[株式会社ウェルネスエイト]

世界中の長寿エリア「BLUE ZONES」の1つ沖縄。生き方の本質を体感する「WELLNESS DEEP CAMP」提供開始は2024年3月~







予測不可能な不確実性の高い時代において「体感、探究によるアンラーニングと、生きたい未来の創造」をテーマに、株式会社ウェルネスエイト(代表取締役:小島有史、以下ウェルネスエイト)は、「明日への活力を得る旅」をテーマとしたウェルネスツーリズムを、日本一幸福度の高い沖縄で提供する株式会社琉球ウェルネス(代表取締役:道廣 敬典、以下琉球ウェルネス)と業務提携契約を締結したことをお知らせします。

提携の背景



VUCA時代にの主観的幸福度おいて、生き方を自ら決める重要性が高まっている

テクノロジーの発達やそれに伴う社会の変化により、生活様式が大きく変化し続けるという前提がある近年。VUCA時代の中でこそ、日々私たちは心身ともに豊かさを感じられる生き方の探究と、きっかけづくりを提供しています。このような時代背景の中で、それを望む人が100人いれば100通りの「主観的幸福度の高いウェルネスな生き方」があり、特に可変と共に生きるビジネスパーソンには、体感、探究によるアンラーニングの場と、これからの生き方を創造する場が、1人1人にあることだと考えています。 肉体的、精神的、社会的それぞれにおいて豊かな状態を指す「ウェルネス」という概念。本来、ウェルネスとは専門家から教わるものでも、有識者から指摘されるものでもないというのが我々の主張です。人の持つ機能の体感、探究のアンラーニングで主観的幸福度を下げるボトルネックになっている、過去の経験やトラウマが生む「こうでなくてはいけない」認知バイアスの破壊と、よりフラットな状態で自分の生き方について考える創造の場の設定。この体感、探究によるアンラーニングと、生き方の創造による循環が1人1人にあることが、100人100通りの「主観的幸福度の高いウェルネスな生き方」に出会う方法だという考えが一致し、業務提携に至りました。

提携内容



1.「WELLNESS DEEP CAMP」を共同開発

長寿の本質を持つBLUE ZONES。現在、世界で5ヶ所が指定されているBLUE ZONES、その中の1つが沖縄。現地の人でもアクセスが難しい沖縄の秘境で、生き方の本質を体感し探究するウェルネスツーリズムを共同開発。



2.「WELLNESS CAMP in 沖縄」を共同開催

「A day of opportunities to find your wellness(自分のウェルネスが見つかるきっかけの1日)」をテーマとした、海や山の自然エネルギーに恵まれる各地のウェルネススポットで開催され、ウェルネスな生き方へ興味関心があり探究する準備ができている人が一同に集まる場。ネットやSNSのような場では触れることがない、ウェルネスライフのリアルな体現者、差分を体感できるウェルネスコンテンツが集約するイベントを、琉球ウェルネス所在地でもある沖縄で2024年に共同開催。

代表コメント







琉球ウェルネス 代表取締役 道廣 敬典氏コメント

琉球ウェルネスは「沖縄でウェルネスな体験をお届けする会社」です。 「ひとりひとりが自分らしさを大切に、生き合える社会を創る」をミッションとして、法人様や個人様、それぞれの形にあったウェルネスをお届けするサービスを立ち上げています。 この度ウェルネスエイト様と共に、ウェルネスな生き方を体現されている人たちとの出会いやここでしかできない自然体験・文化体験を通して、「自分にとってのウェルネス」と向き合うことで、学びや気づきを得られたり実感できる機会をお届けできればと考えております。 ウェルネスエイト様と提携をさせていただくことで、これまで以上に多くの方々にそんな機会をご提供できると感じており、大変ワクワクしております





ウェルネスエイト 代表取締役 小島 有史 コメント

ウェルネスエイトは「体感、探究によるアンラーニングと、生きたい未来の創造」をテーマにイベント、ワークショップ、コーチングをお届けしています。以前、顧客として琉球ウェルネス様のサービスへ参加した際、感銘を受けたことが今回の提携のきっかけだっだように思います。今回の共同開発を通じて、人が持つポテンシャルを最大限に発揮する未来を生きる前提を持つ人へ向けて、「自分にとって最も幸福度が高い生き方」と向き合うことで、学びや気づきを得られたり実感できる機会をお届けできればと考えております。今回の提携をさせていただくことで、よりウェルネスを探究し、主観的幸福度の高い生き方へさらに貢献できるような未来へつなげたいという高揚感でいっぱいです。こうご期待ください。



会社情報



株式会社琉球ウェルネス

https://ryukyu-wellness.co.jp/



株式会社ウェルネスエイト

http://www.wellness8.co.jp/



企業プレスリリース詳細へ (2023/12/25-06:40)