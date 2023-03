[丸幸産業株式会社]

半世紀以上の染色技術を活かし色の“再現力”と着回した衣服を黒染めするリウェアを通して「クリエーションの循環」を目指す



「暮らしの中に染色(いろどり)を」を企業理念に掲げる丸幸産業株式会社(山梨県富士吉田市、代表 取締役社長:堀内茂利、以下当社)は、2023年3月12日よりアパレルブランド「ROUND HAPPY 」を立ち上げ、Makuake応援プロジェクトを開始したことをお知らせいたします。同ブランドは富士山の裾野に広がる自然美をモチーフに しており、当社の染色技術の光るアイテムの展開や使用したアイテムを黒に染め直すリウェアサービスなどを提供し、富士吉田から新たなカルチャーの想像とより良い社会の発展を目指します。









・「ROUND HAPPY」とは

当社が半世紀をかけて染色技術を形として残したいという当社社長の思いからスタートしたファッションブランドです。「ROUND HAPPY」を通し「ご縁」を重ね、関わる全ての人々を「幸せ」にしたいという思いが込められております。







モチーフは地元山梨県富士吉田周辺に在る豊かな自然です。当社が所在しているこの地の豊かな自然を当社で色を重ね合わせ自然に溶け込む様子を表現しております。

そして富士の青、白樺の緑、銀杏の黄、赤富士の赤、芝桜の桃、つつじの紫の6色を起点とし、決して1色では表すことのできない天気や時間・季節によって変化する自然の瞬間を切り取るようデザインしました。



















・コンセプトは「CREATIVE CIRCLE FROM FUJIYOSHIDA」

ROUND HAPPY は山梨県富士吉田からファッションを通しクリエイター、生産者、リテーラー、そしてプロダクトを手にする皆さんと一緒にカルチャーの創造とより良い社会の発展を目指します。そのため富士山の裾野に広がる豊かな自然をモチーフにしながらブランドに携わる全ての人の創造性を掛け合わせた芸術性の高いプロダクトを作ります。





・「汚れた服を染め直して二度楽しむ。」アパレルとして新たな提案

当ブランドでは衣類の大量廃棄を問題視しております。職人が一枚一枚作りあげた大切な製品は「作品」でもあります。カラーを楽しんだ後は黒の色を楽しんでもらうように、服を着飽きてしまっても捨てるのではなく、染め直して新たな服としてリウェアすることをブランドを通して提唱していきます。





・Makukaeにて先行販売開始

ブランドを皆様にいち早く知っていただき、ブランドを良さを発信をしてくれる仲間(アンバサダー)を増やしたいという思いから、記念すべき1stコレクションを「Makuake」限定で先行販売致します。





Makuake限定価格にて上記ラインナップを取り揃えております。気になるアイテムがございましたら下記URL内の特設ページにて詳細を載せておりますのでお気軽にお立ち寄りください。



・ブランドを作り上げる秘密

当社の長所はお客様の緻密で繊細なクライアント様のオーダーを可能にしている色の「再現力」です。

この「再現力」は当社の位置する山梨県富士吉田市にて富士山から流れている純度の富士の伏流水と40年前から使用しているPC-9800シリーズのパソコンで分析したデータから作られています。こちらの再現力「ROUND HAPPY」の豊かな色合いを作り上げております。







・当社紹介と今回のプロジェクトについて



当社は1970年創業の染色加工業者です。主な事業としてコレクションブランドからOEMでの生地・製品の染色加工、B to C向けの個人染め直し事業、染め物体験ワークショップといったアクティビティ事業を展開しております。この度「弊社が培ってきた技術を形にしたい。」という思い一心に製造業からファッションブランド業界へ挑戦しました。

そして今回ブランドを立ち上げるにあたり、2組のスペシャリストにもご協力頂きました。1組目はクリエイティブディレクターとしてTHE MOTELのSeiko Kishiに参画して頂きました。彼はニューヨークにあるパーソンズ美術大学(Parsons School of Design) を2018年に卒業。その後はアメリカと日本の両国でファッションデザイナーとして経験を積み、その後コンセプトストアTHE MOTELを立ち上げました。デザイナーとリテーラー両方の経験からブランド全体のディレクションを担当して頂きました。

2組目はBiotopeのYudai Tanaka にアートディレクターとして参画して頂きました。BIOTOPEはYudai TanakaとAnna Tanakaによるユニットでアートディレクション・グラフィックデザイン・ファッションデザインの分野で活動しております。2022年にはITS(INTERNATIONAL TALENT SUPPORT)のコンテストで「ITS Artwork Award」受賞。

当社だけでは今回のプロジェクトを立ち上げることはできませんでした。プロダクトからコンセプトまでそれぞれの技術や思いが沢山込められたこのブランドを是非この機会に応援していただけたら幸いです。何卒よろしくお願い致します。







Makuakeサイトはこちら

https://www.makuake.com/project/round_happy/



各種お問い合わせはこちら

Mail: roundhappy2023@gmail.com

Instagram: https://www.instagram.com/round_happy

Instagram: https://www.instagram.com/the_motel_shimokita

(ルックフォト: Tatsuyasu Watanabe)









