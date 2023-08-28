地域貢献を理念とする樋口整形外科人工関節クリニックの挑戦～コ…
［医療法人善樹会］
樋口整形外科人工関節クリニックとコメダ珈琲店の地域貢献への取り組み紹介
１.医療法人善樹会 樋口整形外科人工関節クリニック（院長：樋口 善俊、名古屋市守山区）は、地域貢献の一つとしてコメダ珈琲店にて整形外科疾患に関する公開講座を行っています。
２．院長の樋口善俊は2023年９月１１日（月）１５時３０分から高齢者疾患として有名な変形性股関節症の診断から治療に関する講演を行います。
また2023年１０月１６日１５時３０分から高齢者の寝たきりのの原因一つである骨粗鬆の検査・治療に関する講演を行います。
医療法人善樹会 樋口整形外科人工関節クリニック (higuchi-seikei.com)
2023年８月28日
発表のポイント
医療法人善樹会 樋口整形外科人工関節クリニック（院長：樋口 善俊、住所：愛知県名古屋市守山区喜多山1-6-18）は、地域貢献の一つとしてコメダ珈琲店にて整形外科疾患に関する公開講座を行っています。
院長の樋口善俊は2023年９月１１日（月）１５時３０分から高齢者疾患として有名な変形性股関節症の診断から治療に関する講演を行います。
また2023年１０月１６日１５時３０分から高齢者の寝たきりのの原因一つである骨粗鬆の検査・治療に関する講演を行います。
１．樋口整形外科人工関節クリニックとコメダ珈琲店の取り組み
■【家族のように寄り添う良質な医療を地域の皆様へ】を理念に地域医療を行う
樋口整形外科人工関節クリニック
■『”くつろぎ”で人と地域と社会をつなぎぐ』。地元に貢献しながら、一緒に成長していきたいコメダ珈琲店
上記を掲げている、普段は交わることのない２つの業種が地域貢献という大きな目標に向けて挑戦を行っています。2023年７月24日には高齢者の膝の痛みの原因として有名な『変形性膝関節症の診断から治療』に関する講演会を開催し、非常に多くの方に聴講して頂き、御評価を頂きました。
コロナ禍を乗り越え、再び健康長寿を目標とする高齢者と、地域を支えたいと考えている私達の試みをより多くの方々に知って頂きたいと考えています。
私たちの試みが、名古屋市だけでなく、全国に広がり日本全国が元気になってほしい！
2．樋口整形外科人工関節クリニックについて
樋口整形外科は昭和59年、名古屋市守山区喜多山に守山区で初めて整形外科として開業しました。約40年以上地域医療に携わり、2023年4月からリニューアルオープンします。ROSA Kneeシステム以外にも1.5T MRI、16列CTなど高度診断機器を導入し、より地域医療に貢献できるよう準備を整えました。東海・近畿・北陸地方の整形外科クリニックで初めて*導入した人工関節手術支援ロボットを用いた手術を行っています。
*令和5年1月時点で全国に43台導入、名古屋市内では大学病院に次ぐ2台目、民間医療機関では初導入（ジンマーバイオメット社調べ）
院長の樋口善俊は名古屋大学付属病院、日本赤十字社愛知医療センター名古屋第二病院などの愛知県を代表する病院で人工関節手術に研鑽し、各学会で賞を受賞しております。これからは今まで身につけた技術と知識を地域医療のために発揮します。
講演会の詳細
場所：コメダ珈琲店 守山白沢店
開催日時：2023年9月11日（月）15時30分から45分程度
2023年10月16日（月）15時30分から45分程度
対象：メディア各社様、近隣住民の皆様
内容：高齢者の生活の質に密接に関わる整形外科を講演します
ご注意：メディア各社様による取材、院長への取材に関しましては、事前にアポイント
をお願いいたします。
【 樋口善俊 院長略歴 】
関西医科大学医学部医学科 卒業
名古屋大学大学院医学系研究科 卒業 医学博士
日本赤十字社愛知医療センター名古屋第二病院 関節外傷外科副部長 等
【 受賞歴 】
第32回日本軟骨代謝学会賞
日本骨粗鬆症学会 第17回 研究奨励賞
第48回日本股関節学会学術集会 医師部門優秀演題賞
第19回東海骨・関節疾患研究会ベストレポート賞 オープンクラス 銀賞 等
＜本件に関するお問い合わせ先＞
樋口整形外科人工関節クリニック 事務長 萩野
住所：愛知県名古屋市守山区喜多山1丁目6−18
TEL：052-795-2300
E-mail: hagino@zenjukai.or.jp
企業プレスリリース詳細へ （2023/08/28-18:16）
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