甘さを約束する奇跡のトマト



株式会社OSMIC FOODS (本社:東京都中央区日本橋茅場町、代表取締役 社長:中川英之 )は、2023年6月24日(土)から東京都中央区に「OSMIC FIRST GINZA SIX店」をオープンいたします。







ゼロから開発した培土と栽培環境で育てた贅沢なトマトを収穫後にひとつひとつ糖度を測定し、11度以上を満たすものだけに許された特別なパッケージがOSMIC FIRSTトマトです。その特別なトマトのみを使用したトマトジュース、トマトやこだわりが詰まったフローズンフーズなどを展開。

自分へのご褒美に、大切な方へのプレゼントに、いつもとは違った贈り物をしたいときなど様々な用途でご活用いただける贅沢な商品を取り揃えております。

テイスティングも行っておりますので、ぜひお立ち寄りください。





商品ラインナップ





■糖度11以上のフルーツミニトマト

自然の恵みから生まれる独自に開発した土『オスミックソイル』でトマトにとって最適な環境を整え育て、収穫後はひと粒ひと粒糖度を測り、糖度11以上を満たすものだけに許された特別な商品が「OSMIC FIRST トマト」です。

まるでフルーツかとおもうような甘みと瑞々しさは

今までなかった新感覚の味わい。糖度11度のPRINCESS、糖度12度のQUEEN、そして0.1%の収穫率の糖度13度GRAND QUEENとラインナップしております。

・OSMIC FIRST PRINCESS (糖度11) 1箱(120g)/2箱セット/4箱セット/150g/450g

・OSMIC FIRST QUEEN (糖度12) 150g/450g

・OSMIC FIRST GRAND QUEEN (糖度13) 250g



※時期により取り扱いのない商品もございます。





■最高峰のトマトジュース



厳選されたOSMICトマトだけを使い、塩や砂糖などはもちろん、水1滴さえも加えずに熟練した職人の手作業で作りあげた「OSMIC FIRST トマトジュース」。

糖度13・15・18と3つのランクをご用意しております。常温で日持ちもするのでギフトにもオススメです。

・PRINCESSトマトジュース (糖度13)180ml/720ml

・QUEENトマトジュース (糖度15)180ml/720ml

・GRANDQUEENトマトジュース (糖度18) 720ml





■こだわりのフローズンフーズ

いくつものこだわりから生まれた‘おもてなし’スタイルの料理です。ご家族やご友人との大切なお時間を心に残るお料理でおもてなしをしていただければ幸いです。こだわりぬいたフローズンフードをぜひご家庭でお楽しみください。





・OSMIC FIRSTフローズンフード



OSMICトマトをふんだんに使用したフローズンフード。パスタソースやカレー、メイン料理、パン、スイーツなど幅広くご用意しております。











・赤坂璃宮OSMIC STYLE



OSMICトマトの甘さが赤坂璃宮「海老のチリソース煮」の食材として最適。この「縁」から、譚澤明総料理長がプロデュースした商品を販売しております。















店舗情報





店名:「OSMIC FIRST GINZA SIX店」

オープン日:2023年6月24日(土)

所在地:〒104-0061 東京都中央区銀座6丁目10-1 B2F 18区画

電話:090-1734-5493

営業時間:10:30~20:30(※GINZA SIXの営業時間に準ずる)

施設HP:https://ginza6.tokyo/





キャンペーン情報





■オープニングキャンペーン



開店記念キャンペーンとして3300円以上(税込)ご購入のお客様に

大人気の『OSMICトマトキューブパン』をおひとつプレゼント!





期間:2023年6月24日(土)~2023年6月30日(金)











OSMICトマト について





化学化学肥料を一切使用せず、蟹殻や牡蠣殻など自然のものだけで作った自社開発の土“オスミックソイル”。その土で育てた、旨味と甘味がギュッと詰まった高糖度のフルーツミニトマトです。収穫したすべてのミニトマトを糖度選別機* にかけて、一粒一粒、光センサーで糖度の選別をし、糖度別に分け、デパート、スーパー、通販サイトにて販売しています。

(※糖度は収穫時に弊社使用の糖度選別機により計測しています。)





2019年6月26日に開催された、一般社団法人 日本野菜ソムリエ協会主催の「野菜ソムリエサミット特別企画 トマトグランプリ」でも約40種類のトマトの中から総合優勝を獲得致しました。

https://osmic.info/

ECサイト:https://osmicfirst.jp/



企業情報







所在地 東京都中央区日本橋茅場町2-9-8 茅場町第2平和ビル6F

事業内容 冷食加工品の製造・販売

レストラン及び冷凍食品小売事業

通信販売事業

設立日 2020年12月

代表者 中川英之

資本金 68,721万円(資本準備金含む)

事業所 ◇OSMIC DISH アクアシティお台場店

東京都港区台場1-7-1 アクアシティお台場5F

TEL:03-5962-4324( 店舗代表) TEL:03-5962-4326( 物販)

◇OSMIC FOODS ラシック店

愛知県名古屋市中区栄3丁目6-1 ラシックB1F

TEL:080-7268-6129

◇OSMIC DISH アクアイグニス吉川美南店/赤坂璃宮 OSMIC STYLE

埼玉県吉川市美南3-25-1 アクアイグニス2F

TEL:048-930-7085(OSMIC DISH) / 048-961-8788(赤坂璃宮OSMIC STYLE)





