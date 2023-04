[Dream]

1)語学学習サイト「Answer」では世界中の語学パートナーや教師と繋がり、自分に合った学習方法で効率的に語学スキルを向上きます。

https://edu.dream3.jp/



2)「SpaceRental」では、会議,パーティーなどのためのスペースを簡単に検索・予約できるだけでなく、ご自身の空いているスペースを貸し出すこともできます。従来はホスト側手数料負担(平均30%以上)が大きかった手数料を15%以下に抑え価格破壊に挑んでいます。

https://rental.dream3.jp/



3)AI技術を駆使した文章作成サービス「AI Writer」(今なら1$以下!)や画像生成サービス「AI Image」は、ビジネスに最適な効率的な文章作成をお手伝いします。プロフェッショナルな文章や画像を短時間で作成できます。

https://writer.dream3.jp/

https://image.dream3.jp/















https://dream3.jp/



Answerの特徴 語学学習マッチングサイト









https://edu.dream3.jp/

1.先生と生徒が見える化されていて、自分に合った先生が選べる サイト構築後1ヶ月で100名の講師に登録いただいています。語学学習企業や外国人派遣の企業様ともぜひ連携させていただければと考えています。

Answerは、生徒の皆様が自分に合った先生を見つけられるよう、先生の情報を見える化しています。先生のプロフィールやレッスンの内容、料金などを一目で確認することができます。自分に合った先生と出会い、効率的な学習を実現しましょう。1. Teachers and students are visualized so that you can choose the right teacher for you.Answer makes teacher information visible so that students can find the right teacher for them. You can check the teacher's profile, lesson contents, and fees at a glance. Meet the teacher who is right for you and learn efficiently.2.独自の特徴オンラインも対面授業も対応、カフェで対面レッスンも!講師の空きスケジュールから自由に選べる!15分単位で対応可能!お気に入りの講師を探しやすい仕組みがあります!PC/タブレット/スマホなどの複数端末に対応!ユーザーフレンドリーなインターフェイス!2. Unique FeaturesBoth online and in-person classes are available, even in-person lessons at a cafe!You can choose freely from the instructor's available schedule!Available in 15-minute increments!We have a system that makes it easy to find your favorite tutors!Compatible with multiple devices such as PC/tablet/smartphone!User-friendly interface!3.Answerでは、オンラインでのレッスンだけでなく、対面授業も対応しています。自分の好きな場所で学習できるので、レッスン中のストレスを軽減することができます。また、講師の空きスケジュールを見て、自分に合った時間帯にレッスンを予約できるのも魅力の一つです。レッスン時間も15分単位で対応可能なので、自分のスケジュールに合わせてレッスンを受けることができます。お気に入りの講師を探しやすい仕組みがあるのもポイントです。また、PC/タブレット/スマホなど、複数の端末に対応しているので、いつでもどこでも学習ができます。3.Answer supports face-to-face lessons as well as online lessons. You can study at your preferred location, which reduces stress during the lesson. Another advantage of this service is that you can look at the instructor's available schedule and reserve a lesson at a time that suits you best. Lesson times are also available in 15-minute increments, so you can take lessons according to your own schedule. Another key point is that there is a system that makes it easy to find your favorite tutors. In addition, the service is compatible with multiple devices such as PC/tablet/smartphone, so you can study anytime, anywhere.4.語学以外の学びもサポートAnswerは、語学学習だけでなく、様々な分野の学びにも対応しています。IT関連全般や趣味や興味、歴史、哲学など、自分が学びたい分野で、自分に合った先生を選んで学ぶことができます。自分の人生に必要なスキルや知識を身につけ、より充実した人生を送ることを支援していきます。4. Support for learning more than just languagesIn addition to language learning, Answer also supports learning in a variety of other areas: you can choose the teacher who is right for you in the areas you want to study, such as IT-related topics in general, hobbies and interests, history, philosophy, and more. We will help you acquire the skills and knowledge you need to lead a more fulfilling life.5.安全性が高く、ユーザー情報のプライバシーが保証されていますAnswerでは、ユーザー情報のプライバシー保護に最大限の配慮をしています。個人情報は、厳重に管理され、第三者に開示されることはありません。また、安全性にも配慮しており、オンラインレッスン中に情報が漏れることがないよう、最新のセキュリティ技術を導入しています。5. Highly secure and privacy of user information is guaranteedAnswer takes the utmost care to protect the privacy of user information. Personal information is strictly controlled and will not be disclosed to third parties. We are also concerned about safety and have implemented the latest security technology to ensure that information is not leaked during online lessons.6.検索やマッチングが簡単にできる、ユーザーフレンドリーなインターフェイスAnswerのウェブサイトは、ユーザーフレンドリーなインターフェイスになっています。講師のプロフィールを簡単に見ることができ、マッチング機能も充実しています。自分に合った講師を探すのに時間をかけることなく、簡単に見つけることができます。6. User-friendly interface for easy searching and matchingThe Answer website has a user-friendly interface. Tutors' profiles can be easily viewed, and there is an extensive matching function. You can easily find the right tutor for you without spending a lot of time looking for them.



