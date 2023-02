[S&Y international 株式会社]

2/18(土)より、渋谷PARCOにて期間限定SHOPを展開



“衣服を思い、生まれ変わらせる。人々の想いや温もりをつなぎながら”

そんな想いを込めたヴィンテージのアップサイクル。











デザイナー安原 璢美(ヤスハラ ルミ)が手掛ける東京ブランド「RUMCHE(ラム・シェ)」が、ヴィンテージリメイクコレクション『RUMCHE GREEN』を、2023年春夏コレクションよりスタートする。



世代や時代を超えて受け継がれる人々の衣服への愛情や記憶に敬意をはらい、捨てられるはずだった衣服、古くなった衣服に再び命を吹き込む。

衣服において、多くの工程を経るもの作りやクリエイションから、お客様の手元に届くまで、そしてその先にまで思いを馳せ、一点一点に新しいストーリーを生む。一つとして同じものはない、価値あるものの提案を目指す。



服や生地が新しくとも古くとも、手掛けた人や愛用した人の想いをつなぐ。それが服作りの醍醐味でもあり、責任でもある。自然や人に感謝し、デザインから製造、消費まで、環境に負担をかけないファッションとしてのあり方をRUMCHEの根底に、循環するデザインに向けた新たなステージへ。











2023年春夏シーズンは、デニムアイテムを中心に1970年代のアメリカンビンテージをセレクトし、リメイク。メンズのデニムシャツをリデザインし、特殊な染色・脱色を100年以上継承する国内の染め工場で一点一点丁寧にペイントしたスプラッター柄のシャツや、デニムのショートパンツを解体して製作したホルターキャミソール。グリーンやピンクを色付け、洗い加工を施したデニムのオーバーオール。また、カラフルなパイル地のバスローブをリメイクしたガウンコートなど、全4型をラインナップ。











RUMCHE VINTAGE REMAKEコレクションは、2/18(土)-2/26(日)の期間、渋谷PARCO 2F POP UP SPACE 「BRIDGE」にて、先行限定発売。同POP UP STOREでは、RUMCHE SPRING SUMMER 2023 NEW コレクションも取り揃える。







<『RUMCHE GREEN』 POP UP STORE>



●期間

2023年2月18日(土) - 2月26日(日)



●場所

渋谷PARCO 2F POP UP SPACE 「BRIDGE」

東京都渋谷区宇田川町15-1



●営業時間

11:00-21:00





<RUMCHE INFORMATION>



●Website

http://rumche.com/



●Instagram

https://www.instagram.com/rumche_official/





