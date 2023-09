[株式会社 CULTURE AVENUE]

全出演者228名とカラーで紡いだライブ&ファッションショー【COLORZ SHOW 2023 powered by SHEIN】





7月14日(金)Zepp Nagoyaを皮切りに全国6会場10公演を開催した【COLORZ SHOW 2023 powered by SHEIN】は、8月29日(火)Zepp Osaka Baysideをファイナルにすべての公演を終了いたしました。各公演では、出演のアーティストが、バンドOCEANSによるこのイベントだけの特別なアレンジでオリジナル楽曲やカバー曲を披露。さらに、このイベントだけの25分尺オリジナル夏メドレーに合わせてアーティストが入れ替わりで登場し、観客も一体となって大合唱のライブを盛り上げ。出演したモデルたちは、特別協賛社であるSHEINの衣装に身をつつみランウェイを華やかに彩りました。出演したアーティスト・モデルはのべ228名となります。

全公演の模様は、9月23日(土)19時よりCOLORZ SHOW 2023総集編としてYouTubeでの配信が決定! ここでしか見られないスペシャルなコンテンツも追加。来場された方も、そうでない方もお楽しみいただける配信をお楽しみに!



COLORZ SHOW 2023 powered by SHEIN 総集編

6会場10公演を収録した映像に、この総集編でしか見られないスペシャルコンテンツをプラス!







配信期間:2023年9月23日(土) 19:00~2023年10月7日(土) 18:59

OCEANSオフィシャルYouTubeチャンネルにて配信

https://www.youtube.com/@oceansex.kureiyukis5007/featured

@oceansex.kureiyukis5007



COLORZ SHOW 2023 powered by SHEIN 開催概要







公演名:COLORZ SHOW 2023 powered by SHEIN

期間:2023年7月14日(金)~8月29日(火)

主催:COLORZ実行委員会

制作:avex entertainment

特別協賛:SHEIN

公式サイト:https://colorz.tokyo/

公式Instagram:https://www.instagram.com/colorz_show/





<名古屋公演> ドレスコード:ブルー

【SKE48 COLORZ SHOW powered by SHEIN】

[日程]2023年7月14日(金) 開場:18:00 開演:19:00

[会場]Zepp Nagoya

[出演]SKE48(青海ひな乃/赤堀君江/荒野姫楓/石黒友月/井上瑠夏/大谷悠妃/上村亜柚香/北川愛乃/鬼頭未来/坂本真凛/竹内ななみ/中坂美祐/仲村和泉/野村実代/松本慈子)

GUEST:TEAM SHACHI

BAND:OCEANS

MODEL:BOYS AND MEN/BMK/カラフルダイヤモンド(古川流唯/中下雄貴/内海太一/設楽賢/高垣博之)/加藤ナナ/冴木柚葉/高木由梨奈/舟橋菜々/瑠花



【BOYS AND MEN COLORZ SHOW powered by SHEIN】



[日程] 2023年7月15日(土)

<一部>開場:14:45 開演:15:30 <二部>開場:18:15 開演:19:00

[会場]Zepp Nagoya

[出演]BOYS AND MEN

GUEST:BMK/カラフルダイヤモンド(古川流唯/中下雄貴/内海太一/設楽賢/高垣博之)

BAND:OCEANS

MODEL:SKE48(青海ひな乃/井上瑠夏/上村亜柚香/北川愛乃/坂本真凛/野村実代/松本慈子/大村杏/原優寧/森本くるみ)/安倍乙/今井美桜/加藤ナナ/冴木柚葉/西野入流佳/ロン・モンロウ





<東京公演> ドレスコード:グリーン

【Girls² COLORZ SHOW powered by SHEIN】

[日程]2023年8月2日(水) 開場:18:00 開演:19:00



[会場]Zepp Haneda

[出演]Girls²

BAND:OCEANS/MOS

MODEL:朝日ななみ/石川涼楓/大和田南那/折田涼夏/KAZUE(CYBERJAPAN DANCERS)/加藤栞/KANAE (CYBERJAPAN DANCERS)/金子みゆ/花音/KAREN(CYBERJAPAN DANCERS)/岸明日香/児玉遥/冴木柚葉/杉本愛莉鈴/高見侑里/田辺莉咲子/徳本夏恵/早河ルカ/HARUKA(CYBERJAPAN DANCERS)/ひなたまる/古田愛理/りかりこ/ロン・モンロウ





