クリエイターズエコノミー創出に向けてNFTを無料配布 私たちと一緒に作品を作っていきませんか?



◆VR/WEB3ドラマ 『TOKYOCASEプロジェクト』◆

朝日放送グループホールディングス株式会社と朝日放送テレビ株式会社(以下、あわせて「ABC」といいます)は、新たな映像コンテンツ制作への挑戦を進めており、その一環として昨年10月からMeta Quest TV(Meta Quest 2アプリ)で、ドラマ「TOKYOCASE」(英語版/日本語版・各2話)を世界配信しています。



それだけに留まらず、今後は多くのクリエイターにご参加いただきながら一緒にコンテンツを創作し、ビジネス展開の可能性を探る「共創」の世界観実現を目指します。それに伴い、本プロジェクトへの参加メンバーの証として888枚限定の怨霊マガツヒNFT(Magatsuhi Genesis)を無料配布します。こちらのページ https://tokyocase.asahi.co.jp/ で現在配布中です。サイトの中段にいる怨霊マガツヒをクリックしてみてください!





本プロジェクトを多くのクリエイターに知っていただくため、SNSで「TOKYOCASE」の『並行創造』を開始します。『並行創造』とは「従来のIP保有者と二次創作者という関係ではなく、IPをシェアしながら作品を一緒に作っていきましょう!」という共創の価値観での創作活動です。興味を持っていただいたクリエイターの皆さんは、ぜひこの機会にNFTをご取得のうえ、TOKYOCASEに関連した作品(出演者の肖像利用は禁止)を創作いただき、Twitter・Instagramアカウントより指定のハッシュタグを付けてご投稿ください。参加者の作品は公式アカウントでリツイートやシェア対応をさせていただきます。



優秀な作品を投稿していただいたクリエイターには、今後、作品の制作を依頼・発注させていただく可能性があります(必ず依頼・発注させていただくものではありません)。また次回作などで、参加者の創造物(投稿作品)をオフィシャル制作チームが利用する場合には「対価の支払い」、「クレジット表記」などの対応をご相談させていただきます。さらにNFT保有者のみ、特設WEBページへの入室(予定)、TOKYOCASEのIPを利用した商品化権など各種ビジネス展開の権利を許諾しています。

本プロジェクトに興味を持ち、一緒に映像コンテンツを作ってみたいという熱意あるクリエイターを待っています。奮ってご参加ください。



◆TOKYOCASE並行創造◆

「TOKYOCASE 並行創造」(以下、「本施策」といいます)については以下の実施概要、注意事項、免責事項をお読みの上、あらかじめご了承いただいてから投稿いただきますようお願いいたします。本施策への参加はご自身のTwitter・Instagramアカウントより、ご自身で制作した作品(以下、「本作品」といいます)と指定ハッシュタグ#TOKYOCASE又は#TOKYOCASEdtiysをつけて投稿していただいた時点で完了となります。



◆実施概要◆

施策内容:TOKYOCASEの並行創造(IPをシェアしながらの共創・二次創作)。

創作対象:絵画、映像、物語、音楽など。

並行創造のテーマ例、

・キービジュアル(ポスター、サムネイル)創造

・キャッチコピー創造

・独自の予告編創造

・「地獄か、さらなる地獄か」を使った独自の音楽・ラップ創造

・怨霊マガツヒをモチーフにしたイラスト、マンガ、造形物創造

※TOKYOCASEのファンアートであれば解釈は自由です。ただし、出演者の肖像利用は禁止します。



素材提供:怨霊マガツヒの原画、脚本、ストーリー背景などの素材を提供します。

募集期間:2023年2月16日午後1時 ~ 2023年4月15日まで

副賞:Amazonギフト券5万円(優秀賞1名)

Amazonギフト券5,000円分(参加者の中から抽選で5名)

※受賞・当せん者は公式アカウントにて発表いたします。



◆Magatsuhi Genesis NFTに関して◆

Magatsuhi Genesis NFTは無料でご取得いただけます。

NFTはこちら https://tokyocase.asahi.co.jp/ で配布しています。(サイト中段のマガツヒから)

※お1人様1アカウント1NFTのご取得でお願いいたします。



NFT及び並行創造の詳細な注意事項はこちらのページをご参照ください。

https://www.notion.so/web3-TOKYOCASE-6420e024143445019644e0362e4522e4



◆参加方法◆

【Twitterの場合】

1. 番組HP https://tokyocase.asahi.co.jp/ で怨霊マガツヒNFT(無料)を取得

2. VRドラマ「TOKYOCASE」Twitter公式アカウント(@TOKYOCASE_JP)をフォロー

3. #TOKYOCASE又は #TOKYOCASEdtiysをつけて制作したコンテンツもしくは確認できる外部サイトのURLを投稿

【Instagramの場合】

1. 番組HP https://tokyocase.asahi.co.jp/ で怨霊マガツヒNFT(無料)を取得

2. VRドラマ「TOKYOCASE」Instagram公式アカウント(@tokyocase_official)をフォロー

3. #TOKYOCASEをつけて作品を投稿。もしくはmeta-aの投稿(@meta_meta_a)を参照のうえ#TOKYOCASEdtiysをつけて、作品を投稿。



※dtiys = Draw this in your style “これをあなたのスタイルで描いて(表現して)ください”



◆参加予定クリエイター◆

以下のメンバーにご賛同いただき、本施策へのご協力をお願いしています。

山本清史 https://twitter.com/yama_kiyo ,

meta-a(めたえー) https://www.instagram.com/meta_meta_a/ ,

Tsumugi https://twitter.com/Tsumugi_Artwork ,

wisesa https://www.instagram.com/antonioreinhard/ ,

David Orellana https://www.instagram.com/davilorium/ ,

AlbaBG https://www.instagram.com/albabbgg/ ,

Dimitris Pantazis https://www.instagram.com/dimitrispantazisart/ ,







◆ストーリー◆

生まれながらに霊能力を持つ玲見(レミ)。霊能探偵として活躍する「先生」とともに怪事件解決に取り組んでいた。しかしある時、潜入捜査をしていたカルト教団体・八尋会の施設で、怨霊マガツヒに襲われ先生を亡くしてしまう。その後、霊能探偵業を継いだ玲見は先生の仇を討つチャンスを窺うが、それ以来八尋会に動きはなく、気が付けば事件から5年の月日が経っていた。そんな折、古い付き合いの刑事から八尋会で再び動きがあると連絡がくる。また「呪い」と称する殺人行為を計画しているようだ。意を決して現場へと向かう玲見。その先にあるものとは…。『地獄か、さらなる地獄か―』



◆トレーラー◆

日本語版: https://www.youtube.com/watch?v=5Mk0kOqbL6I

英語版: https://www.youtube.com/watch?v=P6cTsdnZGyk



◆オリジナルサウンドトラック◆

各種配信サービスリンク:https://nex-tone.link/A00111719



◆公式サイト◆

TOKYOCASE公式: https://tokyocase.asahi.co.jp/

Meta Quest TVサイト: https://creator.oculus.com/community/1096099887783599/



◆公式SNS◆

Twitter https://twitter.com/TOKYOCASE_JP

Instagram https://www.instagram.com/tokyocase_official/



監督: 山本清史

プロデューサー: 福田篤 足立冬馬



制作著作 : ABCテレビ



