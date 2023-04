[Innovation Dojo Japan合同会社]

技術開発、ビジネス創出、人材育成などの分野での協力を進めます



Innovation Dojo Japan合同会社(本社:神戸市、共同創業者兼CEO:ジョシュア・フラネリー 以下、Innovation Dojo Japan)は、この度、一般社団法人 海外日本人研究者ネットワーク(英語名:United Japanese-researchers Around-the-world、本部:神奈川県伊勢原市、代表理事兼会長:足立 剛也 以下、UJA)と、ディープテック及び基礎研究分野のイノベーションにおいて、両者の協力に関する覚書(MoU: Memorandum of Understanding、以下、本MoU)を締結いたしましたので、お知らせいたします。



本MoUは、両者がイノベーションの推進と持続可能な成長を共同で支援することを目的として、技術開発、ビジネス創出、人材育成などの分野での協力を深めるものです。







■本MoUにおける協力内容

双方が持つネットワークやノウハウを共有し、イノベーション活動を支援する構築していくことが期待されています。具体的には、以下の内容について協力いたします。



(1)日本企業等に対するオープンイノベーション・事業開発の支援

(2)日本企業・VC等に対する技術面でのデューデリジェンスの支援

(3)ビジネス創出の支援(イノベーションアイデアのコンサルテーション等)





■本MoUの締結日

2023年4月1日 ※有効期間は2年間



■両者からのコメント

本MoUの締結に寄せて、両者によるコメントは次のとおりです。



黒田垂歩(UJA理事・リサーチトランスレーション担当)

「UJAでは研究成果の社会実装を応援するチームとしてトランスレーション部を立ち上げ2021年から活動しています。今回、Innovation Dojo Japanの使命感の強いチームとMoUを締結する事ができて大変嬉しく思っています。Innovation Dojo Japanが引き受けた日本企業の技術的ニーズと、UJAに属する世界中のトップ研究者を結びつける事で、新たな化学反応が生まれ、画期的なイノベーション創出に貢献できる事をとても楽しみにしています。」



ジョシュア・フラネリー(Innovation Dojo Japan共同創業者兼CEO)

"Within our network of 50-60 large Japanese corporations across Japan so far, we have found one of the main weaknesses within open innovation departments and innovation consulting firms is a lack of unbiased, scientific opinions and validations of technologies.

Our new partnership brings a network of 6,000 bilingual Japanese scientists to support important and risky technology related decisions, bringing genuine scientific rigor to the decision making process in venture creation, investment, PoC's and M&A activities that are widely missing in the market".

(以下和訳):「弊社はこれまで日本全国50~60社の大企業とのネットワークの中で、オープンイノベーション部門やイノベーションコンサルティング会社における弱点の1つに、公平で科学的な意見と技術検証の欠如があることが分かりました。

この度の新しいパートナーシップは、(日本経済・企業等に対して)バイリンガルの日本人研究者のネットワークを提供し、重要ながらリスクを有する技術関連領域での意思決定をサポートするものです。ベンチャー創出、投資、PoC、M&A活動における意思決定プロセスにおいて、サービスの提供を通じ、本物の科学的厳密性をもたらすことを期待しています。」





■今後について

本MoU締結により、当社は多くの企業・VC等に対し、技術開発やビジネス創出などの新たな支援を提供することが可能となります。

本MoU締結を機に、当社とUJAは、テクノロジーやサイエンス分野における新たなニーズへの解決策を提供し、日本国内および世界各国におけるイノベーション活動の加速化を通じて、社会の発展により一層に貢献してまいります。





■参考:各者の概要

<UJAについて>

名称:一般社団法人 海外日本人研究者ネットワーク(United Japanese-researchers Around-the-world)

代表者:代表理事兼会長 足立 剛也

設立:2012年

所在地:神奈川県伊勢原市下糟屋143番地

URL:https://www.uja-info.org/

SNS:https://twitter.com/uja_info

https://www.linkedin.com/company/uja/

https://www.facebook.com/UJAW2015/

海外日本人研究者ネットワークUJAは、世界中にいる日本人研究者のためのグローバルプラットフォームです。2012年に各地の研究者コミュニティが集った事をきっかけに立ち上がり、日本・米国の両法人で以下のような活動を行っています。(1)海外の日本人研究者のキャリアにおける相互支援(2)留学を検討する方への情報提供(3)教育・科学技術行政機関との情報交換および連携。また最近では研究成果の社会実装に向けた支援活動を開始し、オンラインセミナーで情報発信などを行っています。





<Innovation Dojo Japanについて>

名称:Innovation Dojo Japan合同会社

代表者:共同創業者兼CEO ジョシュア・フラネリー

設立:2021年

上場:未上場

事業内容:サービス業(起業家育成・イノベーション支援)

所在地:神戸市中央区磯上通4丁目1番14号

URL:https://innovationdojo.com.au/

Innovation Dojo Japanは、「Where ordinary people make extraordinary impacts.(普通の人が並外れたインパクトを与える場所へ)」というミッションを掲げ、オーストラリアのシドニーで2016年に設立。以来、(1)起業家の人材育成、(2)スタートアップ・インキュベーション、(3)イノベーション関連の事業開発・資金調達支援を3つの軸とし、経験とノウハウを培ってきました。今後も、ミッション・ビジョンとともに、グローバルとの繋がりを最大限に生かし、起業家精神とイノベーション領域の成長・発展に貢献してまいります。