Answerは、手軽でお得な語学学習マッチングサイトです。今月の本格稼働を前に「英語」や「他の言語」「IT関連」の学習講師を募集しています!

今なら新規登録の講師の方には、お得なキャンペーンを実施しています。語学やITに興味がある方は、ぜひ登録してみてください。

Answer is an easy and affordable language learning matching site.We are looking for tutors for learning "English", "other languages", and "IT-related" before we go into full-scale operation this month!

Right now, we are offering a special campaign for newly registered tutors. If you are interested in languages or IT, please register with us.

また、生徒の方もユーザーフレンドリーなインターフェイスで、検索やマッチングも簡単に行え、あなたの学びに欠かせないサイトへと成長していきます。







SpaceRentalの特徴 場所がしマッチングサイト あなたの理想の空間を見つける、場所・時間貸しサイト



https://rental.dream3.jp/

スペースが足りない、集まる場所が欲しいと感じることはありませんか? SpaceRentalは、イベントや会議、パーティー、趣味の活動など様々なシーンに対応した、場所・時間貸しのウェブサイトです。私たちはあなたのニーズに合った最適なスペースを提供し、快適な時間を過ごしていただけるようサポートします。また、ご自身の空いているスペースを貸し出すこともでき、追加収入を得ることが可能です。

ホスト側の手数料負担が従来サイトの半額(15%)で可能です!



1)多様なスペース:

私たちのサイトでは、オフィススペース、会議室、イベント会場、パーティールーム、スタジオ、個室など、さまざまなタイプのスペースを取り揃えています。用途に合わせて自由に選ぶことができます。



2)使いやすい検索機能:

地域やキーワード、利用目的、設備などの条件で簡単にスペースを検索できます。また、利用日や時間帯、希望の価格帯も指定できるため、あなたにぴったりのスペースが見つかります。



3)予約から決済までオンラインで完結:

SpaceRentalでは、気に入ったスペースをその場で予約し、クレジットカードや銀行振込で安心してお支払いいただけます。また、予約の変更やキャンセルも簡単に行えます。



4)スペースオーナーとしても参加可能:

ご自身の空いているスペースを登録し、貸し出すことで追加収入を得ることができます。審査後、スペースが掲載されるので、安心してご利用いただけます。手数料が高く従来サイト利用者は、なかなか利益がでずに苦しんでいました。そこをDreamでは大きく改善します。



4)サポート体制:

SpaceRentalでは、利用前後のトラブルや質問に対応するサポートチームがございます。お気軽にお問い合わせください。



5)Google Mapsとの連携で簡単アクセス情報確認:

SpaceRentalでは、Google Mapsと連携しています。各スペースの詳細ページには、Google Mapsを利用した地図が表示され、アクセス方法や周辺情報を簡単に確認することができます。さらに、お手持ちのスマートフォンやタブレットからも地図を確認できるため、迷うことなく目的地に到着できます。



ぜひご活用ください。



DREAM合同会社

info@dream3.jp



