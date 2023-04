[ソフィー芸術出版株式会社]

パンダ先生が「ひざはどこですか?」「足首はどこですか?」と問いかけると、生徒の動物たちが応えます。「Where's Your Leg?」「Here's My Leg.」ほのぼのアニメーションを公開。



ソフィー芸術出版株式会社(本社:愛知県名古屋市、代表:榊原智子、以下「当社」)は、多文化共生社会での円滑なコミュニケーションを馴染みやすい音楽で促進することを目的とした「外国語レッスンソング 」の開発に取り組んでいます。4月20日より、「Where's Your Leg?」(基礎編)「Here's My Leg.」(応用編)2つの英語レッスンソングのアニメーションをYouTubeより配信いたします。





今回の英語レッスンソングは、日常的に使われる身体の部位を楽しく覚えられるアニメーションを目指しました。

日常生活や健康管理などに必要な単語や表現は、コミュニケーションを通して自然に身につけたいものです。幼い時期に各国の単語に触れる機会をご提案できれば幸いです。



アニメーションでは、先生役にパンダ、生徒役にキリン、ペンギン、ネコをはじめとしたキャラクターが登場します。「ふくらはぎはどこかな」「すねはどこかな?」動物たちの掛け合いに目が離せません!



アニメーションを担当するのは、前作「My Magical Sky」のアニメーションを担当したイラストレーターの”こでらひな”さん。"こでらひな"さんが創り上げる素朴なキャラクターとアニメーションは、子供から大人まで笑顔にしてくれます。何度見ても楽しめるアニメーションに仕上がりました。





■Where's Your Leg?(基礎編)







■Here's My Leg.(応用編)







[Credit]

Animation : Hina Kodera

Vocal: Hatsumi

Lyrics: S.Nuttall

Music: Saeka

Arranged: Saeka

Sound Produced by UZA

Produced by Sophy Arts Publishing



■動画のご視聴は、こちらからお願いします。

<Where's Your Leg?>

英語字幕: https://youtu.be/EOKuDwYMy6I

日本語字幕: https://youtu.be/G1zqP58ONA8



<Here's My Leg.>

英語字幕: https://youtu.be/F_eFv0FrbA0

日本語字幕: https://youtu.be/9SHelSidfdo



■楽曲のご視聴・ご購入は、こちらからお願いします。

<Where's Your Leg?>

https://linkco.re/ShYsG5DZ

<Here's My Leg.>

https://linkco.re/4DAzzMBe?lang=ja





オリジナル楽曲「Where's Your Leg?」「Here's My Leg.」について



[ストーリー]

基礎編「Where's Your Leg?」は、パンダ先生が「ふくらはぎはどこですか?」「足首はどこですか?」と問いかけます。ホワイトボードに描かれた人間の図が、その場所を教えてくれます。基礎編で足の部位を覚えたら次は応用編へ。

応用編「Here's My Leg.」では、パンダ先生の質問に対して、「私の足首は、ここです!」と自信を持って足首を触ります。最後はみんなで何度も復唱します。楽しく自然に「thigh」「knee,」「shin」「calf」「ankle」の言葉と部位を把握していきます。



[保護者様へ]

日本では「足が痛い」と表現することが多いですが、英語圏では「ひざが痛い」といった明確な部位を指すことが多いようです。英語レッスンソングを通して、日本語と英語、そして部位を覚えて、言語に興味を持つきっかけになれば幸いです。お子様はもちろん、保護者様にも楽しんでもらえることを目指して制作しております。是非、ご視聴ください。



[スタッフ・コメント]

英語圏に留学した際に一番戸惑ったことは、「スーパーで売っている食材」だったり、「レストランでの注文」だったりしました。比較的身近なものをどう表現するかで戸惑った経験があります。身体の部位も覚えておくと役立つことがあると思います。



[アニメーション・クリエイター紹介]

こでらひな(アニメーター兼イラストレーター)

MVアニメ、自主アニメ作品から食べ物をアートに取り入れたイラスト。オリジナルキャクター「じょんびすた」を描きSNSを中心に活動中。Twitter:https://twitter.com/jonjonhappy





「こども音楽・教養コンテンツ」英語レッスンソング 概要

「こども音楽・教養コンテンツ」とは、世界共通の正しい情報と言語を身につけることを目的としたデジタルコンテンツ(音楽・映像)です。生涯学習(生涯にわたる一人一人の「可能性」の最大化に向けた社会教育の振興)の観点から制作するコンテンツを示す当社独自の総称です。本コンテンツにおける1つの柱として、「外国語レッスンソング」をシリーズ化してまいります。音楽・歌を通して、言語や文化を自然に習得できるような音楽コンテンツを目指しています。







アンケート実施中



ご視聴いただき、アンケートにご参加してくださった方には、キャラクターグッズをプレゼント!



1、クリアファイル(SOPHY KIDS オリジナルデザイン)先着30名様

2、ステッカー(SOPHY KIDS オリジナルデザイン)先着30名様

3、缶バッチ(SOPHY KIDS オリジナルデザイン)先着30名様



※以下のアンケートページにてご希望の特典を選んでください。それぞれ先着順とさせていただいます。ご希望に添えない場合はご了承ください。



【アンケート(日本語入力)】

https://forms.gle/PJkee3Juuh7rK6rJ7



【アンケート(英語入力)】

https://forms.gle/Y3bd4cML2BtmXfMF8



<クリエイター・ボーカリスト募集中>

クリエイター、そしてボーカリストを募集しています。

(応募先:https://www.sophy-arts.com/contact/artist/)



■クリエイター募集概要

・Adobe各種編集ソフトの基本的スキルをお持ちの方

・音楽編集ソフトの基本的スキルをお持ちの方

・企業や製品のブランド動画、プロモーション系動画の制作経験のある方

・アニメーションの制作ができる方歓迎



■ボーカリスト募集概要

・性別、年齢、国籍、プロ/アマ問わず

・歌の言語は、日本語、英語、ポルトガル語、中国語、フランス語のうち1言語。

・言語の発音と歌唱に自信がある方優遇。

・ご自宅でのボーカル録音環境をお持ちの方。





ソフィー芸術出版株式会社について





ソフィー芸術出版株式会社は、IT化が加速するなかで著作者の権利を守り運営することを目的に2022年1月6日に設立された音楽出版会社です。学術と芸術と地域を結び、ご家庭で安心して楽しめる新たなコンテンツ開発を目指しています。



社名に込めた思い:





事業内容:

・著作権・著作隣接権・知的所有権の取得、譲渡、使用許諾及び管理業務

・音楽著作権の管理・開発・運用に関する業務

・ブロックチェーン活用サービスの管理・開発・運用に関する業務

・AI(人工知能)の利活用に関する知的財産権の取得、譲渡及び貸与事業

・AI(人工知能)の利活用に関するシステム開発・販売・保守・運営事業



コーポレートサイトURL: https://www.sophy-arts.com/

