<広島公演> ドレスコード:レッド

【STU48 COLORZ SHOW powered by SHEIN】

[日程]2023年8月5日(土)

<一部>開場:14:45 開演:15:30 <二部>開場:18:15 開演:19:00

[会場]BLUE LIVE HIROSHIMA

[出演]STU48(石田千穂/今村美月/甲斐心愛/瀧野由美子/兵頭葵/峯吉愛梨沙/沖侑果/中村舞/小島愛子/高雄さやか/吉田彩良/岡田あずみ/岡村梨央/久留島優果/諸葛望愛)



BAND:OCEANS

MODEL:STU48 3期研究生(新井梨杏/石原侑奈/井手叶/岩崎春望/奥田唯菜/梶原未羽/壁島結華/北澤苺/清水りさ子/曽川咲葵/長谷川乃彩/濱田響/藤井里詠/森末妃奈)/朝日ななみ/安倍乙/ 冴木柚葉/マーフィー波奈





<福岡公演> ドレスコード:パープル

【FUKUOKA COLORZ SHOW powered by SHEIN】

[日程]2023年8月7日(月) 開場:18:00 開演:19:00

[会場]Zepp Fukuoka

[出演]THE BEAT GARDEN/宮川大聖/Rin音

BAND:OCEANS



MODEL:HKT48(秋吉優花/石橋颯/伊藤優絵瑠/栗原紗英/坂本愛玲菜/坂本りの/地頭江音々/豊永阿紀/最上奈那華/山下エミリー)/朝日ななみ/安倍乙/新木さくら/有村南海/UTA(ゆいおんうえすと)/海月らな/兒玉遥/冴木柚葉/高木悠未/福山絢水/本郷柚巴/マーフィー波奈/MEKU(ゆいおんうえすと)/YUURI(ゆいおんうえすと)





<横浜公演> ドレスコード:グリーン

【Girls² COLORZ SHOW powered by SHEIN】

[日程]2023年8月9日(水) 開場:18:00 開演:19:00

[会場]KT Zepp Yokohama



[出演]Girls²

BAND:OCEANS/MOS

MODEL:朝日ななみ/安倍乙/大和田南那/KAZUE(CYBERJAPAN DANCERS)/加藤ナナ/KANAE(CYBERJAPAN DANCERS)/兼清萌々香/花音/KAREN(CYBERJAPAN DANCERS)/岸明日香/Kirari/黒木麗奈/冴木柚葉/櫻井優衣/杉本愛莉鈴/田崎さくら/田辺莉咲子/徳本夏恵/HARUKA(CYBERJAPAN DANCERS)/古田愛理/マーフィー波奈/松本日向/れいな/ロン・モンロウ





<大阪公演> ドレスコード:イエロー

【VAZ COLORZ SHOW powered by SHEIN】

[日程]2023年8月28日(月) 開場:16:30 開演:17:30



[会場]Zepp Osaka Bayside

[出演]星乃夢奈/MARIMO。/CulTV

GUEST:私立恵比寿中学/ONE N' ONLY

BAND:OCEANS

MODEL:星乃夢奈/さくら/おさき/もか/せりしゅん/馬場海河/よきさん/めるぷち



【OSAKA COLORZ SHOW powered by SHEIN】

[日程]2023年8月29日(火) 開場:18:00 開演:19:00

[会場]Zepp Osaka Bayside



[出演]鬼龍院翔/SARD UNDERGROUND/新里英之(HY)

BAND:OCEANS

MODEL:NMB48(川上千尋/坂下真心/坂田心咲/桜田彩叶/貞野遥香/塩月希依音/上西怜/新澤菜央/原かれん/山本望叶)/沖田愛加/加藤ナナ/川口葵/岸明日香/冴木柚葉/水野舞菜/ロン・モンロウ



企業プレスリリース詳細へ (2023/09/05-20:46)