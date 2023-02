[株式会社NEWOLD CAPITAL]

静岡県御殿場市『富士山眺望地保全活用プロジェクト』へ3社共同で寄附を実施



株式会社NEWOLD CAPITAL(本社:東京都渋谷区、代表取締役CEO:栗原 弘行、以下「NEWOLD」)は、株式会社鈴鹿(本社:三重県鈴鹿市、代表取締役会長:瀬古 恭裕、以下「鈴鹿」)と有限会社梶原建築設計事務所(本社:静岡県御殿場市、代表取締役:奥田 英明、以下「梶原建築設計事務所」の2社と共同で、御殿場市が進める『富士山眺望地保全活用プロジェクト』に寄附致しました。2023年2月20日、御殿場市役所の市長公室にて御殿場市寄附受納式が執り行われ、御殿場市長の勝又 正美氏に目録を手渡しましたことをお知らせ致します。







≪受納式の様子≫







※写真左側から

御殿場市長 勝又 正美 氏

NEWOLD 代表取締役CEO 栗原 弘行

鈴鹿 取締役社長 奥田 英明 氏

梶原建築設計事務所 取締役会長 梶原 一正 氏





御殿場市寄附への想い



当社は、2022年11月15日に梶原建築設計事務所(譲渡企業)の事業承継を目的として、鈴鹿(譲受企業)とのM&Aのご支援を致しました。

梶原建築設計事務所は、御殿場市で47年間の歴史と実績を持ち、地域に貢献されてきた企業様です。この度、梶原建築設計事務所と株式を譲り受けた鈴鹿、そして当社の3社の総意により、梶原建築設計事務所が深く根を下ろす御殿場市の富士山眺望地保全活用プロジェクトに『未来への再投資』を行いました。





富士山眺望地保全活用プロジェクトの概要



富士山眺望地保全活用プロジェクトとは、箱根やまなみ林道(広域基幹林道北箱根山線 二の岡~神山地先)周辺からの富士山の眺めの素晴らしい場所に展望スペース等の整備をし、この景色を後世に残していくために保全していくプロジェクトです。この整備をすることで、市内に訪れる観光客の滞在時間を増やし、周辺施設の利用を増やすことにより地域経済の活性化を図りための御殿場市の取り組みです。





プロジェクト候補地からの富士山眺望(富士仏舎利塔平和公園付近)





各社よりメッセージ



▪ 梶原建築設計事務所 取締役会長 梶原より氏よりメッセージ

3社の総意により、私が長年お世話になっている御殿場市に寄附をさせていただきたいということで、このような機会をいただいたことに感謝申し上げます。鈴鹿の力を得ながら引き続き御殿場市に貢献していきたいと思います。



▪鈴鹿 取締役社長 奥田氏よりメッセージ

梶原建築設計事務所との資本提携により、今後は鈴鹿の従業員も御殿場市で増やしていくことで、御殿場市の活性化に繋げていけるように活動して参ります。



▪ NEWOLD CAPITAL 代表取締役CEO 栗原よりメッセージ

M&Aによって両当事者が成長すること、御殿場市における経済活動が持続されていくことが当社のミッションです。また、御殿場市で根付いた企業様・経営者様、御殿場市で新たな経済活動を始める企業様からいただいた報酬を、微力ながらその地域(未来)に還元させていただくことが、当社としてのパーパスです。このような機会をいただき感謝申し上げます。





THANKS by NEWOLDの取り組みについて



M&A仲介は、譲渡企業様及び譲受企業様それぞれの企業が培ってきた経済活動によって生み出された「資源(経済的資源のみならず、すべての資源)」の売買を仲介することで成り立つビジネスモデルです。つまり、各地域、各業界においての資源をM&A業務を通じ、「報酬」という形で当社は預かっており、未来へと「資源」を繋いでいく責務を担っていると考えています。

現在、M&A仲介業を行う企業の多くは、内部留保を非常に多く貯めていると認識しております。当社は、お客様からいただいた報酬、即ち「NEWOLD」の資本(CAPITAL)の一部を、譲渡企業や譲受企業、ご支援させていただいた担当者に関連した地域や教育機関等にしっかり再配分することで、微力ながら未来へと繋ぐ「循環型のビジネスモデル」を構築することができるのではないかと考えています。その想いから創業時より「THANKS by NEWOLD(未来への再投資)」の取り組みを行うという考えのもと事業を進めて参りましたが、晴れて第1号として本取り組みを実行することができました。

当社は、今後も、企業や人が歩んできた歴史(OLD)を踏まえ、未来(NEW)へ再投資をすることで、微力ながら日本創生の一役を担っていきます。





株式会社NEWOLD CAPITAL



(1) 会社名 株式会社NEWOLD CAPITAL

(2) 代表者 代表取締役 栗原 弘行

(3) 設立年月 2022年6月10日

(4) 所在地 東京都渋谷区渋谷2-11-5

(5) 会社HP https://newold.co.jp/

(6) 事業概要

・NEWOLD ADVISORY:M&Aアドバイザリー事業

・NEWOLD AGENT:CxO人材の紹介事業

・NEWOLD ABLE:M&Aの教育事業

(7) 公式アカウント

・YouTube https://www.youtube.com/@newoldcapital/

・Instagram https://instagram.com/newoldcapital/





株式会社鈴鹿



(1) 会社名 株式会社鈴鹿

(2) 代表者 代表取締役会長 瀬古 恭裕

(3) 設立年月 1998年10月20日

(4) 所在地 三重県鈴鹿市高岡町654-1

(5) 会社HP https://www.suzuka-group.co.jp/

(6) 事業概要

・電気設備工事事業

・機械設備工事事業





有限会社梶原建築設計事務所



(1) 会社名 有限会社梶原建築設計事務所

(2) 代表者 代表取締役 奥田 英明

(3) 設立年月 1983年5月2日

(4) 所在地 静岡県御殿場市茱萸沢917-3

(5) 事業概要

・建築設計監理事業

・建築関係建設コンサルタント事業

・測量・土木設計事業



