジャンル:都市開発シミュレーション

発売予定日:2023年10月24日(火)※予約販売中!

Steam:https://store.steampowered.com/app/949230/Cities_Skylines_II/

公式Twitter:https://twitter.com/CitiesJp190270

対応言語:日本語のほか、全12ヶ国語に対応(日本語、英語、フランス語、イタリア語、ドイツ語、韓国語、ポーランド語、ロシア語、スペイン語、ポルトガル語、中国語(簡体字)、中国語(繁体字))



Paradox Interactiveについて

Paradox Interactiveは、デジタルゲームのパブリッシングと開発におけるリーディングカンパニーです。手掛けるゲームには、『Stellaris』、『Europa Universalis』、『Hearts of Iron』、『Crusader Kings』、『Cities Skylines』、『Prison Architect』、『Victoria、Age of Wonders』、『World of Darkness』の人気タイトルがあります。

2004年から家庭用ゲーム機とPC向けにパッケージ販売を開始し、2006年以降はデジタル・プラットフォームを通じて全世界にゲームを提供しています。また近年は、スマートフォン向けのゲームも多数手掛けています。

主要な市場はアメリカ、イギリス、中国、ドイツ、フランス、スカンジナビア諸国を含みます。Paradox Interactiveのゲームの総プレイヤー数は、月間で500万人を超えています。



企業プレスリリース詳細へ (2023/06/16-05:40)