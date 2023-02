[株式会社博報堂キースリー]

~AstarNetworkのメタバース「COSMIZE」にて~



株式会社博報堂キースリー(本社:東京都港区、代表取締役社長:重松俊範、以下、博報堂キースリー)は、スポンサー企業と共に開催する企業タイアップ型ハッカソンの第一弾として、トヨタ自動車株式会社(以下、トヨタ)を協賛に迎え、「企業内プロジェクト向けDAO支援ツールの開発」をテーマにしたweb3グローバルハッカソンを2023年2月14日(火)~ 3月25日(土)に開催することをお知らせいたします。









■背景

博報堂キースリーは、ブロックチェーンをはじめとする分散型技術を活用する次世代インターネット「web3」を日常生活に普及させるために、生活者が試してみたくなるような体験・サービス開発を目指し、web3ハッカソンを企画・運営しています。現状、web3サービスの開発はブロックチェーン主催のハッカソンを通じて行われる事が主流となっており、日本発のハッカソンはまだ数が少ないという状況です。そこで博報堂キースリーはトヨタを協賛に迎え、web3ハッカソンを日本発・グローバルで開催いたします。日本だけでなく、海外のweb3エンジニアも参加しやすいよう、キックオフイベントやピッチイベントはAstar Networkのメタバース「COSMIZE」で行います。



■ハッカソンテーマ

「企業内プロジェクト向けDAO支援ツールの開発」

今回協賛に迎えたトヨタは自動車会社でありながらKAIZEN・JUST IN TIME・KANBANなどの業務効率化手法を生み出した業務改善の文化を持つ会社です。そこで、世界中のweb3エンジニアと共にブロックチェーンを活用した新しい業務効率化サービスを生み出すことを目的とし、「企業内プロジェクト向けDAO支援ツールの開発」をテーマにしたハッカソンを開催いたします。

DAOとは「分散型自律組織」と訳される、ブロックチェーン上のスマートコントラクト(契約の自動化)によって独自のルールを設定することで、多くの人が協力した管理・運営を透明性を持って行うことができる組織のことです。インターネットが使える環境であれば誰でも参加でき、その組織ごとに使用されるトークンを持っていれば意思決定などにも参加できる組織形態です。

近年企業において、ビジネス上の意思決定やチームメンバーの管理業務が増えたことにより、管理職であるマネージャーの負荷が増大しているという課題があります。チームメンバーが自律的に活動でき、意思決定も分散できるような組織=DAOとしてプロジェクト運営ができれば、マネージャーの負荷を減らせると同時にチームメンバーのより一層の成長に繋がると考え、企業内プロジェクト向けのDAO支援ツールの開発を目指します。なお、トヨタはweb3への取り組みを強化しており、今後も様々なプレイヤーと連携していきます。



■ハッカソン概要

イベント名 :web3 Hackathon|トヨタ自動車 × 博報堂キースリー

日程 :2023年2月14日(火)~ 3月25日(土)

会場 :COSMIZE イベントホール

賞金 :総額 $100,000(約1,320万円*)相当 ※$1=132円試算

参加方法 :下記ウェブサイトよりお申し込みください。

https://key3.co.jp/key3hackathon/

応募者締め切り 2月14日(火) 23:59

メイン協賛 :トヨタ自動車

サブ協賛 :Astar Network、Web3 Foundation、Alchemy

主催 :博報堂キースリー



■スケジュール

応募者締め切り :2023年2月14日(火) 23:59

開発期間 :2023年2月15日(水) ~ 3月19日(日)

キックオフイベント:2023年2月25日(土)

成果物締め切り :2023年3月19日(日) 23:59

ピッチ通過者発表 :2023年3月23日(木)

ピッチイベント :2023年3月25日(土) ※入賞チーム発表も同日



■賞金

総額 $100,000(約1,320万円*)相当

最優秀賞(1PJ):賞金 $25,000(約330万円*)相当のASTR

優秀賞(5PJ) :賞金 $10,000(約130万円*)相当のASTR

Polkadot/W3F賞(1PJ) :賞金 $25,000(約330万円*)

※1ドル=132円試算

※入賞チームは事業化を前提とした買取・共同開発・グロースサポートを受けられる可能性があります。



■Astar Networkについて

Astar Networkは、日本人の渡辺創太氏が立ち上げた日本発のパブリックブロックチェーン。異なるブロックチェーンをつなげ、web3の基幹インフラを目指すポルカドットのパラチェーンに世界で3番目に選ばれており、将来性が期待されています。また「dAppsステーキング」というアプリ開発者を支援する仕組みがあるため、web3サービスを開発しやすい環境整備を行っています。

公式サイト:https://astar.network/



■COSMIZEについて

COSMIZEは"A place for connecting your passion”をビジョンとしているAstar Network上で開発されたメタバースプロジェクトです。8年以上XR領域で開発・ビジネス経験があるチームメンバーにより運営されています。COSMIZEは、人々が現実世界で感じる制約を感じることなく自身を表現できるデジタル空間の実現を目指しています。

公式サイト:https://app.cosmize.io/

Twitter:https://twitter.com/cosmize_io



■博報堂キースリーについて

博報堂キースリーは、株式会社博報堂とAstar Networkを開発するStartale Labs Pte LtdのCEO渡辺創太氏が共に2022年12月に設立した企業です。web3ハッカソンの企画・運営を行いながら、クライアント企業と共により多くの生活者がweb3に参加できる社会の実現に貢献していきます。

公式サイト:https://key3.co.jp/

Twitter:https://twitter.com/H_KEY3



企業プレスリリース詳細へ (2023/02/03-04:40)