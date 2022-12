[モーリス・ストラテジー&デザイン・コンサルツ合同会社]

日本人にフィットしたオートミールの食スタイルとは一体どんなものなのか!?無理矢理ブームを牽引するのではなく、しっかりとオートミールという素材に寄り添って、その恩恵を広く、みなさんと共有し、一緒に豊かな食習慣をつくりあげていきたい。そんな想いでこのメディアを創刊することとなりました。













発刊の経緯



オートミールは2018年頃からシュガーフリーで栄養価が高く、身体づくりやダイエットに適した食品として注目が高まりました。その後、コロナ禍の2020年初頭からは家庭での食事の機会が増えると共に、SNSなどを通じて、トレーニングやダイエット・美容系のインフルエンサーからオートミールに関する情報が発信され、その存在はさらに大きくなることに。オートミールの利用拡大においては、米の代替として雑炊やリゾット、おにぎりなどを作る、オートミールの「米化」がトレンドとなっています。米をオートミールに置き換えることで、通常の食事と同じようなメニューで栄養バランスの向上、低GI、糖質制限を図ることができると話題になっています。



しかしながら、欧米などシリアルの食文化が定着していない日本では「オートミール」が一般消費者の主食のスタンダードとなり食習慣定着化するまでには、まだ至っていないことも事実。中には、SNSなどでの信用度の低いレシピ情報を模倣して調理をしてしまうことで「オートミール=まずい」という不本意な評価や噂が出回ってしまっていることも否めません。現在「オートミール」を食した経験があるという人は日本国内人口の30%未満と言われています。



私たちはこの経験未成熟な状態は今後の市場成長として、とても重要な状態であると捉えています。逆にこの状態に対して間違った情報による不本意な評価や噂で、この有益で有望な食品の価値を下げてはならないという危機感と使命感を持っています。



日本人にフィットしたオートミールの食スタイルとは一体どんなものなのか?無理矢理ブームを牽引するのではなく、しっかりとオートミールという素材に寄り添って、その恩恵を広く、みなさんと共有し、一緒に豊かな食習慣をつくりあげていきたい。そんな想いでこのメディアを創刊することとなりました。









コンテンツの方針



当メディアのコンテンツ方針は下記の4点です。

1.オートミールの食スタイルを体現し 充実した生活を送る“人物”を通じて、オーツの魅力を伝えていくコンテンツ

2.オートミールのレシピを開発する“カリスマ”や研究をおこなう“料理家”を通じて オーツの正しい調理法や、新しいおいしさを伝えていくコンテンツ

3.オートミールの素晴らしさを理解し 導入しているカフェ、レストラン、ホテル、キャンプ場やサウナ施設などの最新情報を伝えていくコンテンツ

4.オートミールの最新商品やオートミールを使った新しいサービスなどの情報をお伝えしていくコンテンツ





コンテンツのご紹介 その1



THE INTERVIEW with Oats

“ヘルシーなライフスタイルで気になる人”を編集部がフィーチャー。プライベートでの食スタイルのこだわりや オーツにまつわるインタビューを展開。最近、お気に入りのスポットや、今注目しているコト。最新の活動についてもお届けしていきます。











コンテンツのご紹介 その2



オーツのペルソナ達

憧れのあの人はやっぱりオーツな食生活を送っていた?ファッション、コスメ、グルメ、トラベル、フィットネス、ゴルフ、ヨギーニなど、SNSを賑わすリインフルエンサー達に「オートミールとの出会いのきっかけは?」「はじめて食べた時の感想は?」「お気に入りのメニュー」「おすすめのお店」など。オーツがどんな人にどんな思考で受け入れられているのか?をお伝えする共感コンテンツ。











コンテンツのご紹介 その3



オーツ米化計画

インスタグラムで「オートミールレシピ」の配信を行い、現在14万人以上のフォロワーを持つ、「オートミーラーさん(https://www.instagram.com/truly_oatmealer/)×With Oats編集部」の共同企画。オーツブームの基礎「米化」に関する正しい調理方法や、新しい美味しさを伝えていくためのコンテンツ。









コンテンツのご紹介 その他



HOT SPOT with Oats

オーツを導入するレストランやカフェ、ホテルやサウナ施設など、編集部が注目する最新の流行情報をお届けしていきます。



What’s NEW with Oats

新発売のオートミール、リゾットなどレトルト食品、クッキーをはじめとした菓子類など、編集部が注目する最新のオーツ関連プロダクトをご紹介していきます。



公式SNSについて

メディアの創刊と共に下記のSNSで公式アカウントとして情報発信を開始いたします。

Twitter:https://twitter.com/With_Oats

Instagram: https://www.instagram.com/with_oats/

Facebook:https://www.facebook.com/100087832028882/



インターネットへの掲載の場合

次のURLを掲載の上、リンクをお願いします。

https://withoats.jp/



このメディアの運営・編集組織について

このメディアは “オーツ普及委員会”から業務受託しているモーリス・ストラテジー&デザイン・コンサルツ合同会社 オウンドメディア事業部が、編集/取材/メディア運営の代行を行っています。モーリス・ストラテジー&デザイン・コンサルツ合同会社の詳細につきましては、こちら(https://www.msdc.jp)をご覧ください。



本件に関する報道関係者からのお問合せ先

モーリス・ストラテジー&デザイン・コンサルツ合同会社

オウンドメディア事業部 With Oats編集部 担当:渡辺

Eメール:info@withoats.jp 電話番号:03-6807-5976



企業プレスリリース詳細へ (2022/12/21-21:16)